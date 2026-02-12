【ロフト】春に贈る、ありがとうとエール「THANK YOU GIFT」
株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は､2026年2月16日(月)～4月12日(日)の期間、入学、卒業、就職といった人生の節目を彩るご挨拶ギフトや、春ならではの心温まるコミュニケーションギフトを提案する「THANK YOU GIFT」を全国のロフトとロフトネットストアで展開します。気負わずに贈れるアイテムから、新生活におすすめのアイテムまで、幅広く取りそろえます。
■展開店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトなど全国のロフトおよびロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/r/rlf0799/)※2月16日(月)公開
■展開期間：2026年2月16日(月)～4月12日(日)
■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により展開規模・時期は異なる
【春らしいフレーバーのティー＆スイーツ】
●新商品 Bake Short Cake ストロベリークッキー(Cake.jp) 594円
記念日や誕生日など幸せなシーンに欠かせないショートケーキをイメージしたロシアクッキー。
Bake Short Cake ストロベリークッキー
●新商品 リボンパンダバウム(ぶどうの森) 594円
仲良しパンダがリボンのブランコに乗った姿がかわいいバウム。ありがとうの気持ちを伝える贈り物に。
リボンパンダバウム
●クーミニョンティー ストロベリー (チャーリー) 411円
子猫に手招きされるようなデザインのティーバッグ。フレーバーティー4包入り。
クーミニョンティー ストロベリー
【忙しい毎日にリラックスタイムを贈る】
●とろむアイマスク 3Pセット 葉音せせらぐ森の中(チャーリー) 583円
リラックスできる場面や風景をイメージした絵本のようなパッケージのスチームアイマスク。ハーバルウッドの香り。
とろむアイマスク 3Pセット 葉音せせらぐ森の中
●新商品 ブルームバルーン ボディケアキット(チャーリー) 1,210円
バルーンをモチーフにしたボックスにバブルバス、ハンドクリームとボディースポンジの入ったギフトセット。
ブルームバルーン ボディケアキット
●新商品 メディキューブブースタープロミニプラス＆振動クレンザーヘッド(JT) 18,700円
専用のヘッドを装着することで、クレンジングからスキンケアまで使用できる美顔器。
メディキューブブースタープロミニプラス＆振動クレンザーヘッド
【メッセージや形に残るもので気持ちを届ける】
●新商品 ミニレターセット キャスホテル(アートプリントジャパン) 528円
英国発のライフスタイルブランド Cath Kidstonのホテルをモチーフにしたミニレターセット。
ミニレターセット キャスホテル
●カラーアロマワックスメルトセット(Mimosa) 2,585円
「香りを持ち歩く」をコンセプトに作られた、ロウでできた持ち歩きできるフレグランス。
キーリングや鞄につけて香りを楽しめます。
カラーアロマワックスメルトセット
●Bloom365 (大和) 3,630～8,030円
ローズやガーベラをはじめとした華やかなアーティフィシャルフラワーとカタログギフトが一つに。
Bloom365
【ハンカチで華を添えて】
●ロフト限定 イニシャルタオルハンカチ 各990円
イニシャルと花の刺繡がはいったタオルハンカチ。隠れ猫の縁取りレースがポイント。
イニシャルタオルハンカチ
●新商品 毛並みハンカチ(プレーリードッグ) 各1,100円
猫の種類ごとに使用する糸を変えて毛並みを表現し、手触りにこだわったハンカチ。
毛並みハンカチ