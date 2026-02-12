東急でんき＆ガスへのお申込みで、でんき・ガス代を合計最大１０万円分割引！『１０周年記念！ドドンと１０万円割引キャンペーン』を２０２６年２月１２日（木）より開始

株式会社 東急パワーサプライ

株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：村井 健二、以下、東急パワーサプライ）は、東急でんき＆ガスへのお申込みで、でんき・ガス代を最大１０万円分割引する『１０周年記念！ドドンと１０万円割引キャンペーン』（以下、本キャンペーン）を２０２６年２月１２日（木）から開始いたします。

東急パワーサプライは、２０２６年４月１日にでんきサービスの開始１０周年を迎えます。１０周年という大きな節目のタイミングで、さらに多くの方々に「東急でんき＆ガス」を選んでいただきたいという想いから、過去最大の割引特典がもらえるキャンペーンを企画いたしました。

本キャンペーンでは、期間中に、東急でんき＆ガスのでんきサービスへのお申込みで、もれなくでんき代から１０，０００円分の割引、さらにガスサービスも同時にお申込みで、抽選で１０名さまにでんき・ガス代から９０，０００円分の割引、合計最大で１００，０００円分の割引が適用されます。

さらに、すでに東急でんき＆ガスへご加入いただいているお客さまで、お引越し先で継続してサービスをご利用される方も本キャンペーンの対象となります。当社は、本キャンペーンを通じて、東急でんき＆ガスのお客さまがおトクで快適な新生活を迎えられるよう、全力で応援いたします。

本キャンペーンの詳細は【別紙】をご参照ください。

東急パワーサプライは、サービス開始当初からご契約いただいているお客さまへの感謝はもちろん、今後新たにご契約いただくお客さまへの感謝の気持ちも込めて、１０周年限定企画をぞくぞくと展開してまいります。どうぞご期待ください。

【別紙】

■キャンペーン実施概要

【名称】

『１０周年記念！ドドンと１０万円割引キャンペーン』

https://www.tokyu-ps.co.jp/campaign/lifefit/2026spring/?auid=305PR

【概要】

本キャンペーン期間中に、東急でんき＆ガスのでんきサービスにお申込みいただくと、もれなくでんき代から１０，０００円分の割引、さらにガスサービスも同時にお申込みで、抽選で１０名さまにでんき・ガス代から９０，０００円分の割引、合計最大で１００，０００円分の割引が適用されます。

【キャンペーン期間】

２０２６年２月１２日（木）～２０２６年４月３０日（木）

【対象】

東急でんき＆ガスのでんきサービス、ガスサービスに下記を通じて、お申込みいただいた方

・本キャンペーン専用Ｗｅｂページ

・東急でんき＆ガス マイページ

・引越れんらく帳

※ガスサービスのみのお申込みは本キャンペーンの対象外となります。

【特典】

１.東急でんき＆ガスのでんきサービスお申込みで、もれなくでんき代１０，０００円分割引

２.ガスサービスも同時申込で、抽選で１０名さまに、でんき・ガス代９０，０００円分割引 （合計最大１００，０００円分）

※特典の適用には条件があります。詳しくはキャンペーン規約をご確認ください。