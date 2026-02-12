AI Hack、Hakuhodo DY ONEが運営するAIO研究開発組織「ONE-AIO Lab」にてOpenAI「Apps in ChatGPT」を活用した独自アプリ開発体制の構築を技術面で支援

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）が運営し、当社代表の中道が技術顧問を務める「ONE-AIO Lab※」がこの度、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」に対応した独自アプリケーション開発体制を構築したことをお知らせいたします。本体制により企業は、ChatGPT上で自社専用アプリケーションを設計・構築し、公式情報のわかりやすい提供から、問い合わせ・予約・申し込みなどの各種手続きまで、一貫して実現できるようになります。

■背景

近年、対話型AIの進化と普及により、生活者の情報収集や購買行動は大きく変化しています。特にOpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」は、企業が公式情報やサービスをChatGPT内に実装し、生活者が日常的にAIを通じて利用できるインターフェースを構築する先進技術です。これにより、企業と生活者の接点は従来のWebサイトや専用アプリだけでなく、対話型AIを介した “新しいブランド体験”へと広がっています。こうした新たな潮流のなかで、企業が正確な情報をわかりやすくAI上で発信し、生活者が比較・検討、問い合わせ、予約など次のアクションまでシームレスに完了できる仕組みづくりが、より一層重要となっています。

これまで「ONE-AIO Lab」では、AI 検索領域でのブランド戦略設計や事業成長の支援など、AI検索アルゴリズムへの深い理解とAIO（AI最適化）に関する豊富な知見を蓄積してきました。これらのノウハウをもとに、このたび「Apps in ChatGPT」に対応した独自アプリケーション開発体制を新たに確立しました。本体制により、企業はChatGPT上で公式情報に基づく顧客対応や、パーソナライズされた商品提案、予約・問い合わせなどの各種手続きをワンストップで提供可能になります。さらに「ONE-AIO Lab」では、アプリケーションの開発から運用、効果測定まで一貫して支援し、革新的なAI活用によってブランド価値の向上や新たな顧客エンゲージメントの創出に貢献してまいります。

今後もAI Hackは「ONE-AIO Lab」を通して、AI技術の進化をいち早く捉え、企業のデジタルマーケティング活動を強力に推進するための最先端ソリューションを提供し続けることで、AI時代のブランドコミュニケーションの未来を創造してまいります。

※「ONE-AIO Lab」について：AI 検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI 最適化）研究開発組織です。AI Hackが提供するAIOツール「AI Hack」を活用し、AI検索におけるブランド情報の表示状況の可視化、AIによる回答内容の評価、最適な情報発信戦略の策定と効果検証、AI検索アルゴリズムの研究を推進します。企業が最適な情報発信戦略を策定するためのより高度なソリューションを開発・提供し、AI時代における企業のブランド価値向上と持続的な成長に貢献してまいります。

＊ 当社プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000149337.html

