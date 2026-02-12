【 2/24 (火) 16:00 】KDDI のプロダクト開発に学ぶ！顧客の「生の声」が、事業の成功確度を劇的に変える 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『一次情報を武器にしたプロダクト進化論とは』をテーマに、KDDI株式会社 事業創造本部 LXビジネス推進部 2G グループリーダー 原 真吾 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 2/24 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224(https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、KDDI株式会社 事業創造本部 LXビジネス推進部 2G グループリーダー 原 真吾 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/462_1_1c65e2468d37139c58a3e1a505e0f030.jpg?v=202602121151 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：KDDI のプロダクト開発に学ぶ！

顧客の「生の声」が、事業の成功確度を劇的に変える

～一次情報を武器にしたプロダクト進化論とは～

主催：株式会社ビザスク

日時：2月24日（火）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224(https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224)

【登壇者情報】

原 真吾 氏

KDDI株式会社

事業創造本部 LXビジネス推進部 2G

グループリーダー

KDDI にて大手製造業、大手金融のクラウド、ネットワークの提案・構築・運用を行うフロントエンジニアを７年間担当。主に海外拠点向けの IT 環境構築をメイン業務とする。その後、新規ビジネスの部門に異動。法人企業様が電話番号でテキストを送れる SMS（ショートメッセージ）市場の伸びに注目し、KDDI Message Cast 事業を立ち上げ。現在は事業責任者を務める。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・原 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224(https://visasq.co.jp/seminar/vs202602240064?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260224)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/462_2_0b612cd675caa8460c96504f6bfcb928.jpg?v=202602121151 ]