マッチングアプリ「タップル」と能登地域移住交流協議会が「新たな出会いの創出に向けた連携協定」を締結

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は、運営するマッチングアプリ「タップル」において、結婚を希望する男女の新たな出会いを創出するため、恋愛・結婚意識の醸成を図り、マッチングアプリの理解や適切な利用の促進を図ることを目的に、石川県能登半島の３自治体（七尾市、中能登町、羽咋市）が連携して設立された能登地域移住交流協議会と「新たな出会いの創出に向けた連携協定」を締結いたしました。

能登地域移住交流協議会について

能登地域移住交流協議会は、石川県能登半島の七尾市・中能登町・羽咋市の３市町が連携し、広域的に移住・定住の促進と地域交流を推進するために設立された組織です。

地域の暮らしや仕事、空き家、ワーケーションなどの情報を発信する移住情報サイト「のと住。～海あり、山あり、温もりあり～」を運営し、移住希望者への相談支援や、首都圏等での移住フェア・イベントを通じて、能登の魅力発信と関係人口の拡大に取り組んでいます。

「新たな出会いの創出に向けた連携協定」の背景

「タップル」は累計会員数2,300万人（※1）を超える国内最大規模のマッチングアプリとして、少子化問題や人口減少問題といった社会問題対策への貢献を目指し、「恋愛総量の最大化」をパーパスに掲げ、安心・安全にご利用いただけるサービス提供を行っております。

若い世代のマッチングアプリ利用経験率が増加し、結婚のきっかけがマッチングアプリであると回答したカップルが25.0%にのぼる（※2）など、マッチングアプリは若い世代の出会い・婚活の手段の定番となりつつあります。

このような中、これまでに「タップル」では佐賀県有田町、佐賀県嬉野市、三重県、神奈川県、北海道、兵庫県姫路市、東京都江戸川区、福井県、富山県氷見市、香川県、山梨県北杜市、高知県、富山県と連携協定を締結し、安心・安全なマッチングアプリの啓発および適正利用の促進による少子化問題の解決に向けた貢献に取り組んでまいりました。

一方、石川県・能登半島（七尾市・中能登町・羽咋市）では少子化や未婚率の上昇に加え、2024年の能登半島地震の影響により地域コミュニティが大きな打撃を受けました。こうした状況を踏まえ、能登地域移住交流協議会と株式会社タップルは、恋愛・結婚を望む独身男女の出会いを後押しし、人と地域のつながりを再構築し、地域の復興と定住促進に寄与することを目指します。

※1 2025年7月時点

※2 2024年11月 こども家庭庁 「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」最終報告サマリ

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf

令和7年度の連携概要

「タップル」の恋活・婚活に関する知見、またサービス特性を活かし、本協定では令和7年度に4つの取り組みを推進する予定です。

１.セミナーの開催

アプリの利用に関する利用者自身の希望にあったサービスの選択方法やプロフィールの書き方、トラブルに巻き込まれない利用方法や留意点に関する啓発セミナーを開催

２.マッチングアプリ護身術ガイドブックの配布

マッチングアプリの安全な利用法をまとめた「護身術ガイドブック」をセミナーや市役所等で配布

３.タップル利用クーポンの配布

「タップル」をご利用いただきやすくするためのクーポンを配布

４.関係人口の拡大

「タップル」を活用した自治体などが開催する婚活イベント等の情報発信

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.tapple.co.jp/action/

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/