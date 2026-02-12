【SOFINA iP】洗うたび、うるおって明るく透明感のある肌へ毛穴汚れの浄化と保湿の両立を目指した皮膚科学発想の「マイクロ炭酸※１泡のうるおい洗顔料」誕生

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（以下「花王」）の総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」は、「マイクロ泡セラム洗顔料」を2026年4月18日（土）より、全国のドラッグストア、大型スーパー、およびECサイトにて発売します。本商品は、花王の皮膚科学研究に基づき、100％炭酸ガスの噴射剤を応用して開発した洗顔料です。蓄積くすみ※２や毛穴汚れを浄化しながら、角層細胞までうるおいを与え、洗うたび、明るさが湧き出る素肌へ導きます。

※１ 炭酸ガス（噴射剤）

※２ 古い角質による

商品情報URL：https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/products/microfacewash/(https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/products/microfacewash/)

■洗浄と保湿の両立に着目した商品設計

花王の調査によると、生活者が洗顔に求める機能は、「保湿」「汚れ落ち」が2大ニーズとなっており、それぞれのニーズはここ数年の間に上昇しています。さらに、洗顔に求める機能の「保湿」「汚れ落ち」の項目を選択した方（1369名）のうち約半数（49％）が両方を求めていることが明らかになりました。

■肌の明るさを引き出す2つのアプローチ

SOFINA iPは、炭酸ガスの噴射剤が作り出す泡の洗顔料「リニュー ムース ウオッシュ」を2021年に発売。以来、ブランドを代表する洗顔料として累計販売個数110万個突破※３と、多くのお客様にご愛用いただいてきました。そこで今回、これまでに好評いただいていた泡製剤の技術を活かしながら、「洗浄」と「保湿」の両立を目指した新たな洗顔料として、「マイクロ泡セラム洗顔料」を開発しました。

毛穴よりも微細なマイクロ泡が肌に密着し、蓄積くすみ※2に加え、毛穴汚れを浄化。柔らかな肌負担を抑えた泡の洗顔料で、すっきりとした洗いあがりを叶えます。さらに「角層ヴェール処方」により、洗顔後の肌をうるおい膜が包み込み、肌のキメを整えます。SOFINA iPならではのケラトMF複合成分β※4を配合。角層細胞までうるおいを与え、しっとり感と明るさ、透明感あふれる肌へ導きます。

※3 2021年9月～2025年12月 累計販売個数1,102,480

※4 コハク酸ジグリコールグアニジン、アミジノプロリン、メチルセリン、ＢＧ

【商品概要】

「ソフィーナ iP マイクロ泡セラム洗顔料」

本体160g／レフィル240g

※価格はノープリントプライスを採用しています。

ケラトMF複合成分β※4（保湿）配合

蓄積くすみ※２・毛穴汚れを浄化しながら角層細胞までうるおいを与え、明るい透明感を引き出す

●毛穴より小さいマイクロ炭酸※１泡の洗顔料による洗浄

●角層ヴェール処方による保湿

・次に使うスキンケア品のなじみや、化粧のりを良くします。

・内からキレイが湧き上がるオーシャンエナジーの香り

※1 炭酸ガス（噴射剤）

※2 古い角質による

※4 コハク酸ジグリコールグアニジン、アミジノプロリン、メチルセリン、ＢＧ

【SOFINA iPブランドについて】

『SOFINA iP』は2015年に、炭酸ガスの噴射剤技術をスキンケア製品に応用した土台美容液(R)の発売とともに誕生した、総合皮膚科学スキンケアブランドです。「素肌に、科学をインストールする。」をスローガンに掲げ、情報やモノがあふれ、迷いや悩みが尽きない時代だからこそ、信じられる確かなスキンケアの提供を目指しています。事実や根拠に基づく皮膚科学研究に立脚した、スキンケア商品およびパーソナル肌解析サービス「SOFINA 肌id」などを展開しています。

＊土台美容液は商標登録です。

■SOFINA iPブランドサイト：https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/

■SOFINA iP公式Instagram：https://www.instagram.com/sofinaip_jp/

■SOFINA iP公式X（旧Twitter）：https://x.com/sofinaip_jp/

■SOFINA 肌id公式サイト：https://sofina.kao-kirei.com/