ＴＯＨＯシネマズ『アニバーサリーキャンペーン』

ＴＯＨＯシネマズ株式会社

ＴＯＨＯシネマズ株式会社は、お客様への感謝を込め、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場を対象に、2026年3月から12月まで「アニバーサリーキャンペーン」を実施します。昨年2025年に初めて開催し、お客様からご好評をいただいたことを受け、内容をパワーアップして本年も実施いたします。

＝アニバーサリー対象劇場(2026年)＝

５周年： セブンパーク天美

10周年： 仙台 ／ 柏

15周年： 甲府 ／ 上田

20周年： 八千代緑が丘 ／ モレラ岐阜 ／ なんば ／ 岡南 ／ はません

25周年： 南大沢 ／ おいらせ下田 ／ 秋田 ／ 東浦

35周年： 渋谷

＝キャンペーン内容＝

これまでと、これからの、感謝を込めて・・・

■ＴＯＨＯシネマズデイの復活【アニバーサリー劇場のみ】

期間限定で、毎月14日＜トウ(10)フォー(4)＞、鑑賞料金を1,300円にいたします。

※一般・大学生のみ

対象劇場でしか手に入らないコレクターズ・アイテム！！

■シアターカード配布【アニバーサリー劇場のみ】

毎月14日に数量限定で、アニバーサリー劇場の【シアターカード】をご鑑賞者に先着で配布いたします。

シアターカードとは？

┗各劇場の写真・設備内容・オープン日・スクリーン数などを記載した、ＴＯＨＯシネマズオリジナルカードです。各劇場の周年数を示すアニバーサリーロゴ入りのデザインで配布いたします。

まだ味わったことがない、新フレーバーが誕生！？

■ポップコーン《新味》プロジェクト

劇場飲食売店で人気のポップコーンの、新フレーバー候補が発表。候補の中から“食べてみたい味”を選んで参加できる《新味》プロジェクトを実施いたします。一番に選ばれたフレーバーは後日、全国のＴＯＨＯシネマズにて販売いたします。

これまでと、これからの、感謝を込めて..特別映像を上映

■アニバーサリーロゴ映像【アニバーサリー劇場のみ】

各劇場の周年数にちなんだアニバーサリーロゴとともに、お客様への感謝の気持ちをお伝えする特別映像を、本編開始前の幕間に時間にて上映いたします。上映は3月以降、対象劇場で順次開始いたします。

※一部作品や舞台挨拶/イベント等では上映がない場合があります

このほかにも、プレゼント企画やおトクなキャンペーンなど、さまざまなお楽しみ企画を順次実施いたします。

※本リリースに記載の内容は2026年2月時点の情報です。予告なく変更となる場合があります。

■アニバーサリー特設ページはこちら(https://cp.cinecon.jp/tohocinemas-anniversary-2026/)