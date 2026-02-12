ミシュラン、日本でフォークリフト用ソリッドタイヤの「リグルーブ」を本格推進

日本ミシュランタイヤ株式会社

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュランの日本法人である日本ミシュランタイヤ株式会社（本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元、以下ミシュラン）は、フォークリフト向けソリッドタイヤ「Solideal」のリグルーブによる寿命延長を推進します。現在、日本ではタイヤ寿命の約50％を残したまま廃棄されるケースが多いことから、トレーニングやデモを通じて適切なリグルーブの理解促進を強化します。

ミシュランは、「すべてを持続可能に」というビジョンを叶えるため、「人」「利益」「地球」の三方良しを目指しながら、各事業分野でビジネスを展開します。

その重要な取り組みの一つとして、ミシュランは、トラック＆バスタイヤ、のリグルーブ／リトレッドを推進しています。同タイヤは最初からリグルーブ／リトレッドを前提に設計されています。

トラックタイヤのリグルーブトラックタイヤのリトレッド

【フォークリフトタイヤのリグルーブ】

このたび、改めてフォークリフト用ソリッドタイヤのリグルーブ(https://business.michelin.co.jp/tyres/regrooving)の有益性の理解を深めるため、同タイヤのリグルーブのトレーニングやデモに注力していきます。現在、フォークリフト用タイヤは、その多くが摩耗によりトレッドパターンが消えてしまうと廃棄されています。

環境意識の高い欧州では、リグルーブは一般的に行われている再生技術で、ミシュランはグローバルで環境負荷低減を目指すユーザーへのサービスを強化し、安全性向上、収益性向上など、新たな価値を提供しています。

SOLIDEAL RES550 MAGNUM SERIES新品時

日本では摩耗で溝が消えると交換されることが多く、本来まだ利用できるタイヤが廃棄されている状況を改善するため、説明活動を強化します。

SOLIDEAL RES550 MAGNUM SERIES 左：リグルーブ前、右：リグルーブ後

【リグルーブで得られる主なメリット】

- 安全性向上溝を再生することでトラクションや排水性が向上- 収益性向上タイヤの再利用により新品交換の頻度が減り、コスト削減につながる- 環境負荷の低減廃棄タイヤ排出周期が延長され、廃棄タイヤ本数削減による環境への負荷を軽減

リグルーブは、環境インパクト低減のための、ミシュランの5つの優先順位に入る重要な取り組みの一つです。

環境インパクト低減のために、ミシュランが注力する5つの柱

【リグルーブ実施のポイント】

- 新品時の溝が消えてもタイヤ寿命は約50％残存- 外観に異常がない場合、訓練を受けた作業者が専用工具でリグルーブ可能- 推奨する1回の溝深さは最大15mm- 60J（SAFETY LINE）より上にゴムが残っている場合は、複数回のリグルーブも可能タイヤ断面図60J（SAFETY LINE）

SOLIDEAL RES550 MAGNUM SERIESのリグルーブ。タイヤの左右に、タイヤ幅の2/5の長さの溝を掘る

今後は、ご要望に応じてミシュラン社員がリグルーブのトレーニングやデモを行い、トレーニングを受けた作業員が自ら実施いただける体制を構築する予定です。

リグルーブしたSOLIDEAL MAGNUM NM装着車両

【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。

2050年のビジョン https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略 https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献 https://www.michelin.co.jp/csr

【最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」】

路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの性能が求められます。その一つに、摩耗が進んでもタイヤに求められるすべての性能を装着初期から長期にわたり安定して発揮させる性能があります。それは、より高い安全性と経済性に貢献し、人々のモビリティライフを充実させ、日々の生活をより豊かにすることに繋がります。さらに、安全性と経済性に優れたタイヤは、安心して摩耗末期まで使用することができ、消費されるタイヤをより少なくすることを可能にします。タイヤ製造に必要な原材料使用量や廃棄タイヤの抑制にもつながり、環境負荷の少ないサステナブルなタイヤを実現します。ミシュランは最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」という思想のもとタイヤを開発しています。

【130年以上にわたりイノベーションを牽引】

ポリマー開発、プロセス工学、ハイテク素材の専門技術、データ活用、その他の多岐にわたる分野で、ミシュラングループは創業以来、イノベーションを優先事項の中核に据えてきました。こうした取り組みを継続的に推進するため、研究開発部門の専門性と先進的な知見を積極的に活かし、技術革新を力強く牽引しています。ミシュラングループは、世界中に6,000人以上の研究者を擁し、年間12億ユーロのイノベーション予算そして11,000件の有効特許を誇ります。これを基に、モビリティの向上や変化する生活の改善を目指し、あらゆるソリューションを継続的に開発しています。

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。フランスのクレルモンフェランに本社を置くミシュランは、129,800人の従業員を擁し、世界175カ国で事業を展開しています。