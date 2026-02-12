J-POINTが、店頭にて1ポイント＝1円で利用可能に

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、コード決済サービス「MyJCB Pay」に、JCBの新ポイント「J-POINT」をお支払い時にそのまま利用できる新機能を追加しました。

「もっと貯めやすく、もっと使いやすく。」というコンセプトのもとリニューアルされたJ-POINTは、日常のお買い物で最大10%還元。貯まったポイントを、1ポイント＝1円で分かりやすく・チャージ不要でそのまま使えるようになり、日々のお買い物にさらなる楽しさをお届けします。

■MyJCB PayはSmart Code（スマートコード）(TM)マークがある全国160万ヵ所以上で利用可能

※2025年9月末時点

コンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーマーケット・レストランなどお馴染みのお店が盛りだくさん。「スマートコードで！」と伝えて、お支払いを。

▶お店の一覧はこちら(https://www.smart-code.jp/shoplist/)

※一部ご利用できない店舗・コード決済サービスがあります。

■貯めたJ-POINTを、MyJCBアプリからすぐに使える

【MyJCB Payのポイント利用 画面イメージ】

MyJCB PayはMyJCBアプリからご利用いただけます。新たなポイント利用機能で、簡単・便利なお買い物をご体験ください。

▶詳しくはこちら(https://www.jcb.co.jp/ways-to-pay/mobile/myjcb-pay/index.html)

※お持ちのカードで利用できない場合、MyJCB Payのアイコンが表示されません。

※本機能をご利用いただくには、最新版のMyJCBアプリのダウンロードが必要です。

▶MyJCBアプリの詳細・アプリダウンロードはこちら(https://www.jcb.co.jp/myjcb/app/index.html)

JCBの新ポイント「J-POINT」

2026年1月、新たな会員向けポイントサービスJ-POINTを開始しています。

J-POINTは200円（税込）ごとに1ポイントが貯まり、1ポイント＝最大1円で交換いただけます。ポイントがたくさん貯まる優待サービスも大幅拡充。

▶J-POINTの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/j-point/index.html)

JCBオリジナルシリーズ会員限定サービスJ-POINTパートナーでは日常的に利用される飲食店など80店舗以上で“最大10％還元”を実現。優待ショップでおトクに貯めたポイントを、MyJCB Payでのお支払いでそのままチャージ不要で簡単にご利用いただけます。

※J-POINTパートナー対象ショップとMyJCB Payが使えるお店は異なる場合があります。サービスページから、それぞれの対象の

お店をご確認ください。

▶J-POINTパートナーのポイントアップ登録、対象ショップの一覧はこちら(https://j-pointpartner.jcb.co.jp/index.html)

■MyJCB Payが使える主な優待ショップ

・セブン-イレブン

・ガスト

・バーミヤン

・ジョナサン など

※セブン‐イレブンでは、一部対象とならない店舗があります。法人会員の方は対象となりません。

※詳細は各ショップページでご確認ください。

※事前にポイントアップ登録が必要です。ショップにより倍率が異なります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。

そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

