「SHIKI -HAKONE- × Waphyto」箱根の一棟貸しヴィラと植物バイオメソドロジーブランドが導く、五感を研ぎ澄ますウェルネス滞在 を提供開始。

株式会社Shiki

株式会社Shiki（本社：東京都港区）は、2025年12月にグランドオープンした一棟貸し宿泊施設「SHIKI -HAKONE-（シキ ハコネ）」は、植物バイオメソドロジーをコンセプトとするライフケアブランド「Waphyto（ワフィト）」とのコラボレーションを開始いたします。

この提携により、当施設のプライベートスパにて、Waphytoの高品質なアメニティをご利用いただけるようになります。箱根の雄大な自然と、植物の生命力が融合した、心身を深く癒す特別な滞在をご提供します。

コラボレーションの背景：自然との調和、そして「本質的」な癒やしへ

「SHIKI -HAKONE-」は、「箱根の自然に寄り添いながら味わう、洗練されたプライベートステイ」をテーマに、建築家・子浦中が自ら設計を手がけた一棟貸しヴィラです。

木や石、焼物といった自然素材をふんだんに使用した空間と、まるで“箱根に暮らす”ような心地よさと、非日常のラグジュアリーさを両立させています。特に、大きな窓から箱根の森を望むプライベートスパは、日常の喧騒から離れて心身を解き放つ極上の空間を提供します。

植物療法士の森田敦子氏が手がける「Waphyto」は、フィトテラピーと本草学、そして先進のバイオテクノロジーを融合させた「植物バイオメソドロジー」に基づき、肌と心に働きかける製品を展開しています。

主要成分には、無農薬で栽培された東三河産の植物（桑、菊、ゴツコラ、ヨモギ、スギナ）を使用し、サステナビリティにも配慮したクリーンな製品づくりを徹底しています。

今回のコラボレーションは、「自然との調和」という共通の価値観を持つ両ブランドが、お客様に唯一無二のウェルネス体験をお届けしたいという強い想いから実現しました。

SHIKI -HAKONE-の提供する空間とWaphytoの製品が相乗効果を生み出し、訪れるすべての方に深い癒しと活力を提供することを目指します。

提供する体験：プライベートスパ × 植物バイオメソドロジー

「SHIKI -HAKONE-」のプライベートスパは、大きな窓から箱根の自然を望む、開放感あふれる空間です。この特別な空間で、Waphytoのこだわりが詰まったアメニティをご体験いただけます。

- ヘアケア（シャンプー＆コンディショナー）は、植物由来の洗浄成分と保湿成分が、髪を優しく洗い上げ、しっとりとした潤いと輝きを与えます。天然精油の爽やかな香りが、バスタイムを至福のリラックスタイムへと誘います。- ボディケア＆ハンドケア（Waphytoボディウォッシュ＆ハンドウォッシュ）は、きめ細やかな泡立ちで肌を包み込み、不要な汚れを優しくオフ。- 香りと効果: 天然精油の奥深い香りがバスルームを満たし、植物由来の機能性成分が髪や肌を健やかに整えます。まるで森の中で深呼吸するような、リラックスしたバスタイムをお過ごしいただけます。SHIKI-HAKONE-のプライベートスパ天然精油の奥深い香りがバスルームを満たします天然精油の爽やかな香りが全体に広がります

■ 株式会社Waphyto

■本社所在地: 〒441-8560 愛知県豊橋市植田町字大膳39-5 グローバルセンター４Ｆ

■公式サイト: https://waphyto.com/

株式会社Shiki からのコメント

『SHIKI -HAKONE-』は、訪れる方に四季の美しさと静けさの中で心から安らげる場所を提供したいという想いで創り上げました。

私たちが大切にしている「自然素材を用いた空間づくり」と、Waphyto製品が持つ「植物本来の生命力」は、非常に高い親和性を持っています。このコラボレーションによって、箱根の自然、建築、そしてオーガニックなケアが一つに繋がり、お客様の滞在がより深く、活力に満ちたものになることを確信しています。

施設概要

施設名：SHIKI -HAKONE-（シキ ハコネ）

■公式Instagram： https://www.instagram.com/shiki_hakone

■Google map： https://maps.app.goo.gl/UZSnKyqfwy9BUzACA

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下476番2号

アクセス：蛇骨野バス停すぐ前／登山鉄道「小涌谷駅」徒歩6分

運営会社：株式会社Shiki（本社：東京都港区赤坂7-6-11-604）

代表者：代表取締役 子浦 中