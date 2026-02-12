累計売上高33億円超えメガヒットシリーズの最新モデル「ミズノ スクワットスリール デルタ」を発売

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、座りながらトレーニングができるスクワットチェアの最新モデル「ミズノ スクワットスリール デルタ」を企画し、dinos限定で発売します。本商品は2026年4月に創業120周年を迎える総合スポーツ用品メーカーのミズノ株式会社（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：水野 明人）と、同年12月に創業55周年を迎えるdinosが、周年記念商品として企画・開発しました。なお、販売記念として、2月13日（金）放送のフジテレビ番組『ノンストップ！』の通販コーナー『いいものプレミアム』で放映。2月16日（月）まで期間限定特別価格で販売いたします。

（ディノスオンラインショップ「ミズノ スクワットスリール デルタ」商品ページ：https://www.dinos.co.jp/p/1164900590/）

座りながらトレーニングできるスクワットチェア 「ミズノ スクワットスリール デルタ」

■正しい姿勢で効果的に運動ができる椅子型トレーニング器具

「ミズノ スクワットスリール デルタ」は、着座して“座る＆立つ”の動作をすることで、太ももの筋肉を鍛えることができる椅子型のトレーニング器具です。座面を空気圧で押し上げてサポートしてくれるので、座って上下に動くだけで、膝にかかる負荷を軽減しながらスクワットのような運動を効果的に行うことができます。座面に骨盤を支える形状を施しているため、座ると自然に背筋が伸び、正しい姿勢を保ちながら気軽にトレーニングすることが可能です。座面下のレバーを操作して固定できるため、上下運動の用途に限らず通常の椅子としても使用いただけます。

“座る＆立つ”の動作により、スクワットのような上下運動で太ももを効率よく鍛えられます。

■累計33億円以上を売り上げたメガヒットシリーズ

「ミズノ スクワットスリール」シリーズは2018年の第一弾商品の発売以来、累計33億円以上を売り上げている大ヒットシリーズです。従前品から座面の形状を改良したことで、正しい姿勢でより安定してスクワットのような運動ができるようになりました。スクワットスリール デルタと従前品（スクワットスリール α）で上下運動による大腿直近の筋活動量を比較検証したところ、筋活動量が約22％アップし、より効率よく太ももを鍛えられるようになりました（※）。

座面はブラウンとレッドの2色を用意。インテリアに自然と馴染むデザインで、トレーニング用途としてはもちろん、ダイニングでの使用や台所作業、パソコン作業用などの椅子としても活用いただけます。

※ 外部機関で検証。40代と50代の被験者9名（いずれも女性）を対象に、本商品および従前品を使用したスクワットのような上下運動を複数回にわたり実施して検証。

■商品販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1652_1_cd2d72dda08f3238d0c39f6bde120f5c.jpg?v=202602121151 ]

■『ディノスオンラインショップ』 ミズノ スクワットスリールデルタ商品ページ

URL： https://www.dinos.co.jp/p/1164900590/

■フジテレビ系列 『ノンストップ！』 放送地域

関東広域圏 フジテレビ（CX）

北海道 北海道文化放送（UHB）

岩手県 岩手めんこいテレビ（mit）

宮城県 仙台放送（OX）

秋田県 秋田テレビ（AKT）

山形県 さくらんぼテレビ（SAY）

福島県 福島テレビ（FTV）

新潟県 新潟総合テレビ（NST）

長野県 長野放送（NBS）

静岡県 テレビ静岡（SUT）

富山県 富山テレビ（BBT）

島根県・鳥取県 山陰中央テレビ（TSK）

岡山県・香川県 岡山放送（OHK）

愛媛県 テレビ愛媛（EBC）

高知県 高知さんさんテレビ（KSS）

佐賀県 サガテレビ（STS）

長崎県 テレビ長崎（KTN）

鹿児島県 鹿児島テレビ（KTS）

沖縄県 沖縄テレビ（OTV）

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆ コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆ オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

