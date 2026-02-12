「水切りトレー」と「まな板」が一体に！ひっくり返して使える1枚2役！「Toffy 水切り付きカッティングボード」発売

株式会社ラドンナ

2026年2月19日（木）より発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、「Toffy 水切り付きカッティングボード」を発売します。

「Toffy 水切り付きカッティングボード」は、まな板としての使用に加え、裏返すことで水切りトレーとしても使える1枚2役のカッティングボードです。まな板面は、奥側にゆるやかな傾斜とフチが付いていることで、切った食材や水気がこぼれにくく、作業スペースが汚れにくいのがポイント。また、手前側はフラット形状のため、切った食材をフライパンや鍋などへ移しやすく、下ごしらえから調理までをスムーズに行えます。

水切りトレー面は、1～2人分の洗い物にぴったりなサイズ。スリットと傾斜を設けており、食器から出た水は水排出穴を通って自然にシンクへ流れるため、水がたまりにくく乾きやすい設計です。さらに、水排出穴にS字フックなどをかけることで、吊り下げて乾燥・収納も可能。キッチンスペースが限られていても、必要なときだけ取り出して使えるので、調理から片づけまでを効率よく行えます。

両面には抗菌加工を施し、衛生面にも配慮しました。食洗機に対応しているため、使用後のお手入れも簡単で、毎日清潔に使い続けることができます。

カラーはToffyシリーズで人気の「ペールアクア」。お料理時間から後片づけまで活躍する、便利なキッチンツールの登場です。

◆製品概要

品名 ：Toffy 水切り付きカッティングボード

本体価格 ：\1,800＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-ku26/

「水切りトレー」と「まな板」の1枚2役！

ひっくり返すと便利な水切りトレーとして使える1枚2役のカッティングボード。

新生活でまな板を初めて購入する方や、買い替えのタイミング、また、省スペースなキッチンで

水切りトレーを常置するスペースをとれない方にもオススメです。

調理に便利な工夫がたくさん！

まな板として使用する際は、奥側に設けた緩やかな傾斜とフチが、切った食材や水分の流出を抑え、調理台を清潔に保ちます。一方、手前側はフラットな形状のため、食材をそのままフライパンや鍋へ移しやすく、下ごしらえから調理までの動作をスムーズにサポートします。

裏返して使える水切りトレー面には、スリットと傾斜構造を採用。洗った食器から落ちた水は水排出穴を通ってシンクへ流れ、水が溜まりにくく、自然乾燥しやすい設計です。

また、水排出穴はフック掛けにも対応しており、使用後は吊り下げて乾燥・収納が可能。コンパクトなキッチンでも、省スペースで衛生的に使用できます。

奥側に傾斜とフチ付き手前側はフラット水が溜まりにくい設計水排出穴にフックがかけられる

両面抗菌仕様＆食洗機対応でお手入れラクラク！

両面には抗菌加工を施しており、いつでも衛生的にお使いいただけます。

耐熱温度は90℃で、食洗機で洗うことができるのも嬉しいポイントです。

◆製品仕様

品名 ：Toffy 水切り付きカッティングボード

品番・カラー ：K-KU26-PA（ペールアクア）

製品サイズ ：約300（W）×230（H）×15（D）mm

重量 ：約400g

主な材質 ：ポリプロピレン

耐熱温度 ：90℃

耐冷温度 ：-20℃

付属品 ：ユーザーズガイド