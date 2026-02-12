福岡・柳川の春の風物詩「さげもんめぐり」連動企画 第二弾 「さげもん舟」など期間限定プラン 予約開始

株式会社御花

約400年の歴史を受け継ぎ、日本で唯一宿泊可能な国指定名勝である柳川藩主立花邸 御花（所在地：福岡県柳川市新外町1番地／代表取締役社長：立花 千月香）は、2026年2月11日（水）～4月3日（金）に開催される柳川雛祭り「さげもんめぐり」に合わせ、連動企画第二弾となる期間限定プランとして、貸切川下りで楽しめる「さげもん舟」および、料亭でご利用可能な「桃の節句プラン」の予約受付を開始いたします。

子の健やかな成長と幸せを願う「さげもん」について

柳川では、古くから子供の初節句にその健やかな成長と幸せを願い、ひな壇とともに色とりどりの「さげもん」を飾り、盛大に祝う風習があります。「さげもん」とは、鶴やうさぎ、ひよこ、海老など、縁起の良いモチーフの布細工と、鮮やかな糸で巻き上げた柳川の伝統工芸「柳川まり」を組み合わせた柳川独自の節句飾りです。一つひとつの飾りに家族の想いが込められています。

柳川雛祭り さげもんめぐりについて 2月11日（水）～4月3日（金）

「柳川ひな祭り さげもんめぐり(https://www.yanagawa-net.com/news_event_list/4094/)」は、柳川に古くから伝わる節句文化と祈りの風習を、まち全体で受け継ぐ春の行事です。期間中、街中にさげもんがしつらえられ、訪れる人々は温かな想いに触れながら、春のまち歩きを楽しむことができます。この「さげもんめぐり」は、柳川観光協会 第5代会長を務めた立花家17代 立花寛茂が発案し、1995年に開催したことをきっかけに始まり、現在も柳川の春を代表する行事として大切に受け継がれています。

さげもん仕様の特別な舟で春の川下り 宿泊プラン「さげもん舟プラン」

川下りの舟に小さなさげもんや柳川まりをしつらえ、赤い毛氈（もうせん）と和傘が春の光に映える特別貸切舟に。

抹茶とともに味わえるのは、立花家御用達の「吉蔵」の菱形羊羹、花せんべい、雛あられなどの甘味です。春の陽気と水面のきらめきに包まれながら、柳川ならではの川下りをゆったりお楽しみいただけます。

さげもん舟プラン詳細

実施期間：2026年2月26日（木）～4月3日（金）予約開始：2026年2月12日（木）

乗船時間：チェックイン日の14時より約40分間

内容：

・桃の節句仕様にしつらえた貸切舟

・抹茶／桃の節句にちなんだ甘味セット

料金：52,500円～ （2名1室利用時、宿泊料、プラン料金、朝夕食、税・サービス料、込）

予約：公式サイト(https://www.chillnn.com/1914507ebdc11/plan/19c4a04fe8c19a)にて予約

100年受け継がれた旧大名家屋敷で祝う 料亭「桃の節句プラン」

料亭個室の桃の節句しつらえ床間を桃の節句仕様に

お子様の健やかな成長と幸せを願い、かけがえのない桃の節句をご家族で楽しんでいただけるよう、お食事会場である料亭個室を桃の節句仕様に特別に設えます。また、「さげもんフォトスタジオ」を30分貸切で撮影体験をお楽しみいただけます。

実施期間：2026年2月23日（月）～4月3日（金）予約開始：2026年2月12日（木）

料金：5,500円（税込）※お子様1名につき

内容：

・床の間：桃の節句仕様の設え／甘酒付き

・さげもんフォトスペース貸切（30分）

・チェキカメラ1台貸出（最大10枚撮影可）

・お子様のお名前入りウェルカムボード／メッセージカード付き

※お料理は別料金になります。

さげもんフォトスタジオ（文化財エリア）選べる会席料理

お内裏様とお雛様をイメージした前菜や、大名家の婚礼調度としても大切にされてきた「貝合わせ」にちなんだ蛤のお吸い物等、桃の節句ならではの華やかな会席料理をお楽しみいただけます。また、お祝いの気持ちをぎゅっと詰め込んだ「さげもん膳」もご用意。お好みにあわせてお選びいただけます。

桃の節句会席 12,100円（税込）さげもん膳 9,680円（税込）さげもん舟でお節句をお祝いお舟でお節句をお祝い

さげもん膳に限り、お舟に乗せてお祝いいただくことも可能です。

実施期間：2026年2月26日（木）～4月3日（金）予約開始：2026年2月12日（木）

料金：22,000円（税込）※1名あたり

乗船時間：12時～約60分間

内容：

・桃の節句仕様にしつらえた貸切舟

・さげもん膳／甘酒／ホットほうじ茶／ミネラルウォーター

柳川藩主立花邸 御花

料亭 桃の節句プラン :https://ohana.co.jp/news/momohana/料亭の桃の節句詳細はこちらよりご覧ください

旧柳川藩主 立花家のお屋敷を、今も立花家の末裔が守り続けている料亭旅館。400年の歴史・文化を受け継ぎ、現在は屋敷の全敷地7,000坪が国指定の文化財（国指定名勝）であり、日本で唯一泊まれる国指定名勝です。その文化財の新たな魅力を創出するため、既存の枠にとらわれない様々な企画を行っています。2025年1月11日に宿泊棟を全面リニューアルいたしました。

会社名：株式会社御花 ／ 本社住所：〒832-0069 福岡県柳川市新外町1番地

代表：立花千月香 ／ 事業内容：宿泊業、ブライダル事業、飲食業

https://ohana.co.jp

