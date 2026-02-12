プレイすればするほどお得!?「Prize ON限定『クーポンで全額還元』キャンペーン」『Prize ON』対象店舗にて2月13日（金）スタート

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、UFOキャッチャー(R)をおトクに遊べるアプリ『Prize ON（プライズ オン）』において、2026年2月13日（金）より「プレイすればするほどお得！？Prize ON限定『クーポンで全額還元』キャンペーン」を実施いたします。

『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャー(R)をリンクして100円以上の現金または電子マネーでプレイすることで、自動で本キャンペーンに参加することが可能です。抽選でプレイ金額と同額のクーポンを賞品として配布いたします（クーポン1枚＝100円、上限100枚）。アプリユーザーへの還元祭として『Prize ON』を利用してプレイすればするほど、UFOキャッチャー(R)をさらに楽しめる機会をお届けします

■ キャンペーン詳細

期間：2026年2月13日（金）順次～ 2026年3月24日（火）23：59

賞品：抽選でプレイ金額と同額をクーポンとして配布

実施対象店舗：全国の『Prize ON』導入店舗

※ゲームセンター／アミューズメント施設等

※お近くの店舗は『Prize ON』公式サイト 店舗一覧 よりご確認いただけます。

【対象店舗はこちら】 :https://prize-on.jp/location?pref=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD

参加方法：『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャー(R)をリンクして、コイン、QRコード決済、Prize ON Payでプレイすることでキャンペーンに参加できます。1回のプレイごとにリンク開始～リンク解除時にご利用された金額で抽選がおこなわれます。当選時は、ご利用された金額がクーポンで全額還元されます。

【Prize ON DLはこちら】 :https://app.adjust.com/7xtqxn0※対応OS：iPhone：iOS13.0以上／Android：9.0以上

■ UFOキャッチャー(R)をもっとおトクに遊べるアプリ『Prize ON』とは

『Prize ON』は、全国のゲームセンターやアミューズメント施設にて、対象のUFOキャッチャー(R)をプレイする際に接続することでプレイポイントがたまり、ためたプレイポイントを無料クーポンと交換したり、無料クーポンを使用してプレイすることができるアプリです。

また、特定の作品やアーティストのプライズ（景品）獲得を目的とする場合にも使用しやすいよう、必要な情報をシンプルな操作で検索・管理することが可能な機能も充実させました。

さらに、プライズを取ることができなかった場合でも､獲得したポイントを抽選や交換に使用できる『Prize ON 限定キャンペーン』も定期的に開催していく予定です。

■ 公式サイト

https://prize-on.jp/

■ アプリDL

https://app.adjust.com/7xtqxn0

※対応OS：iPhone：iOS13.0以上／Android：9.0以上

■ 公式X（旧Twitter）

https://x.com/PrizeON1201

「プレイすればするほどお得！？Prize ON限定『クーポンで全額還元』キャンペーン」注意事項

- 無料クーポンを使用してのプレイや、リンクせずにおこなったプレイでは抽選対象外となります。- 当選時のクーポン還元は100円ごとにクーポン1枚となります。- 100円未満の端数金額はクーポン還元対象外です。（例：180円ご利用の場合、当選時の還元はクーポン1枚となります）- 還元されるクーポンの枚数には上限があり、1回の抽選で還元可能なクーポンは100枚までとなります。- リンク解除時に『Prize ON』を起動しておらず、抽選対象のプレイで抽選がおこなわれなかった場合、『Prize ON』再起動時に抽選がおこなわれます。再起動時の抽選結果は抽選履歴をご確認ください。- 還元されたクーポンは自動で配布されますので、クーポン一覧でご確認ください。- 当選したクーポンの有効期限は、2026年3月31日(火)04:00までです。- 1日に使用できるクーポンは50枚までです。- 不具合等により、抽選がおこなわれなかった場合、店舗での対応は致しかねますので、アプリ内のお問い合わせ窓口からご連絡いただきますようお願いいたします。- 本キャンペーンは予告なく中止させていただく場合がございます。- 本キャンペーンの内容や条件、賞品の内容は予告なく変更や中止する場合があります。弊社において必要と判断した場合、本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応を取ることができるものとします。- 弊社は、本キャンペーンの中断または中止により応募者に生じた損害、損失、その他の費用の賠償または補償をする義務を負いません。- 本キャンペーンで弊社が取得する情報は、弊社プライバシーポリシー（ https://www.sega.co.jp/privacypolicy/ ）に定める方針に基づき取得し利用します。- UFOキャッチャー(R)、UFO CATCHER(R)は株式会社セガの登録商標または商標です。

