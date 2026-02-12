原宿「and ST TOKYO」に巨大スクリーンで囲まれた没入型アトラクションが期間限定で2月13日（金）より登場！お買い物の枠を超え、全身で楽しむ「体験」を提供

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：木村 治）のフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」にて、2026年2月13日（金）から3月4日（水）までの期間限定で、巨大スクリーンに囲まれた没入型アトラクションが登場します。本施策は、いつものショッピングの場を超え、遊びや楽しさを融合させた「リテールテイメント」を体現する、and ST（アンドエスティ）の新たなプラットフォームとしての挑戦です。

2026年2月13日（金）から展開する「没入型アトラクション」とは、周囲をLEDスクリーンに囲まれた特殊空間で、まるでその世界に入り込んだような「体験」を提供する特設ブースです。初回コンテンツとして、IPとXR技術を活用したLBEコンテンツ（没入型エンターテインメント）やデジタルグッズ制作を行う株式会社Gugenkaが技術提供し、株式会社サンリオの常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」内で展開しているコンテンツ「サンリオバーチャルパレード」をand ST用に特別編集し、上映いたします。ハローキティやクロミたちが、目の前で歌って踊る迫力のライブを展開いたします。

2026年2月18日（水）からは、グループ企業である株式会社アダストリアの人気ブランドと、サンリオキャラクターズがコラボレーションした限定アイテムの先行販売、2月27日(金)からは、イベント参加・来店・購買などの体験を、デジタルの“バッジ”として記録・コレクションできるサンリオが新しく展開するスマートフォン向けのアプリケーション「Omoide Badge」との共同キャンペーン「and ST Omoide Badge spring collection」を実施し、お買い物に「遊びごころ」をプラスした、and STならではの新しい体験をお楽しみいただけます。

■開催概要

期間： 2026年2月13日（金）～3月4日（水）

場所： and ST TOKYO（東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1F）

営業時間：平日11:00～21:00 / 土日祝 10:00～21:00

参加費：無料

参加方法：前予約不要 (混雑状況に応じて、整理券配布の対応や定員制限をさせていただく場合がございます。)

注意事項：ハイヒールを履いている方は空間内にご入場いただけません。お荷物、貴重品の管理はご自身でお願いします。

特設ページ：https://www.dot-st.com/cp/st26spring-sanrio/

プログラム：サンリオキャラクターズによる「サンリオバーチャルパレード」 and ST用に特別編集した全3種

and STは、「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさをお届けするファッションプラットフォームです。単にお客さまに商品をご購入いただくだけの場所ではなく、「遊びごころ」や「楽しさ」を感じられる「リテールテイメント」体験を提供することが、プラットフォーマーとしての重要な役割であると考えています。今後もお客さまへ、想像を超える新しい驚きと楽しさをお届けして参ります。

■株式会社Gugenkaについて

株式会社Gugenkaは、日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

LBE（ロケーションベースエンターテインメント）の設計・開発の他、デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/