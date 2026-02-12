「夢を世界につなげる英語力」を育成する「スターキッズ英語プログラム」参加キッズ10名が決定！

Enuma Japan 合同会社

家庭向け英語学習アプリ「トド英語」を提供するEnuma Japan合同会社（所在地：東京都千代田区、職務執行者：スイン・リー）は、夢に本気で挑戦する子どもたちを支援する「スターキッズ英語プログラム」において、参加者10名が決定したことをお知らせします。

本プログラムは、3歳から12歳を対象とし、スポーツ、音楽、アート、研究などジャンルを問わず、様々な分野で夢に向かって挑戦する子どもたちが、英語を「世界とつながり、夢に近づくための手段」として身につけることを目指した、2年間の英語学習サポートプログラムです。

英語学習アプリ「トド英語」による継続的な学習に加え、保護者向け英語コーチ（保護者に対して学び方や家庭での関わり方を提案）やトド英語スタッフが子ども本人とご家庭の状況を踏まえて、一人ひとりの夢や目標に応じた学び方や英語表現を共に考え、学習の過程を継続的に支援します。

募集期間中には、海外の大会や舞台を目指す子どもや、研究などで国際的な活躍を志す子どもなど、数多くの応募が寄せられました。選考を経て参加が決定したのは、「英語を通じて夢の可能性を広げたい」という想いを原動力に、それぞれの挑戦に真摯に向き合う10名のスターキッズです。

＜参加が決定した10名のスターキッズ＞

マノアくん (小3)｜バレエ｜海外で活躍するダンサー・指導者

外国の先生がレッスンやコンクールで伝えることを理解できるようになりたい。

ナルくん（小3）｜ストリートけん玉｜世界一のプレイヤー

世界大会で、海外プレイヤーと自分の言葉で交流したい。

りくとくん (小2) ｜テニス｜プロプレイヤー

テニスの短期留学に行き、有名テニス選手と話したい。

みあちゃん (小3) ｜テコンドー｜オリンピック出場

テコンドーの世界大会で、英語でやり取りできるようになりたい。

Minatoくん (小4) ｜野球｜メジャーリーガー

アメリカで野球をし、英語でコミュニケーションしたい。

ゆうくん (小2) ｜サッカー｜欧州プロサッカー選手

スペインの世界大会で、英語を使って世界の選手とつながりたい。

Yuet Yinちゃん (年長) ｜ピアノ｜世界に羽ばたくピアニスト

世界に音楽を届けて、英語でいろんな国の人と交流してみたい。

かいちゃん (小2) ｜スケボー｜オリンピック選手

ロサンゼルスでスケーターと英語で話し、一緒にすべりたい。

はるくん (小1) ｜古生物学｜新恐竜の発見

恐竜のことを英語の本で調べ、カナダの博物館に行ってみたい。

そうちゃん (小3) ｜ギター｜世界的ギタリスト

海外のギタリストと音楽を通じて交流し、一緒に演奏したい。

夢に向かって挑戦するスターキッズたちの紹介動画はこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jv2hiU4CDhU ]

家庭学習の伴走者 - 保護者向け英語コーチ（学習設計・家庭支援）

本プログラムを支える英語コーチとして、子どもの思いやご家庭の状況に応じて、学びの道筋を一緒に考える3名を紹介します。子どものやる気を英語に繋げ、家庭の中で英語に触れる習慣が無理なく続くようサポートするプロフェッショナルです。

あいね先生：おうち英語アドバイザー

英語教育現場での指導経験をもとに、保護者の悩みに寄り添いながら、家庭で無理なく続く英語学習の整え方を支援します。

https://www.ainenglish.com/

はむ先生：大学非常勤講師・おうち英語実践８年目

第二言語取得（SLA）を専門とし、特に学習者の心理、動機づけに精通。子どもの発達段階に合った英語との関わり方をサポートしていきます。

https://ouchi-schooling.com/

Harune先生：保護者向けコーチ（英語を、その子らしい未来につなぐサポート）

子どもの個性・成長発達・興味関心を大切にしながら、英語を「自分の想いを伝え、相手と分かり合える言葉」に育てるため、保護者に伴走します。

https://www.instagram.com/harue_sunny_weather/

スターキッズ英語プログラム 概要

スターキッズ英語プログラムは、夢に本気で向き合う子どもたちが、「英語で夢を語る力」を育むことを目指した2年間の伴走型英語学習プログラムです。継続的な学習を通じて、修了時には中学中級レベル相当の英語力（聞く・話す・読む・書く）の習得を目指します。

トド英語での学習に加え、トド英語ワークシートやオンライン英会話レッスンによる実践の機会を提供します。また、保護者向け英語コーチとトド英語スタッフが、子ども一人ひとりの目標・状況を踏まえ、家庭での学び方や関わりについて提案や助言を行い、日々の学習が無理なく続くようサポートします。一人ひとりの挑戦に即した英語を扱う点が、本プログラムの特長です。

さらに、一定期間の継続学習を経て選ばれた一部の参加者に、 海外渡航費（最大20万円）を支給し、英語を使った海外での挑戦機会を提供します。

■トド英語について

トド英語は、子どもがゲーム感覚で直感的に学べる、3～9歳向け英語学習アプリです。ゲームや動画、絵本といった多彩なコンテンツを通じて、英語を自然に身につけられるように設計されています。自宅で学習できるため、無理なく続けることができ、子どもが「わかった！できた！」と感じる学習体験を提供します。

その継続率の高さや学習効果の実感からも、安心して取り組める英語学習ツールとして多くのご家庭に選ばれ、SNSやアプリストアでも高い評価を得ています。

公式サイト：https://todoschool.com/jp/english

Enuma Japan 合同会社について

Enuma Japan合同会社は、子ども向けの学習アプリ「トドさんすう」「トド英語」を提供するEdTech企業です。学びの進み方は子ども一人ひとり違うという考えのもと、EdTechの力を活かし、どの子どもも「学ぶことそのもの」に前向きになる学習体験を重視した製品開発に取り組んでいます。

イーロン・マスク氏も支援する教育ソフトウェア開発コンテスト「Global Learning XPRIZE（グローバル・ラーニングXプライズ）」で、198チームの中から優勝に選ばれた実績もあります。Enuma, Inc.（所在地：アメリカ・カリフォルニア州バークレー）の日本法人です。