【ロフト】春に贈る、ありがとうとエール「THANK YOU GIFT」

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は､2026年2月16日(月)～4月12日(日)の期間、入学、卒業、就職といった人生の節目を彩るご挨拶ギフトや、春ならではの心温まるコミュニケーションギフトを提案する「THANK YOU GIFT」を全国のロフトとロフトネットストアで展開します。気負わずに贈れるアイテムから、新生活におすすめのアイテムまで、幅広く取りそろえます。



■展開店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトなど全国のロフトおよびロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/r/rlf0799/)※2月16日(月)公開


■展開期間：2026年2月16日(月)～4月12日(日)


■商品例：※価格はすべて税込み　※店舗により展開規模・時期は異なる



【春らしいフレーバーのティー＆スイーツ】


●新商品 Bake Short Cake ストロベリークッキー(Cake.jp)　 594円


記念日や誕生日など幸せなシーンに欠かせないショートケーキをイメージしたロシアクッキー。



●新商品 リボンパンダバウム(ぶどうの森)　594円


仲良しパンダがリボンのブランコに乗った姿がかわいいバウム。ありがとうの気持ちを伝える贈り物に。



●クーミニョンティー ストロベリー (チャーリー)　411円　


子猫に手招きされるようなデザインのティーバッグ。フレーバーティー4包入り。



【忙しい毎日にリラックスタイムを贈る】


●とろむアイマスク 3Pセット 葉音せせらぐ森の中(チャーリー)　583円


リラックスできる場面や風景をイメージした絵本のようなパッケージのスチームアイマスク。ハーバルウッドの香り。



●新商品 ブルームバルーン ボディケアキット(チャーリー)　1,210円　


バルーンをモチーフにしたボックスにバブルバス、ハンドクリームとボディースポンジの入ったギフトセット。



●新商品 メディキューブブースタープロミニプラス＆振動クレンザーヘッド(JT)　 18,700円　


専用のヘッドを装着することで、クレンジングからスキンケアまで使用できる美顔器。




【メッセージや形に残るもので気持ちを届ける】


●新商品 　ミニレターセット　キャスホテル(アートプリントジャパン)　 528円　


英国発のライフスタイルブランド Cath Kidstonのホテルをモチーフにしたミニレターセット。



●カラーアロマワックスメルトセット(Mimosa)　2,585円


「香りを持ち歩く」をコンセプトに作られた、ロウでできた持ち歩きできるフレグランス。


キーリングや鞄につけて香りを楽しめます。



●Bloom365 (大和)　 3,630～8,030円　


ローズやガーベラをはじめとした華やかなアーティフィシャルフラワーとカタログギフトが一つに。



【ハンカチで華を添えて】


●ロフト限定 イニシャルタオルハンカチ 各990円　


イニシャルと花の刺繡がはいったタオルハンカチ。隠れ猫の縁取りレースがポイント。



●新商品 毛並みハンカチ(プレーリードッグ)　各1,100円　


猫の種類ごとに使用する糸を変えて毛並みを表現し、手触りにこだわったハンカチ。



