吉祥寺のホテルで「紅茶のアフタヌーンティー」開催！ティーマーケット ジークレフの厳選茶葉とスイーツ・セイボリーが織りなす、春の贅沢な大人のティータイム

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/138435/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市／総支配人：斎藤 美次）では、2026年3月2日（月）から2026年5月31日（日）までの期間限定で、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて「紅茶のアフタヌーンティー」を提供いたします。

毎回ご好評をいただいている本企画は、今回で4回目の開催となります。2026年春は“紅茶の新たな楽しみ方”をテーマに、甘さだけに寄らず、香りや苦み、余韻といった紅茶の奥行きを主役にした、スイーツとセイボリーの両面で楽しむ大人のためのアフタヌーンティーへと進化しました。

スイーツには、アールグレイがふわりと香るホワイトチョコレートのムースや、濃厚ながらも軽やかな後味のガナッシュタルト、ヘーゼルナッツクリームを使用した紅茶のショートケーキ、香ばしく焼き上げたフィナンシェなどをご用意。一方で、ブラッドオレンジとカシスを使用した、あえて紅茶を使わないさっぱりとしたグラスデザートも取り入れ、一皿ごとに異なる味わいのコントラストをお楽しみいただけます。

セイボリーには、紅茶の香りを忍ばせたキノコのスープや紅茶鴨のピンチョスのほか、新玉葱を用いたムースなど、紅茶のニュアンスを取り入れたメニューと、春らしさを意識したメニューが並びます。甘い・しょっぱいのバランスにも配慮し、最後まで飽きのこない構成に仕上げました

お飲み物には、吉祥寺に本店を構える紅茶専門店 ティーマーケット ジークレフ の茶葉を使用。世界各地から厳選した紅茶の飲み比べとともに、料理との相性を楽しむおすすめの組み合わせもご提案します。アールグレイの香りを生かしたスイーツにはダージリンを、塩味や旨みのある料理と相性のよいキームンをセイボリーに合わせるなど、紅茶と料理が織りなす繊細なマリアージュをご堪能いただけます。ジークレフと同じ吉祥寺の地にあるホテルとして、その香りと味わいを通して、街の魅力をお届けします。

あわせて、本アフタヌーンティーでは、紅茶の香りを生かしたビターなモクテル仕立てのウェルカムドリンクをご用意しています。濃く抽出したダージリンに、ローズとラベンダーのクラッシュゼリーを合わせ、トニックウォーターで爽やかに仕上げた一杯が、香りの余韻を楽しむティータイムの幕開けを彩ります。

紅茶の多彩な表情に触れる限定アフタヌーンティー。香り、味わい、余韻までをゆったりとお楽しみください。

「紅茶のアフタヌーンティー」概要

■場 所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供期間 2026年3月2日(月)～2026年5 月31日（日)

■提供時間 14:30～17:30(L.O.17:00) 2時間制 ※平日 1日限定15食/土日祝日 1日限定20食

＜平日限定＞17:30～21:30(L.O.21:00) 2時間制 ※水曜日を除く ※1日限定6食

■料 金 お一人様 6,000円※要予約

■メニュー

【上段】アールグレイとホワイトチョコレートのムース、カシスとブラッドオレンジのヴェリーヌ

【中段】アールグレイのショートケーキ、アールグレイのフィナンシェ、アールグレイとホワイトチョコレートのガナッシュタルト

【下段】アールグレイ風味の新玉葱のムース、紅茶鴨のピンチョス春野菜仕立て、紅茶風味のハムサンドウィッチ

【別添え】キノコのスープ 紅茶風味、スモークサーモンのタルタル 紅茶ジュレ添え

【スコーン】プレーンスコーン、 紅茶スコーン、クロテッドクリーム、ミックスベリージャム

【ウェルカムドリンク】紅茶香るビターモクテル

【お飲物】ダージリン、アッサム、キームン、アールグレイ、クラシック・チャイ、ローズ・ペコー、ルイボス・クラシック 、オーガニック森のコーヒー、カフェラテ、エスプレッソ ほか

※紅茶は「ティーマーケット ジークレフ」の茶葉を使用しています ※お飲み物は交換、おかわりが可能です

※写真はイメージです

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【ティーマーケットジークレフ概要】

吉祥寺に本店を構え、1996年より26年間、吉祥寺プチロードで営業していた紅茶専門店。2022年5月吉祥寺通り沿いに移転した。世界各地から厳選した茶葉を取り扱い、お客様に最高のティーエクスペリエンスを提供する。

■所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-8

■URL：https://www.gclef.co.jp/

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号

JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分・首都高速＜高井戸ランプ＞から15分

お客様からのお問合せ先

吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」 0422-29-3081