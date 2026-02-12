立命館・産総研　融合シーズ成果発表会 ～健康のその先へ -ウェルビーイング研究の現在地- ～【3月10日/グラングリーン大阪・ハイブリッド開催】

株式会社AIST Solutions

学校法人立命館と国立研究開発法人産業技術総合研究所は、両者の強みを生かした研究シーズの融合を通じて、社会課題解決とイノベーション創出に向けた連携を推進しています。



本成果発表会では、健康・安心なウェルビーイング社会の実現に資する運動・身体機能評価、疲労や感情の可視化、IoTやデータ活用など、最新の研究成果をご紹介します。



参加者の皆様には、本発表会を契機として、研究成果の具体的な活用可能性や事業化の視点での議論を深めていただき、共同研究や実証、製品・サービス開発へとつながる新たな連携創出を期待しています。懇親会も併催し、活発な意見交換・ネットワーキングの機会もご用意しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

＜こんな方におすすめ＞

・ヘルスケア・ウェルビーイング分野での新技術・新規事業を検討している企業・スタートアップの方

・研究成果を活用した製品化・事業化・社会実装に関心のある方

・産学連携・オープンイノベーションによる共創パートナーをお探しの方

・DXやデータ活用を通じて、健康・安心な社会づくりに貢献したい方

・医療・健康・ウェルビーイング領域におけるテクノロジーの社会実装や実証、実用化に関心のある方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/presentation_20260310.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260310

開催日時：2026年3月10日火曜日 14:35～18:00 （※終了時刻は多少前後する可能性があります。 ）

開催形式：ハイブリッド（会場／オンライン：視聴はブラウザから可能です）

場所：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 4階 産総研・関経連うめきたサイト／オンライン

定員：50名程度

参加費：無料（懇親会の参加費：1,000円 ※当日現地にてお支払いとなります。適格請求書の発行は行っておりません。）

申込〆切：2026年3月9日月曜日

プログラム抜粋

- 絵文字を用いたプレイフルな経験サンプリング法の開発- 運動時の腸損傷の予防に向けたスポーツ科学の取り組み- 日常的な健康リスクの評価を可能とする３次元動作解析システムの開発データを軸とした共創の取り組み ～ふくい桜マラソンを例としたランニングDXサービスの試み～

＜問い合わせ事務局＞

セミナー事務局

E-mail：M-umekitasite-ml@aist.go.jp



AIST Solutionsでは今後も多彩なテーマでウェビナーを開催予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。



EVENTS/WEBINARS

https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/