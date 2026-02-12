民泊に「ブランド戦略」を。Hinotori、一貫した体験設計とデータ活用で事業成長を支援する「民泊事業伴走支援プラン」を提供開始

株式会社Hinotori

地域観光と宿泊施設のマーケティング支援を展開するスタートアップ・株式会社Hinotori（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大崎庸平）は、多拠点展開を見据えた、民泊事業の拡大を目指す不動産会社や事業会社を対象に、民泊のブランド構築からデータ活用による事業成長までを一気通貫でサポートする「民泊マーケティング・民泊ブランド構築支援プラン」の提供を開始いたします。

民泊施設が乱立する現在の市場において、選ばれるためには、単なる「部屋の提供」に留まらない、一貫した体験のイメージとそれを正しく届ける発信力が不可欠です。本プランでは、民泊に「ブランド」という概念を持ち込み、体験の一貫性とデータに基づいた意思決定を掛け合わせることで、安定した事業基盤の構築を支援します。Hinotoriはクライアントの「事業の伴走者」として、持続的な成長にコミットします。

背景とビジョン

成熟する民泊市場で勝ち抜くための、データと顧客志向に基づく「ブランド戦略」

民泊市場の成熟に伴い、民泊は「空き家活用」の手段から、高度な専門性が求められる「宿泊事業」へとフェーズが変わっています。施設が乱立する環境下で、価格競争から脱却し、事業を持続的に成長させていくには、顧客から指名されるための「ブランド戦略」が不可欠です。

しかし、民泊などの小規模な宿泊施設においては、その根幹となるブランド戦略やマーケティング戦略と収益管理（販売戦略）が分断され、本来のポテンシャルを発揮できていないケースが少なくありません。

こうした機能を統合・運用するには通常、大規模な組織体制を要しますが、Hinotoriは少数精鋭の伴走体制によってこれらを一気通貫で提供。一貫したブランド体験と緻密なデータ戦略を高い解像度で融合させ、収益の最大化へと導きます。この「統合型の伴走支援」を通じ、民泊を持続可能で強固な事業基盤へと引き上げることを目指します。

Hinotoriが提供する支援：3つのコアバリュー

事業拡大イメージ1. コンセプト設計とマーケティング戦略の策定

施設の「独自価値」と「ターゲット」の相性を徹底的に分析。誰に、どのような体験を届けるのかを言語化し、一貫したメッセージをWebやSNSに反映させます。選ばれる理由を明確にすることで、価格競争に巻き込まれない「ブランド」の土台を築きます。

物件のスペックとターゲットの相性を数値化。データに基づき、最も収益性の高い層を特定ターゲットの課題と物件の価値を掛け合わせ、施設の「選ばれる理由」を明確に言語化認知から予約までの各フェーズで最適なメッセージを設計し、予約への導線を構築2. データドリブンの事業戦略と強固な事業基盤の構築

「勝てる物件」を科学的に特定するため、ブランド基準にあわせて設定した独自の物件評価係数を用いて多角的に査定をサポート。開業前の精緻な収益シミュレーションに基づき、市場動向に合わせた価格設定の考え方や販売チャネルの最適化など、事業の再現性を担保する収益ロジックを構築します。

独自の評価指標で物件のポテンシャルを可視化し、勝率の高い事業計画を策定エリア特性から各種コストまで幅広く網羅したシミュレーションにより、事業の再現性を担保3. マーケティングと販売戦略を統合した、総合的なPDCA支援

通常、分断されがちな「Webサイト・SNS・広告等のマーケティング施策」と「価格設定や連泊制限等の販売戦略」を統合。システム導入から運用改善まで、全プロセスで一気通貫したPDCAを回すことで、集客と収益の両面から事業成長を力強く伴走サポートします。

運用開始後のN1インタビューでターゲットのズレを検証し、体験の質と再訪率を向上ユーザーのWeb上の動きを可視化し、予約のボトルネックを特定して改善実際の予約データを詳細に分析し、市場の変化に合わせた販売戦略を最適化分析結果を元に個別に具体的なアクションを策定し、各施設の収益最大化を実現実施メニュー

クライアント様のフェーズに合わせ、最適な施策をカスタマイズし、実施します。

サービス概要

サービス名：「民泊マーケティング・民泊ブランド構築支援プラン」

対象： 民泊事業への新規参入を検討している不動産会社・事業会社、および多拠点展開・収益改善を目指す事業者様

支援内容： コンセプト設計、マーケティング戦略策定、収支計画策定、Webサイト/SNS構築・運用、広告運用、システム導入支援、定例ミーティングによるPDCA改善など

■ 支援プラン（カスタマイズ例）

事業者様のフェーズや課題に合わせ、支援範囲をお選びいただけます。

■ 支援事例

東急株式会社様：ブランド戦略・マーケティング伴走支援

https://note.com/hinotori_ryokan/n/ndf990c106721

※実際のプロジェクトの裏側や、Hinotoriの支援内容を詳しくご紹介しています。

会社概要

株式会社Hinotori

「地域のまごころが報われる世界を創る」をミッションに掲げた、地域観光と地域の宿泊施設の支援に特化したスタートアップ企業です。ブランディング、マーケティング、クリエイティブに強みを持ち、１.地域の魅力と体験を直接取材し、写真と動画で紹介するインバウンド向け予約サイト「Ryokanbook」の開発・運営 ２.地域の宿泊施設のマーケティングを支援するコンサルティングサービスを提供しています。

コーポレートサイト：https://corp.hinotori-trip.com/

運営サービス・メディア

Hinotoriでは、インバウンド旅行者向けの地域特化型OTA「Ryokanbook」や、「まごころ」溢れる地域旅館とその周辺観光スポットやおすすめ旅程を紹介するメディアを運営しています。

運用しているインバウンド向けSNS「Japan of Japan」は半年でフォロワー35万人を達成。「まだ有名ではないが魅力的」な地域資産を発信し、特別な体験を求めるすべての人にまだ見ぬ日本の魅力をお届けしています。

■運営サービス

Ryokanbook：https://www.ryokan-book.com/jp/

■運営メディア

Hinotori～まごころに触れる旅メディア～：

https://hinotori-trip.com/media/

Ryokanbook公式SNS(日本語)：

ht(https://www.instagram.com/stories/ryokanbook_jp/)tps://www.instagram.com/stories/ryokanbook_jp/(https://www.instagram.com/stories/ryokanbook_jp/Japan)

Japan of Japan（インバウンド向けSNS）：

https://www.youtube.com/@japan_of_japan

大崎庸平 / 株式会社Hinotori 代表

慶應義塾大学商学部卒。シンガポールにてインターン後、PwCコンサルティングに新卒入社、その後コロナ禍に立ち上がったテーマパークSMALL WORLDS・アートアクアリウムでマーケティング部に参画。その後熊野古道に宿を建て集客をしながら地方創生事業を展開する不動産ディベロッパーにて、事業部長・広報室室長を兼任。 趣味はキャンプとサウナと地方旅館巡り。NHKおはよう日本や日経XTREND等のメディアで熊野古道関係の取材出演。

2024年3月 地域観光スタートアップHinotoriを創業