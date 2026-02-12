2026年1月発売のVol.6に続きセガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」が発売！
株式会社セガ フェイブは、2026年2月13日(金)よりセガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」をローソンほかにて順次発売いたします。
本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。Vol.7は、「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」の賞品をアソートしています。収納ケース付きの大きなブランケットや、新規衣装のマスコット、マスコットを収納することができるポーチなど豪華賞品が勢揃いです。さらに、おなじみのアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、嬉しい2個セットの缶バッジもラインナップしています。店舗からなくなり次第終了となります。
くじ概要
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」
発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定
価格：1回 750円（税込）
取扱店：ローソンほか
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※店舗により、取り扱いのない場合がございます。
※店舗により、発売時間が異なります。
※数量限定のため完売の可能性もございます。
権利表記：Art by 朝日川日和 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
賞品：
A賞 ケース付きタオルケット（全3種）
B賞 ぷちぬいマスコット（全12種） ※種類は選べません
C賞 マルチポーチ（全3種）
D賞 アクリルスタンド（全12種） ※種類は選べません
E賞 アクリルキーホルダー（全12種） ※種類は選べません
F賞 缶バッジセット（全12種）※種類は選べません
ラストラッキー賞 描きおろしイラストブックレット（全1種）
くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞
くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。
抽選で10名様に「ぷちぬいマスコット（B賞）」の全種セットをプレゼントいたします。
そして、セガUFOキャッチャーオンラインが1回遊べるポイントをもれなくプレゼントいたします。
※150UPまでのUFOキャッチャーに限ります。
※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です。
セガ コンテンツプリントも同時発売！
全国で展開するローソンのマルチコピー機設置店舗にて（一部店舗を除く）、プリント商品“セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」”を2026年2月13日(金)0:00～2026年4月13日(月)23:59に期間限定販売いたします。
ご希望の商品を選択して、各取扱店のマルチコピー機で出力してご購入いただくことができます。購入方法やプリント商品一覧など、詳しくは「ローソンプリント」公式サイトをご覧ください。
セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」
発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定
価格：ブロマイド 1枚300円(税込)
サイズ：L判
種類：全39種
権利表記：Art by 朝日川日和 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
くじの取り扱い店舗やアイテム詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」特設ページ
https://segaplaza.jp/lp/pjsekai_kuji_vol6_vol7/