【ロフト】春に贈る、ありがとうとエール「THANK YOU GIFT」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は､2026年2月16日(月)～4月12日(日)の期間、入学、卒業、就職といった人生の節目を彩るご挨拶ギフトや、春ならではの心温まるコミュニケーションギフトを提案する「THANK YOU GIFT」を全国のロフトとロフトネットストアで展開します。気負わずに贈れるアイテムから、新生活におすすめのアイテムまで、幅広く取りそろえます。

■展開店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトなど全国のロフトおよびロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/r/rlf0799/)※2月16日(月)公開

■展開期間：2026年2月16日(月)～4月12日(日)

■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により展開規模・時期は異なる

【春らしいフレーバーのティー＆スイーツ】

●新商品 Bake Short Cake ストロベリークッキー(Cake.jp) 594円

記念日や誕生日など幸せなシーンに欠かせないショートケーキをイメージしたロシアクッキー。

Bake Short Cake ストロベリークッキー

●新商品 リボンパンダバウム(ぶどうの森) 594円

仲良しパンダがリボンのブランコに乗った姿がかわいいバウム。ありがとうの気持ちを伝える贈り物に。

リボンパンダバウム

●クーミニョンティー ストロベリー (チャーリー) 411円

子猫に手招きされるようなデザインのティーバッグ。フレーバーティー4包入り。

クーミニョンティー ストロベリー

【忙しい毎日にリラックスタイムを贈る】

●とろむアイマスク 3Pセット 葉音せせらぐ森の中(チャーリー) 583円

リラックスできる場面や風景をイメージした絵本のようなパッケージのスチームアイマスク。ハーバルウッドの香り。

とろむアイマスク 3Pセット 葉音せせらぐ森の中

●新商品 ブルームバルーン ボディケアキット(チャーリー) 1,210円

バルーンをモチーフにしたボックスにバブルバス、ハンドクリームとボディースポンジの入ったギフトセット。

ブルームバルーン ボディケアキット

●新商品 メディキューブブースタープロミニプラス＆振動クレンザーヘッド(JT) 18,700円

専用のヘッドを装着することで、クレンジングからスキンケアまで使用できる美顔器。

メディキューブブースタープロミニプラス＆振動クレンザーヘッド

【メッセージや形に残るもので気持ちを届ける】

●新商品 ミニレターセット キャスホテル(アートプリントジャパン) 528円

英国発のライフスタイルブランド Cath Kidstonのホテルをモチーフにしたミニレターセット。

ミニレターセット キャスホテル

●カラーアロマワックスメルトセット(Mimosa) 2,585円

「香りを持ち歩く」をコンセプトに作られた、ロウでできた持ち歩きできるフレグランス。

キーリングや鞄につけて香りを楽しめます。

カラーアロマワックスメルトセット

●Bloom365 (大和) 3,630～8,030円

ローズやガーベラをはじめとした華やかなアーティフィシャルフラワーとカタログギフトが一つに。

Bloom365

【ハンカチで華を添えて】

●ロフト限定 イニシャルタオルハンカチ 各990円

イニシャルと花の刺繡がはいったタオルハンカチ。隠れ猫の縁取りレースがポイント。

イニシャルタオルハンカチ

●新商品 毛並みハンカチ(プレーリードッグ) 各1,100円

猫の種類ごとに使用する糸を変えて毛並みを表現し、手触りにこだわったハンカチ。

毛並みハンカチ