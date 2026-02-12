【ロイヤルパークホテル】‟MHDシングルモルトスコッチウイスキー テイスティングセミナー”を3/14（土）に開催！

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年3月14日（土）限定で、B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」にて「MHDシングルモルトスコッチウイスキー テイスティングセミナー」を開催いたします。

また、2026年3月2日（月）から2026年4月30日（木）の期間には、「トワイライトアフタヌーンティー ～乾杯シャンパンと3種の選べるメインディッシュ＆バーテンダーが贈る春のおすすめカクテル10選～」を発売いたします。



■初心者から愛好家まで楽しめる「MHDシングルモルトスコッチウイスキー テイスティングセミナー」

MHDが誇るシングルモルトウイスキーの魅力を一度に味わえる「MHDシングルモルトスコッチウイスキー テイスティングセミナー」を開催いたします。

今回は、華やかで飲みやすい「グレンモーレンジィ オリジナル」「グレンモーレンジィ 18年」をはじめ、海風を思わせるスモーキーさが特徴の「タリスカー10年」、より力強い味わいの「タリスカーストーム」、そしてピート香が際立つ「アードベッグ10年」まで、個性豊かな5種を一度にお楽しみいただける内容です。

講師には、ザ・キーパーズ・オブ・ザ・クエイヒ（I.B.D蒸留学資格取得）の称号を持ち、醸造・蒸留・熟成・樽づくりまでシングルモルト製法のすべてを熟知するスペシャリスト、ロバート・ストックウェル氏をお迎えします。

スコットランドの主要蒸留所で約15年にわたり研鑽を積み、流暢な日本語でウイスキーの世界を分かりやすく、楽しく伝える人気アンバサダーによる特別セミナーです。

なお、本セミナーにご参加いただいたお客様限定で、当日ご紹介する5種のウイスキーを特別価格にて販売し、店内にてボトルキープも承ります。ぜひシングルモルトの奥深い世界をご体験ください。

講師：ロバート・ストックウェル氏

■MHDシングルモルトウイスキー テイスティングセミナー 概要

期 間：2026年3月14日（土）

時 間：13：00～16：00

※3日前までに要予約、20名様限定。

店 舗：B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」

料 金：お一人様 12,000円 軽食付 ※当日テイスティングいただいたボトル販売も開催

予 約・問合せ：03-5641-3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00～19:00）

■春のおすすめカクテルとともに楽しむ。華やかな「トワイライトアフタヌーンティー」を発売

歓迎会や送別会、女子会など、春の集いにぴったりな「トワイライトアフタヌーンティー」が登場。乾杯にはシャンパンをご用意し、スタンドにはスモークサーモンとアボカドのピンチョスや芽キャベツのフリット、軽やかな鶏レバーのムース、優しい味わいの温製クリームスープなど、春の彩りを感じられるメニューが並びます。

メインディッシュは、和牛のローストビーフ、牛ヒレステーキ、シーフード“ブレゼ＆ロースト”の3種からお好みで選べる豪華なラインナップ。特にお祝いの席には、旨みあふれる和牛ローストビーフがおすすめです。ドリンクは、春をテーマにしたバーテンダーおすすめカクテル10種を中心にご提供。

春の訪れを思わせる「チェリーブロッサム」や「桜ロワイヤル」、ジンベースで爽やかな「フレンチ75」、鮮やかなピンクが目を引く「ストロベリーマルガリータ」など、季節感あふれる華やかなカクテルをご用意いたしました。フルーツの香りが楽しめる「ファジーネーブル」や「メロンボール」など鮮やかな色彩と味わいを存分にお楽しみいただる一杯も。

乾杯のシャンパンから選べるメインディッシュ、そして色鮮やかなカクテルまで、華やかで心弾む贅沢なトワイライトアフタヌーンティーをぜひこの機会にご堪能ください。

■トワイライトアフタヌーンティー 概要

期 間：2026年3月2日（月）～2026年4月30日（木）

時 間：17：00～ 最終入店19:30 2時間制（L.O.15分前）

※1日14名様限定。2名様より承ります。3日前19：00までに要予約。

店 舗：B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」※定休日：日・祝日

料 金：お一人様 10,000円

予 約・問合せ：03-5641-3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00～19:00）

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/(https://www.rph.co.jp/)

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に24ホテル・5,647室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。