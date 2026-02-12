「freeeEラーニング」の提供を開始　6,000本以上の研修動画が受講し放題、従業員のスキルアップを支援

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 「freee Eラーニング」の提供を開始しました- プロの講師による1,000以上のコース・6,000本の研修動画を受講し放題で提供し、さらに属人化しがちな社内マニュアルや研修動画をアップロードし、自社独自の研修コンテンツを作成することが可能です

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は「freee Eラーニング」の提供を開始しました。

「freee Eラーニング」ではプロの講師による1,000以上のコース・6,000本の研修動画を受講し放題で提供し、さらに属人化しがちな社内マニュアルや研修動画をアップロードし、自社独自の研修コンテンツを作成することが可能です。



■プロ講師による動画研修とカスタマイズした研修コンテンツで従業員のスキルアップを支援

近年、人的資本経営への関心が高まる一方で、特にスモールビジネスにおいては人材の確保や育成に関する課題が深刻化しています。

また、現場においては人材活躍の面において不可欠な部門・役職別に必要な研修が準備できないことや属人化したOJTで教育の質に差が出るという課題も発生しています。

今回提供を開始した「freee Eラーニング」では、プロの講師による新入社員向けビジネスマナーや管理職のマネジメントなど1,000以上のコース・6,000本の動画研修を用意し、従業員に必要な研修を提供できます。標準装備されたコンテンツ以外に、自社にある研修教材を「freee Eラーニング」にアップロードすることで、各社ごとの独自の研修コンテンツを作成・配信することも可能です。

さらに、従業員の研修受講状況をレポートで可視化し、部署別・階層別にも管理できるため対象者に合わせた研修配信や未受講者へのリマインドも自動化できます。

スモールビジネスの「研修を設計・運用するリソースがない」「何から始めればよいかわからない」といった課題に対し、従業員教育の質の均一化と、研修担当者のコンテンツ準備や受講状況の管理を効率化しながら、従業員のスキルアップを支援します。

■freee人事労務との連携で研修担当者の管理業務を効率化

freee人事労務を利用している法人の場合、freee人事労務に登録済みの従業員を「freee Eラーニング」へ招待可能で、入社時のアカウント付与作業を効率化できます。

さらに、今後は組織図、所属の部署、役職、入社歴などの情報から、受講すべき研修の自動レコメンドや管理者の周知・催促の業務負担を軽減する開発も検討しています。

※freee人事労務をご利用でない企業様も、簡単に導入いただけます。

freee Eラーニング：https://www.freee.co.jp/e-learning/

■フリー株式会社 概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。