【自社の可能性を拡げる障害者雇用を見つけませんか？】第8回 名古屋HR EXPO出展のお知らせ　-2/25～27 ポートメッセなごや

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2026年2月25日(水)～27日(金)にポートメッセなごやにて開催される「第8回 名古屋HR EXPO」に出展することをお知らせします。

第8回 名古屋HR EXPO 出展概要

会期 ：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00～17:00

会場 ：ポートメッセなごや（〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2）

コマ番号 ：第3展示館 2-49

主催 ：RX Japan株式会社

展示会 ：HR EXPO(人事労務・教育・採用) 2026｜人材育成・人事/労務管理システムが集結する展示会/セミナーも開催(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html)

ご参加には事前の来場者登録（無料）が必要となっております。下記リンクよりご登録の上、ご来場ください。

お申し込みはこちら :https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552802482716332-1PK

障害者雇用の促進は、企業の成長と社会の発展に寄与する重要な要素です。

しかし、職場環境の整備や適切な業務、サポート体制の構築やマネジメント、社内理解の促進など、障害者雇用を行う上での悩みや課題は多岐に渡るのではないでしょうか。

400社以上の障害者雇用/就業支援を行ってきた当社の多様なサービスと支援実績をご覧いただくことで、貴社らしい障害者雇用を見つけるヒントになるかもしれません。

【展示サービス】

・障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス『 INCLU（インクル）／ INCLU ONE（インクル ワン） 』

・ロースタリー型障害者雇用支援サービス『 BYSN（バイセン） 』

・屋内農園型障害者雇用支援サービス『 IBUKI（イブキ） 』

・『 TASKI（タスキ） 』 TASKI COFFEE ／ TASKI BREAD ／ TASKI SHOESHINE）

・応対品質向上型障害者雇用支援サービス『 RESQWO（レスクオ） 』

・SNS業務特化型障害者雇用支援サービス『 GOORUIT（グルート） 』

【ブースイメージ】

※イメージのため、実際のブースとは異なる場合がございます

経験豊富なコンサルタントとの個別相談も可能です。ぜひ事前にお申し込みの上、当社ブースへお越しください！

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。