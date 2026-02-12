新車購入者の9割以上が「満足」も、不満理由は金銭面が上位にほぼ毎日使用は「維持費」、週3～4日は「月々の支払い」が最多回答

株式会社クルカ

株式会社クルカは、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に、新車購入とお金の実態調査2026を実施しましたので、お知らせいたします。本リリースでは、車のカテゴリ別に見た「満足は多いのに、不満の中心は支払いと維持費」を分析した結果をお知らせいたします。

- 01｜総合満足度、購入した新車をほぼ毎日使用する層は「非常に満足」41.3%、週3～4日使用する層より15.9ポイント高い結果に- 02｜不満理由、週3～4日使用は「月々の支払い」、週1～2日使用は「性能・機能」がトップ- 03｜月額6万円以上の支払い帯、週3～4日使用では「大幅に予算オーバー」57.1%と突出、不満の背景に予算超過の実態

■調査概要

- 調査名称：新車購入とお金の実態調査2026- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年12月4日～同年12月5日- 有効回答：直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名

※本リリースは購入した新車の1週間あたりの使用頻度について、「わからない/答えられない」（n=14）以外を回答した1,062名を対象に集計。

※｜構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「クルカ」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://newcar.shop/

■総合満足度、購入した新車をほぼ毎日使用する層は「非常に満足」41.3%で週3～4日使用する層より15.9ポイント高い結果に

まず、購入した新車の総合的な満足度については、全体の90.1%（※加重平均値）が「満足している（非常に満足＋やや満足）」と回答しました。

購入した車の使用頻度別に見ると、ほぼ毎日使用する層では「非常に満足している」が41.3%で最も高く、週3～4日使用する層（25.4%）より15.9ポイント高い結果となりました。「満足している」の合計でも、ほぼ毎日使用する層は92.5%と最も高く、使用頻度が高いほど満足度が高まる傾向がうかがえます。

一方、「あまり満足していない」「全く満足していない」の合計を見ると、週3～4日使用する層が11.6%で最も高く、ほぼ毎日使用する層（6.2%）の約2倍となっています。

購入した新車の総合的な満足度を教えてください。

＜ほぼ毎日使用（n=463）＞

・非常に満足している：41.3%

・やや満足している：51.2%

・あまり満足していない：5.6%

・全く満足していない：0.6%

・わからない：1.3%

＜週3～4日使用（n=232）＞

・非常に満足している：25.4%

・やや満足している：62.9%

・あまり満足していない：8.2%

・全く満足していない：3.4%

・わからない：0.0%

＜週1～2日以下使用（n=367）＞

・非常に満足している：34.3%

・やや満足している：54.0%

・あまり満足していない：7.6%

・全く満足していない：1.1%

・わからない：3.0%

■不満理由、ほぼ毎日は「燃費・維持費」、週3～4日は「月々の支払い」、週1～2日は「性能・機能」がトップ

続いて、購入した新車に「あまり満足していない」「全く満足していない」と回答した方に不満の理由を聞いたところ、使用頻度によって明確な違いが表れました。

ほぼ毎日使用する層では「燃費や維持費が想定より高い」が37.9％で最多となった一方、週3～4日使用する層では「月々の支払いが想定以上」が44.4％でトップとなりました。ほぼ毎日使用する層は、週3～4日使用する層より「燃費・維持費」を4.6ポイント多く挙げており、日常的に車を使う層ほどランニングコストを課題視する傾向がうかがえます。

不満を感じている理由を教えてください。（複数回答）

＜ほぼ毎日使用（n=29）＞

・予算オーバーで経済的負担：20.7%

・妥協した部分が気になる：27.6%

・月々の支払いが想定以上：31.0%

・燃費や維持費が想定より高い：37.9%

・性能や機能が期待と違う：24.1%

・もっと良い選択肢があった：13.8%

・その他：0.0%

・わからない：6.9%

＜週3～4日使用（n=27）＞

・予算オーバーで経済的負担：3.7%

・妥協した部分が気になる：14.8%

・月々の支払いが想定以上：44.4%

・燃費や維持費が想定より高い：33.3%

・性能や機能が期待と違う：22.2%

・もっと良い選択肢があった：11.1%

・その他：0.0%

・わからない：7.4%

＜週1～2日以下使用（n=32）＞

・予算オーバーで経済的負担：0.0%

・妥協した部分が気になる：15.6%

・月々の支払いが想定以上：25.0%

・燃費や維持費が想定より高い：25.0%

・性能や機能が期待と違う：28.1%

・もっと良い選択肢があった：15.6%

・その他：3.1%

・わからない：9.4%

■月額6万円以上の支払い帯、週3～4日使用では「大幅に予算オーバー」が57.1%と突出

新車を購入する際に総額予算を設定しており、実際の支払い方法を「銀行の自動車ローン」「ディーラーの自動車ローン」「残価設定ローン」と回答した490名を対象に、使用頻度別・月額支払い帯別に予算オーバーの状況を見たところ、月額6万円以上の支払い帯で特徴的な傾向が見られました。

週3～4日使用×月額6万円以上を支払っている層では「大幅に予算オーバー」が57.1%と突出して高く、ほぼ毎日使用×月額6万円以上を支払っている（46.2%）を10.9ポイント上回りました。一方、週1～2日以下使用×月額6万円以上を支払っている層は「大幅に予算オーバー」が23.1%にとどまり、「予算通り」が38.5%で最多となっています。

また、週3～4日使用層は月額支払い帯を問わず予算オーバー率（大幅＋やや）が高い傾向にあり、月額2万円未満でも85.7%が予算をオーバーしています。前述の不満理由で週3～4日使用層の「月々の支払いが想定以上」が44.4%と突出していたことと合わせると、この層では購入時の予算超過が不満に直結している可能性がうかがえます。

ほぼ毎日使用

※「わからない/答えられない」（n=10）と回答した方を除外。

＜2万円未満（n=41）＞

・大幅オーバー：14.6%

・ややオーバー：48.8%

・予算通り：29.3%

・予算内：7.3%

・わからない：0.0%

＜2万円～4万円未満（n=100）＞

・大幅オーバー：27.0%

・ややオーバー：44.0%

・予算通り：27.0%

・予算内：2.0%

・わからない：0.0%

＜4万円～6万円未満（n=52）＞

・大幅オーバー：19.2%

・ややオーバー：48.1%

・予算通り：23.1%

・予算内：9.6%

・わからない：0.0%

＜6万円以上（n=26）＞

・大幅オーバー：46.2%

・ややオーバー：15.4%

・予算通り：15.4%

・予算内：23.1%

・わからない：0.0%

週3～4日使用

※「わからない/答えられない」（n=1）と回答した方を除外。

＜2万円未満（n=14）＞

・大幅オーバー：14.3%

・ややオーバー：71.4%

・予算通り：14.3%

・予算内：0.0%

・わからない：0.0%

＜2万円～4万円未満（n=74）＞

・大幅オーバー：9.5%

・ややオーバー：63.5%

・予算通り：23.0%

・予算内：2.7%

・わからない：1.4%

＜4万円～6万円未満（n=31）＞

・大幅オーバー：9.7%

・ややオーバー：61.3%

・予算通り：22.6%

・予算内：6.5%

・わからない：0.0%

＜6万円以上（n=7）＞

・大幅オーバー：57.1%

・ややオーバー：14.3%

・予算通り：28.6%

・予算内：0.0%

・わからない：0.0%

週1～2日以下使用

※「わからない/答えられない」（n=4）と回答した方を除外。

＜2万円未満（n=20）＞

・大幅オーバー：15.0%

・ややオーバー：65.0%

・予算通り：10.0%

・予算内：10.0%

・わからない：0.0%

＜2万円～4万円未満（n=70）＞

・大幅オーバー：12.9%

・ややオーバー：44.3%

・予算通り：32.9%

・予算内：5.7%

・わからない：4.3%

＜4万円～6万円未満（n=27）＞

・大幅オーバー：25.9%

・ややオーバー：40.7%

・予算通り：29.6%

・予算内：3.7%

・わからない：0.0%

＜6万円以上（n=13）＞

・大幅オーバー：23.1%

・ややオーバー：30.8%

・予算通り：38.5%

・予算内：7.7%

・わからない：0.0%

■まとめ

今回は、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方1,076名を対象に新車購入とお金の実態調査2026を実施しました。

調査の結果、新車購入者の9割以上が「満足している」と回答し、特にほぼ毎日使用する層では「非常に満足している」が41.3%と最も高い結果となりました。一方で、不満を感じている層の理由を分析すると、金銭面が上位を占めていることが明らかになりました。

不満理由は使用頻度によって二極化しており、ほぼ毎日使用する層では「燃費や維持費が想定より高い」が37.9%で最多、週3～4日使用する層では『月々の支払いが想定以上』が44.4％でトップとなりました。使用頻度が高いほど日常的なランニングコストを課題視し、使用頻度が低いほど月々の支払い負担を課題視する傾向がうかがえます。

新車購入を検討する際には、自身の使用頻度を踏まえて、車両価格だけでなく維持費や月々の支払いバランスを事前にシミュレーションすることが、購入後の満足度を高めるポイントとなりそうです。

本調査は全10回のシリーズでお届けいたします。次回は「3年以内に買い替え予定の人は、次回の予算と支払いをどう変えるか」をテーマに調査結果を公開予定です。

■3年カーリースで新車を楽しむならクルカ

新車リースクルカは、頭金0円、ボーナス払い0円、車検、自動車税不要の月々定額でご利用いただける、 最低価格保証のカーリース（サブスクリプション）サービスです。

<クルカが選ばれる3つの理由>

- 01｜頭金・ボーナス払なしクルカの新車リースは初期費用をグッと抑えて人気の「新車」にお得に乗れる！- 02｜税金・諸費用込み税金・諸費用コミコミの定額制。余計な出費を気にせず、新車を安心してご利用いただけます。- 03｜短期リース3年変化するライフスタイルにも柔軟に対応！車検不要で気軽に乗り換えたい方に「新車3年リース」のクルカ！

詳しくはこちら：https://newcar.shop/

■会社概要

会社名 ：株式会社クルカ

設立 ：2019年8月5日

代表者 ：代表取締役 早川由紀夫

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント18F

事業内容：カーリース事業、レンタカー事業、中古車売買事業、AI研修事業

URL ：https://newcar.shop/