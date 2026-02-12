一瞬を捉えるフリーターン雲台、持ち歩きに便利な軽量タイプ「スリック SanderlingTarsus（サンダリングターサス）」4月17日発売
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、一瞬を捉えるフリーターン雲台を装備し、持ち歩きに便利な軽量タイプの三脚「スリック SanderlingTarsus（サンダリングターサス）」の販売を、2026年4月17日より開始いたします。
メーカー希望小売価格（税別）は48,000円です。
また、本製品は2月26日（木）～3月1日（日）の4日間、パシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス） 2026」のスリックブース（ブースNo.53）にて先行展示いたします。操作感や軽さを一足早くご体感いただけますので、ぜひお越しください。
スリック SanderlingTarsus（サンダリングターサス）
公益財団法人日本野鳥の会と、スリック株式会社の共同企画による三脚です。
脚パイプは22mm径カーボン4段の軽量タイプで、脚の伸縮ロックにはナット式を採用。軽くて楽にフィールドで持ち歩きできます。
雲台は上下・左右を1本のパンハンドルで調整できる、SH-707AC型「フリーターン雲台」を装備。クイックシューの取付部分は、アルカスイス互換で汎用性を高めました。
クイックシューには、機材のズレを防ぐためのビデオボスを装備しています。
3段階の開脚機構は、ボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され、開脚角度を自在に調整できるハライチロック式を採用。軽い力で開脚操作ができます。
持ち運びに便利なケースが付属します。
製品名「SanderlingTarsus（サンダリングターサス）」は、ミユビシギのふ蹠（ふしょ）＝踵（かかと）から指の部分を表します。
特長
SH-707ACフリーターン雲台を装備
1ハンドルで上下・左右の動きが自在に調整でき、野鳥の動きをしっかりとらえられる「SH-707ACフリーターン雲台」を装備。長年バードウォッチャーに人気の高い雲台です。
三脚アダプターを取り付けた双眼鏡や、フィールドスコープ（スポッティングスコープ）での観察に対応します。
カメラ台が回転でき、左右の微調整に便利
雲台の上部、カメラ台の部分が左右にフリー回転できるため、真上に近いアングルでのセットも可能です。
クイックシュー取付部はアルカスイス互換
雲台のクイックシュー取付部はアルカスイス互換のため、付属のクイックシュープレートのほか、KTA-Quick01 三脚ホルダーなど、アルカスイス互換に対応するアクセサリーが取り付け可能です。
脚パイプはカーボン、空転防止機構付き「LCII」パイプ
脚にはLCIIカーボンパイプを採用し、お手頃価格を実現しました。
パイプ同士が空転しないARS（Anti Rotation System）パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。
「ハライチロック式」三段階開脚機構を装備
開脚ストッパーを押し込んでセット、軽い力で脚先を持って開脚操作ができる、ハライチロック式を採用しました。
ローポジションや不整地で三脚を立てるときに、通常開脚に加え、ミドル、ローの3段階に切り替えてセットが可能です。
エレベーター下部にウェイトフックを装備
ウェイトフックにバッグ等をぶら下げることで重心を下げ、三脚の安定性を高めることができます。
三脚ケース付属
持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
詳しい仕様につきましては、製品ページをご覧ください。
製品ページへ :
https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/carbon-series/sanderlingtarsus.html