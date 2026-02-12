2026年1月発売のVol.6に続きセガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク　Vol.7」が発売！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、2026年2月13日(金)よりセガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」をローソンほかにて順次発売いたします。

本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。Vol.7は、「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」の賞品をアソートしています。収納ケース付きの大きなブランケットや、新規衣装のマスコット、マスコットを収納することができるポーチなど豪華賞品が勢揃いです。さらに、おなじみのアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、嬉しい2個セットの缶バッジもラインナップしています。店舗からなくなり次第終了となります。

くじ概要

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」

発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定

価格：1回 750円（税込）

取扱店：ローソンほか

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。

※店舗により、発売時間が異なります。

※数量限定のため完売の可能性もございます。

権利表記：Art by 朝日川日和 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

賞品：

A賞 ケース付きタオルケット（全3種）B賞 ぷちぬいマスコット（全12種） ※種類は選べませんC賞 マルチポーチ（全3種）D賞 アクリルスタンド（全12種） ※種類は選べませんE賞 アクリルキーホルダー（全12種） ※種類は選べませんF賞 缶バッジセット（全12種）※種類は選べませんラストラッキー賞 描きおろしイラストブックレット（全1種）

くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。

抽選で10名様に「ぷちぬいマスコット（B賞）」の全種セットをプレゼントいたします。

そして、セガUFOキャッチャーオンラインが1回遊べるポイントをもれなくプレゼントいたします。

※150UPまでのUFOキャッチャーに限ります。

※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です。

セガ コンテンツプリントも同時発売！

全国で展開するローソンのマルチコピー機設置店舗にて（一部店舗を除く）、プリント商品“セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」”を2026年2月13日(金)0:00～2026年4月13日(月)23:59に期間限定販売いたします。



ご希望の商品を選択して、各取扱店のマルチコピー機で出力してご購入いただくことができます。購入方法やプリント商品一覧など、詳しくは「ローソンプリント」公式サイトをご覧ください。

セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」

発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定

価格：ブロマイド 1枚300円(税込)

サイズ：L判

種類：全39種

権利表記：Art by 朝日川日和 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

くじの取り扱い店舗やアイテム詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」特設ページ

https://segaplaza.jp/lp/pjsekai_kuji_vol6_vol7/