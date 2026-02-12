【CASETiFY】「エヴァンゲリオン x CASETiFY 」30周年を記念した待望のコレクションが再び！

Casetagram Limited「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は、2023年に大好評を博した「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクションの待望の第2弾を発表いたします。『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した本コレクションは、2026年2月20日(金)日本時間17時に発売です。

本コレクションでは、ファン心をくすぐるデザインをあしらった豊富なテックアクセサリーを展開。コレクションシリーズでは初めてとなる、自分だけのスマホケースを作れるカスタマイズ機能も登場します。

EVANGELION CUSTOM CHARACTERS CASE

「碇シンジ」や「綾波レイ」をはじめとする人気キャラクターのデザインに、名前やイニシャルをプラスして、自分だけの特別なスマホケースを作成可能。

EVANGELION CUSTOM LOGO CASE

「ネルフ」や「第4の使徒」などのアイコニックなロゴモチーフと背景デザインを自由に組み合わせ、さらに名前などを追加できるカスタマイズが可能。コレクションシリーズ初となる、背景とロゴを自由にカスタマイズできる特別なスマホケースです。

さらに、「A.T.フィールド」や「活動限界」をモチーフにしたデザインに加え、「エヴァンゲリオン30周年エンブレム」をあしらったケースなど、多彩なラインナップを展開。『エヴァンゲリオン』シリーズならではの特別な世界観を存分に楽しめるアイテムが揃います。また、ホログラム加工を施したケースでは、作品の魅力をより一層感じられる、視覚的にも印象的な演出をお楽しみいただけます。

その他、イヤホンケース、MagSafeウォレット、Watchバンド、Laptop ケース、タブレットケースなど、豊富なテックアクセサリーもラインナップ。自分のお気に入りのスタイルで、あらゆる衝撃からデバイスを守る「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクションはファンならずとも目が離せないアイテムを多数取り揃えています。

CASETiFYオンラインストアでの発売は、2026年2月20日(金)日本時間17時に開始いたします。

本コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

また、今年6月には、本コレクションのプリントデザインアイテムに加え、数量限定のスペシャルプロダクトを発売予定です。ファン必見のラインナップで、待ちきれない注目のリリースとなります。

■『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』イベント出展

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念して開催される、シリーズ初のフェスイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』会場内に、CASETiFYの特設ブースを出展します。会場では、イベントのキーヴィジュアルを大胆にあしらった特別デザインのEVANGELION:30+；限定アイテムを来場者のみが購入可能。これらのアイテムはCASETiFY限定デザイン・期間限定で販売され、ファンには見逃せないスペシャルプロダクトとなっています。

また、今年6月に追加発売予定の「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクションから、数量限定スペシャルプロダクトの一部を、CASETiFY特設ブースにて先行展示いたします。この貴重な機会をお見逃しなく。

「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション (EVANGELION:30+；イベント 限定アイテム)「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション (6月発売予定 数量限定スペシャルプロダクト)

購入方法

- CASETiFY オンラインストア：『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』フェスイベント会場内のCASETiFYブースに設置されたQRコードからのみご購入いただけます。- イベント会場 物販コーナー：一部限定機種のみ購入可能です。- EVANGELION STORE オンライン：一部限定機種のみ購入可能です。

販売期間

- CASETiFY オンラインストア：イベント期間中のみ- EVANGELION STORE オンライン：2026年2月21日(土)～3月8日(日)

ラインナップ

- スマホケース- テックアクセサリー

『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』

日程

2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

https://30th.evangelion.jp/fes

開催場所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。



また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 5,280円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：2月20日(金)日本時間17時

実店舗 ：2月20日(金)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/evangelion

CASETiFYについて

CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

EVANGELION(エヴァンゲリオン)について

2007年から、企画・脚本・総監督：庵野秀明により『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして始動した、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきた。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。

2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。2025年10月にTVシリーズ放送開始から30周年の節目を迎え、映画館での期間限定リバイバル上映や、大型フェスイベントと様々な企画が行われている。