【ホテル日航立川 東京】「苺と抹茶のアフタヌーンティー」2月15日より予約受付開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航立川 東京（東京都立川市／総支配人 伊藤 寿章）のレストラン「All Day Dining 紗灯」では、2026年3月9日（月）から4月17日（金）までの平日ティータイムに1日20食限定で「苺と抹茶のアフタヌーンティー」を提供いたします。ご予約は2月15日（日）21:00より受付を開始いたします。

「苺と抹茶のアフタヌーンティー」イメージ

アフタヌーンティー詳細ページ：

https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/strawberry-matcha_afternoontea2026/(https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/strawberry-matcha_afternoontea2026/)

厳選した苺と香り豊かな京都産の抹茶を使用したアフタヌーンティーを、期間限定で提供いたします。

スイーツには、滑らかな舌触りの水羊羹に抹茶のパンナコッタと抹茶ゼリーを重ね、あずきと白玉を添えた「抹茶のヴェリーヌ」をはじめ、香り高い抹茶スポンジで、抹茶クリームと苺を挟んだ「苺と抹茶のフレジェ」、抹茶と苺の2種類の生地をマーブル状に仕上げた「抹茶と苺のシフォンケーキ」、見た目がまるで苺のような可愛らしい形の「苺のムース」などご用意しました。さらにセイボリー3品と、製菓料理長が厳選した3種類の苺の食べ比べもお楽しみいただけます。

ドイツの老舗ブランド「ロンネフェルト」の紅茶をはじめとするドリンクメニューとともに、苺と抹茶のマリアージュを贅沢に味わえる、優雅なホテルアフタヌーンティーをご堪能ください。

■ 苺と抹茶のアフタヌーンティー概要

提供期間：2026年3月9日(月)～4月17日(金) <平日1日20食限定>

提供時間：15:00～17:00（2時間制）

提供店舗：ホテル日航立川 東京 レストラン「All Day Dining 紗灯」(1階)

料 金：お一人様6,800円 ※消費税・サービス料込 ※2名様より受付

【ご予約・お問い合わせ】

＜WEB＞ 2月15日(日) 21:00より受付

https://x.gd/48sP4(https://x.gd/48sP4)

＜電話＞ 2月16日(月) 6:45より受付

レストラン「All Day Dining 紗灯」TEL.042-503-9100（6:45～21:00）

■ メニュー内容 ※仕入れなどの都合により変更となる場合がございます。

＜上段＞

・抹茶のヴェリーヌ

・苺と抹茶のフレジェ

・タルトショコラ 抹茶のモンブラン仕立て

＜中段＞

・抹茶と苺のシフォンケーキ

・苺のクレープ

・苺のレアチーズケーキ

＜下段＞

・ロースハムとクリームチーズのクロワッサンサンド

・かぼちゃのレモンマリネ

＜サイド＞

・抹茶のスコーン（黒蜜きなこソース クロテッドクリーム）

・抹茶のテリーヌ

・苺のムース

・苺の3種食べくらべ

・コーンスープ

■レストラン All Day Dining 紗灯 について

生糸を絡み織りにした織物から“集う”を意味する「紗」、あかりを灯すことを意味する「灯」の字を名前に冠し、フランス語で邸宅、城を意味する「Chateau」からの連想とともに、“多くの方々の人生がここに集い織りなすことで新たなあかりを灯す場となる”ことをイメージして名づけられました。

日々の朝食、ランチから特別な日の記念日ディナーまで、和洋の料理を様々なシーンでご利用いただけます。

営業時間：6:45～21:00 ／ 席数：76席（個室2室）

レストラン All Day Dining 紗灯

ホテル日航立川 東京について

東京都多摩地区最大のターミナル駅であるJR立川駅から徒歩7分に位置するホテル。2015年11月11日開業、2025年11月で開業10周年を迎える。シックで落ち着いた雰囲気の客室100室のほか、朝食からディナーまで利用いただけるオールデイダイニングや、多様なシーンに対応可能な大小7つの宴会場、柔らかな自然光が降り注ぐチャペルがございます。天然木や自然の石の温かみを活かした上質であたたかみのある空間が皆様をお迎えいたします。



〒190-0022 東京都立川市錦町１丁目１２-１

TEL：042-521-1111（代表）

アクセス：JR 立川駅南口から徒歩7分／多摩モノレール 立川南駅から徒歩8分

公式サイト：https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp

ホテルロビー