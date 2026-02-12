【参加者募集！つくば】3/8（日）「メディカルパークでお仕事体験！＠つくば」みんなの健康を守るために働く人たちの世界を覗いてみよう！

薬剤師？ドクター？レントゲン技師？だれになってみたい？医療と健康の世界で働く人たちの世界をのぞいてみよう！

医療や健康にかかわるお仕事を体験できる「メディカルパーク」は、みんなの健康を守るために働くお仕事が大集合したテーマパーク。ドクターや薬剤師、レントゲン技師、トレーナー、セラピストなど、みんなの健康を守るために働く人たちに変身して、様々な体験にチャレンジ！お子さんと一緒にカラダと向き合うワクワク体験をしてみませんか？

「メディカルパーク」はお仕事体験を通して、「医療のエコ活動」を親子に楽しく知ってもらい、自分や大切な人の健康について考えるイベントです。

詳細を見る :https://medicalpark-tsukuba2026.peatix.com/

「医療のエコ活動」とは？

「医療のエコ活動」とは、安心して必要な医療を受けられる未来を守るために、医療資源を大切に利用する取り組みのことです。医療先進国のイメージのある日本ですが、海外では承認されている新しい薬が使えなかったり（ドラッグロス）、使えるようになるまでに時間がかかる（ドラッグラグ）という問題が起こっています。高齢化などによる医療費増大が進む結果、薬の研究開発や治験、製造などを行うための十分な費用が確保できなくなっています。

また、まだ治せない深刻な病気を抱え、治療法を待ち望んでいる患者さんもいます。

この先も新たな治療の選択肢という希望の光を必要な人に届けるためには、医療資源には限りがあることを理解して、大切に使っていく必要があります。

そうしたことをふまえて、私たちにもできることを一緒に考えてみることが「医療のエコ活動」です。

ー体験時間枠ー

★各回定員 50名

<午前の部>10:00～12:00（10分前受付開始）

<午後の部>13:00～15:00（10分前受付開始）

※各時間帯が定員に達していない場合は当日の参加も可能ですが、事前のご予約をおすすめします。

お申し込みはこちらから :https://medicalpark-tsukuba2026.peatix.com/

各ブースのご紹介

カラダや健康について学べるお仕事がいろいろ。2時間でいくつ体験できる？？

■薬剤師体験

本物の乳鉢を使ってラムネをすりつぶし、薬剤師のお仕事を

体験しましょう！

■保健師体験

身体測定でカラダを分析！

健康なカラダを手に入れるための秘訣をマスターしよう！

■ドクター体験

音で感じるいのちのひみつ。

聴診器で心臓のリズムを聴いてみよう！

動物とはどう違う？

■研究員体験

スポイト1滴で色が変わる?!科学のふしぎにせまる実験室。

カラフルな魔法の水を作り出そう！

■レントゲン技師体験

骨のつくりを解明！

骨パズルに挑戦し、正しい位置でレントゲン風写真を撮影しよう！

※楽しく遊ぶ目的で企画したコンテンツです。

※医療専門家による監修のもとで企画したものではございませんのでご了承ください。

「メディカルパークでお仕事体験！＠つくば」開催概要

日 時：3月8日（日）10:00~15:00

場 所：つくばT.S BUIL 〒305-0031茨城県つくば市吾妻1丁目11-1

対 象：3歳～小学生（推奨5歳以上）の親子

入場料：前売り券 500円 / 当日券 800円 ※体験するお子様1名につき1枚

問合せ：medical.ecoclub@gmail.com

主催 医療のエコ活動クラブ

TX沿線育児コミュニティ「ままてぃ」

あおぞらプロジェクト

協賛 アステラス製薬株式会社

後援 つくば市

「Happy Welllness Day inつくば！＠つくば」同時開催します。

当日同じ会場内で、3月8日の世界女性デーにちなんで女性たちの健康と幸福、そして社会での輝きを祝福するフェスティバル「Happy Welllness Day inつくば！＠つくば」を開催します！

様々な体験を楽しんでいただきながら、自分と大切な人の健康を見つめ、そして未来の子どもたちの笑顔にも想いを馳せる。そんな時間を過ごしていただくために企画したイベントです。

▶イベントページ：https://tx.mamatx.net/mamat-time/happy-welllness-day/

