ハーバルでさわやかな香り「リヴァイヴィング ローズマリー」コレクションからボディポリッシャーが新登場

モルトンブラウンジャパン株式会社

英国発フレグランスブランド「モルトンブラウン」は、「リヴァイヴィング ローズマリー」コレクションより、つけかえ可能なボディポリッシャーを2026年2月25日(水)に一部店舗限定※1で発売します。ローズマリーとユーカリが織りなす、ハーバルでさわやかな香りに包まれながら、肌を心地よく磨き上げ※2、しっとりとなめらかな手触りへと導きます。幸福感あふれる香りで、毎日のボディケアの時間を彩ります。

※1 新丸ビル店、玉川高島屋S・C店、中日ビル店、神戸BAL店

※2 塩化ナトリウム(研磨剤)

REVIVING ROSEMARY COLLECTION

自然を愛するニュージェネレーションパフューマー、ジュリー・プルシェットが手掛けた香り「リヴァイヴィング ローズマリー」は、彼女が幸せを感じる"植物園"を洗練された解釈で表現したものです。ローズマリーとユーカリの清々しいハーバルノートに、ゼラニウムがほのかな華やぎを添えて全体をやわらかくまとめ、さらにパチョリやシダーウッドが調和することで奥行きをもたらします。その香りは、幸福感に満ちた穏やかなひとときを演出します。

The Ritual

気分を切り替えるリチュアルは、シャンプーから始めましょう。このシャンプーは髪に艶を与え、しなやかな手触りをもたらします。続いて、コンディショナーでうるおいを与えながら指通りの良い髪へ。次に、バス＆シャワーオイルインジェルを使ったボディのお手入れに移りましょう。濃厚でミルキーな泡でやさしくなめらかに洗い上げます。お風呂上りにはボディローションを肌になじませて、うるおいを与え、より艶やかな肌に整えます。そして、香りを長い時間楽しみたいなら、オイルコロンを。手首や首などの脈を打つ部分に軽く滑らせ、その豊かな香りをお楽しみください。

NEW

Refillable Body Polisher

※画像はイメージ

モルトンブラウンから、日々のボディケアルーティンをさらに豊かにする、レフィル容器ごとつけかえ可能なボディポリッシャーが新登場。ブランドを象徴する「リヴァイヴィング ローズマリー」の香りが広がる、ソルトスクラブタイプの角質ケアアイテムです。うるおいを与える３種のオイル(オリーブオイル、ココナッツオイル、クランベオイル)※3を配合し、肌を磨き上げ※4、しっとりとなめらかな手触りへと導きます。タイムレスなデザインのつけかえ可能なジャーに収められています。使い終わったポッドを新しいものに入れ替え、蓋をはがしてジャーの蓋を閉めるだけで簡単にレフィル交換できます。

※3 皮膚調整剤

※4 塩化ナトリウム(研磨剤)

Did You Know?

モルトンブラウンは、このコレクションにヴィーガン処方※5を採用し、すべての製品と同様に、動物実験を行わないことを証明するリーピングバニー認証を取得しています。イングランド・ハートフォードシャーにある自社工場で製造。プラスチックボトルは50%が再生プラスチックで作られており、リサイクルも可能です。モルトンブラウンのサステナビリティへの取り組みについては、こちらをご覧ください。

https://www.moltonbrown.co.jp/blogs/sustainability

※5 動物由来成分不使用

The Collection

NEW

リヴァイヴィング ローズマリー ボディポリッシャー

250g/\9,680(税抜:\8,800)

リヴァイヴィング ローズマリー ボディポリッシャー レフィル

250g/\7,920(税抜:\7,200)

COLLECTION LINEUP

リヴァイヴィング ローズマリー シャンプー

300ml/\4,730(税抜:\4,300)

リヴァイヴィング ローズマリー コンディショナー

300ml/\4,730(税抜:\4,300)

リヴァイヴィング ローズマリー バス&シャワーオイルインジェル

300ml/\5,720(税抜:\5,200)

リヴァイヴィング ローズマリー ボディローション

300ml/\6,380(税抜:\5,800)

リヴァイヴィング ローズマリー ハンドウォッシュ

300ml/\4,290(税抜:\3,900)

リヴァイヴィング ローズマリー ハンドローション

300ml/\5,390(税抜:\4,900)

リヴァイヴィング ローズマリー オイルコロン

10ml/\3,850(税抜:\3,500)

MOLTON BROWN

モルトンブラウンは、英国発のフレグランスメイカーとして、50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。すべての製品(雑貨など一部製品を除きます)は英国で製造され、創業以来、動物実験を行わない姿勢を貫いています。成分へのこだわりと環境への配慮は、ブランドが大切にしている価値のひとつです。その品質と持続可能な取り組みが評価され、モルトンブラウンはチャールズ3世陛下にパーソナルケア製品を提供する英国王室御用達ブランドとして、ロイヤルワラントを授与されました。この名誉を誇りに、ブランドはこれからも誠実なものづくりを続けていきます。調香師たちは、自身の記憶や感性を香りに込め、感覚に響く香りの世界を丁寧に創り上げています。それぞれの香りは、お客様ひとりひとりの感性と共鳴し、自然・記憶・文化が織りなす豊かな背景の中で、彩りと深みをもたらします。モルトンブラウンは、香りを通じて、日々の暮らしにさりげない特別さと、心に残る体験をお届けします。