Nintendo Switch(TM)版も！『CONERU -DIMENSION GIRL-』大型アップデート公開☆次元少女・亜空間こねるともっと遊ぼう！さらに、CVサイン入りアートパネルプレゼント！

Steam(R)版に続きNintendo Switch(TM)版もアップデート！パワーアップした『CONERU』をよろしくお願いします！

有限会社イアリンジャパン

有限会社イアリンジャパンと所属クリエイターHyperspaceは、株式会社HIKEと共同開発した2Dアクション“デート”『CONERU -DIMENSION GIRL-』Nintendo Switch(TM)版の大型アップデートを実施いたしました。

次元少女・亜空間こねるとのデート体験は、新シナリオや新ステージ、2種類のこねるんビーム、コレクション機能「コルクボード」などでさらに楽しく快適に。もっともっと、こねると一緒に遊べます！

CONERU -DIMENSION GIRL-は

ふたりだけの特別な2Dアクション“デート”

戦闘用アンドロイド・ソクラテスは、ひょんなことから次元少女・亜空間こねるに受肉されてしまう！？ 別々の次元に居たはずの二人が二心同体となり、汚染されたシンジュクシティを、走って、飛んで、戦って、笑って、泣いて、たまに寄り道しながら謎の宇宙人集団と戦う。あなたの分身ソクラテスと亜空間こねる、ふたりだけの特別な2Dアクション“デート”です。

この次元のあなた＝ソクラテス+別次元のこねる→ゲーム次元のプレイヤー

今回のアップデートでさらに楽しく快適になった、２Dアクション“デート”。

もっともっと、こねると一緒に遊んでください！

『CONERU -DIMENSION GIRL-』2Dアクション“デート”進化ポイント（１）

⚡新シナリオ追加

ある条件を満たしてラスボス・亜空間きざむを倒すと…？

フフフ・・・次元少女・・・すばらしい・・・ by側近

『CONERU -DIMENSION GIRL-』2Dアクション“デート”進化ポイント（２）

⚡新ステージ追加

新たに追加されたカオスな亜空間ステージ・・・。一体ゴールには何が待ち受けているのか…！？

ぐるぐるとカオスな空間

『CONERU -DIMENSION GIRL-』2Dアクション“デート”進化ポイント（３）

⚡真ボス追加

なんか怪しかったヘイトフルーツカンパニーの側近がボス…？

あれ？？この人は、、！？ 超次元戦闘型アンドロイドとは！？

『CONERU -DIMENSION GIRL-』2Dアクション“デート”進化ポイント（４）

⚡新こねるんビーム追加

ド派手なぶっ壊れビームを新たに２種類追加！新シナリオの最中で習得するかも…！？

「合心撃・雷神」「合心撃・風神」

『CONERU -DIMENSION GIRL-』2Dアクション“デート”進化ポイント（５）

⚡新システム「コルクボード」

こねるとソクラテス（あなた）、

二人の思い出がおつきみラボのコルクボードにコレクションされます。

二人のデートの思い出

大型アップデート記念⚡直筆サインアートパネル合計６名様プレゼント！

小原好美さん・若本規夫さんのサインをいただいたアートパネルをご用意しました

Steam(R)/Nintendo Switch(TM) 大型アップデート配信の記念のキャンペーン。

小原好美さん（亜空間こねる）と、若本規夫さん（シサクたち）お二人に、

それぞれのキャラクターのアートボードにサインを頂きました！

各３名様／合計６名様にプレゼントいたします。



応募は、次元少女・亜空間こねるのX(Twitter)の応募ポスト(https://x.com/dimegir/status/2021157379308650728)の応募ポストから行っていただけます。

ゲームのシナリオやキャストお二人のこのセリフが好き！など、

是非感想も一緒にポスト頂けると嬉しいです。

「CONERU -DIMENSION GIRL-」直筆サイン⚡アートパネルプレゼント！

・亜空間こねる賞（CV. 小原好美さん）３名様

・シサク賞（CV.若本規夫さん）３名様



📝応募方法

１.Xにて 亜空間こねる公式（@dimegir(https://x.com/dimegir) )と HIKE GAMESさん (@HIKEGAMES_info(https://x.com/HIKEGAMES_info))の２つをフォロー！

２.#CONERU と エントリーする賞（こねるorシサク）を書いて、

亜空間こねる公式アカウント（(https://x.com/dimegir/status/2021157379308650728)@dimegir (https://x.com/dimegir/status/2021157379308650728))の応募ポスト(https://x.com/dimegir/status/2021157379308650728)を引用RP！



〆応募締切

2026年2月27日（金）まで



当選の発表について

後日、亜空間こねる公式Xより発表いたします。



(メール)当選の発表について

当選された方には、HIKE GAMESさん (@HIKEGAMES_info)からDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡します。アカウントのフォローをお願いします。

⚠注意事項

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)のサービス利用規約を遵守した上で行ってください。

※非公開アカウントの方は抽選の対象外となります。

※日本国外への発送は行えません。ご了承ください。

※DM（ダイレクトメッセージ）の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定可能です。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※応募時にいただいた情報は、当選者の抽選・景品の発送のためのみに使用し、他の目的での使用は一切いたしません。

『CONERU -DIMENSION GIRL-』

プラットフォーム：Steam(R)、Nintendo Switch(TM)

ジャンル：2Dプラットフォームアクション“デート”

プレイ人数：1人

対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）

価格：2,980円（税込）

開発：HYPERSPACE／イアリンジャパン／株式会社HIKE／Novus

CV：小原好美、東内マリ子、八巻アンナ、綿貫竜之介 (順不同・敬称略)

(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.

Steam(R)版大型アップデートリリース記念セール 25％OFF

セール期間：2025年12月19日（金）まで

価格：2,980円（税込）→2,235円（税込）

Steam(R) ：https://store.steampowered.com/app/2600700/CONERU_DIMENSION_GIRL/

Nintendo Switch(TM)：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097668

亜空間こねる 公式X（旧Twitter）：https://x.com/dimegir

ぜーーーんぶクリアしたら『CONERU -DIMENSION GIRL-』エンディングテーマソング『未来永劫ハピネス』（by メトロミュー） MVもぜひ観てね！

ゲーム配信・投稿ガイドライン :https://store.steampowered.com/news/app/2600700/view/499448750592229768[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=oRdtu7mv27s ]

Virtualシンガーソングライターのメトロミューが作詞作曲＆歌を担当しました

本ゲームのエンディングテーマソング『未来永劫ハピネス』は、亜空間こねるのキャラクター性をイメージしたゲームのエンディングを迎えたプレイヤーへの祝福を込めた楽曲となっています！

クリアしたあとは、ぜひMVもご覧ください。

Virtualシンガーソングライターメトロミュー

こねるちゃんのゲーム、『CONERU -DIMENSION GIRL-』のエンディングテーマソングを作らせてもらいました。 曲名は『未来永劫ハピネス』です。 可愛くてびっくりスケールで、みんなを包み込むような明るさのこねるちゃんのことを思い浮かべながら作っていました。 ゲームの最後にどんなふうに感じてもらえるのか…とっても楽しみです🪐🌟

Youtube(https://www.youtube.com/@metromew)

X（Twitter）(https://x.com/metromew)

メトロミューのゲーム実況企画！隔週配信継続中⚡【CONERU - DIMENSION GIRL-】こねるちゃんとのアクションデート♪

こねる＆ミューのデートの様子、ぜひ観測してみてください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=axf7l4Z_txY ]

ゲーム１作目『CONERU -DIMENSION GIRL-』はリリース完了しましたが、

これから亜空間こねる含め、DIMENSION GIRLは続きます。

今後の新作もぜひお楽しみに！

最新情報はこちらから⚡

次元少女 亜空間こねるメトロミューミカ・アストロメリアおつきみなの？？？

GBXD(https://x.com/G_B_X_D)

亜空間こねる(https://x.com/dimegir)

メトロミュー(https://x.com/metromew)

アバター型次元少女(https://x.com/astro_micha)

DIMENSION GIRL SHOP(https://dimegir.booth.pm/) ※グッズ

二次創作ガイドライン(https://note.com/gbxd/n/n1a236f0e6565)

情報の掲載および画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

『CONERU -DIMENSION GIRL-』の場合

(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan Co.,Ltd. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.

その他（次元少女・亜空間こねる、メトロミュー他 GBXD所有IP）の場合

(C)HYPERSPACE / (C)GBXD / (C)Eallin Japan Co.,Ltd.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※Nintendo Switchのロゴは任天堂の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve

Corporationの商標およびまたは登録商標です。

イアリンジャパン

チェコで生まれたクリエイティブスタジオ。イアリンとは北欧のサーミ語で「命を吹き込む」という意味。

複数の映像技術をミックスした映像表現を得意とする。東京をベースとするイアリンジャパンでは、KAMITSUBAKI STUDIO 花譜・理芽・V.W.P、第四境界『Project:;COLD』『交錯≠少女』、GoogleChromeやInstagram CMなど様々な映像演出の経験を活かし、

2022年にはWacom Connected INK初の無料VR展示＆パフォーマンスをVRChat上にて公開。IPブランド『GBXD』の枠組みで現在はDimension Girl 亜空間こねるのゲームを制作中。