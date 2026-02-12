ターゲットを素早く捉えるフリーターン雲台、本格的なカーボン三脚「スリック AvocetTarsusII（アボセットターサスII）」4月17日発売

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ターゲットを素早く捉えるフリーターン雲台を装備した、本格的なカーボン三脚「スリック AvocetTarsusII（アボセットターサスII）」の販売を、2026年4月17日より開始いたします。メーカー希望小売価格（税別）は50,000円です。

また、本製品は2月26日（木）～3月1日（日）の4日間、パシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス） 2026」のスリックブース（ブースNo.53）にて先行展示いたします。操作感や軽さを一足早くご体感いただけますので、ぜひお越しください。

スリックAvocetTarsusII（アボセットターサスII）



公益財団法人日本野鳥の会と、スリック株式会社の共同企画による三脚です。

脚に回転防止のARSシステムカーボンパイプを採用。伸縮固定は本格的なナット式。カーボン素材により高い安定性と軽さを両立、さらに振動減衰性にも優れています。脚パイプをよりしっかりとセットできます。

雲台は上下・左右を1本のパンハンドルで調整できる、SH-707AC型「フリーターン雲台」を装備。クイックシューの取付部分は、アルカスイス互換で汎用性を高めました。

クイックシューには、機材のズレを防ぐためのビデオボスを装備しています。

3段階の開脚機構で、ローポジションや不整地での撮影にも対応。

本体部分にはU3/8インチアクセサリーホール付きで、市販のアクセサリーが使用可能です。

持ち運びに便利なケースが付属します。



製品名「AvocetTarsus（アボセットターサス）」は、ソリハシセイタカシギのふ蹠（ふしょ）＝踵（かかと）から指の部分を表します。

特長

SH-707ACフリーターン雲台を装備

1ハンドルで上下・左右の動きが自在に調整でき、野鳥の動きをしっかりとらえられる「SH-707ACフリーターン雲台」を装備。長年バードウォッチャーに人気の高い雲台です。

三脚アダプターを取り付けた双眼鏡や、フィールドスコープ（スポッティングスコープ）での観察に対応します。

カメラ台が回転でき、左右の微調整に便利

雲台の上部、カメラ台の部分が左右にフリー回転できるため、ターゲットを捉えた後の微動に便利です。

クイックシュー取付部はアルカスイス互換

雲台のクイックシュー取付部はアルカスイス互換のため、付属のクイックシュープレートのほか、KTA-Quick01 三脚ホルダーなど、アルカスイス互換に対応するアクセサリーが取り付け可能です。

脚パイプはカーボン、空転防止機構付き「LCII」パイプ

脚にはLCIIカーボンパイプを採用し、お手頃価格を実現しました。

パイプ同士が空転しないARS（Anti Rotation System）パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。

「ハライチロック式」三段階開脚機構を装備

3段階の開脚機構は、ボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され、開脚角度を自在に調整できるハライチロック式を採用。軽い力で開脚操作ができます。

ローポジションや不整地で三脚を立てるときに、通常開脚に加え、ミドル、ローの3段階に切り替えてセットが可能です。

三脚ケース付属

持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。

詳しい仕様につきましては、製品ページをご覧ください。

製品ページへ :https://www.kenko-tokina.co.jp/newproducts/avocettarsus2_news202602.html