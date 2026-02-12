ジャンカラが『葬送のフリーレン』とスペシャルコラボ！限定ルーム&ドリンクコースを2月25日(水)からスタート！

株式会社TOAI

全国で204店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションを2026年2月25日(水)よりスタートいたします。

期間限定のコラボルーム＆コラボドリンクコースでは、限定ノベルティをプレゼント。コラボルームでは「つながるアクリルスタンド(全6種＋シークレット1種)」を、コラボドリンクコースでは「コラボ缶バッジ(全6種＋シークレット1種)」をご利用のお客様にプレゼントいたします。さらに公式SNSでは、豪華ノベルティが当たるキャンペーンも実施いたします。

「葬送のフリーレン・ジャンカラ」特設ページはこちら

▶ https://jankara.ne.jp/campaign/frieren/

■コラボ概要

※画像はイメージです

【開催期間】

2026年2月25日(水)～ 2026年5月26日(火)予定

※本コラボは予告なく変更または終了する場合がございます

【コラボルーム実施店舗】

＜全国14店舗＞

・大阪府（7店舗）：心斎橋店、高槻2号店、南海通なんば店、阪急東通3号店、あべの店、サンキタ通り店、梅田芝田町店

・京都府（3店舗）：錦店、京都駅前店、河原町本店

・福岡県（2店舗）：博多駅筑紫口店、天神店

・北海道（1店舗）：札幌駅前店

・広島県（1店舗）：中央通り店

【コラボドリンクコース実施店舗】

一部店舗を除く全店舗で実施いたします。

＜実施対象外店舗＞

スーパージャンカラ全店舗、洛北店、枚方駅前2号店、セルフ店舗

※詳細は特設ページをご確認ください

【実施内容】

●コラボルーム※画像はイメージです

TVアニメ『葬送のフリーレン』の特別装飾ルームが登場！フリーレン、フェルン、シュタルクたちフリーレン一行をはじめ、勇者一行や一級魔法使い試験編のキャラクターまで、フリーレンの世界観が詰まった空間をご用意しました。各キャラクターのテーマに合わせた全5種類のコラボルームで、歌って盛り上がろう！

コラボルームは全国14店舗で展開いたします。

【コラボルーム料金】

・1名につき30分ごと＋300円

・フリータイム：＋1,500円

※1時間以上のご利用に限ります(30分利用不可)

※コラボルームのご利用はルーム料金と別途上記の追加料金がかかります

【コラボルームご利用特典】

コラボルームをご利用のお客様全員にもれなくオリジナルのコラボグッズ「つながるアクリルスタンド」をプレゼントいたします！

※画像はイメージです

【配布内容】

・入室1名につき1個配布

・全6種＋シークレット1種(計7種)

複数のキャラクターを集めて並べることで、一つの世界観がつながる特別仕様のアクリルスタンド。

コラボルームでしか手に入らないレアアイテムです。シークレットデザインは何が出るかお楽しみ！

※つながるアクリルスタンドは全7種のうち1種をランダムにお渡しいたします

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

●コラボドリンクコース※画像はイメージです

キャラクターをモチーフにした、ここでしか味わえないコラボドリンク全6種が登場!カジュアルコースのドリンクに加えて、フリーレンコラボドリンクが飲み放題で楽しめます。

作品の世界観を表現した色鮮やかなドリンクで冒険者気分を味わい、歌って盛り上がろう！

【コラボドリンクコース料金】

・1名あたり：1,500円／2時間まで

・2時間超過：30分ごと＋300円

・フリータイム利用時：1,600円

【コラボドリンクコースご利用特典】

※画像はイメージです

【配布内容】

・コラボドリンクコースご利用1名につき1個配布

・全6種＋シークレット1種(計7種)

コラボドリンクコースご利用の方全員にもれなくオリジナルのコラボグッズ「コラボ缶バッジ」をプレゼントいたします！

※コラボ缶バッジは全7種のうち1種をランダムにお渡しいたします

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

●SNSキャンペーン

※画像はイメージです

【キャンペーン内容】

ジャンカラ公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー&対象投稿をリポストで、豪華ノベルティセットを抽選でプレゼント！

【実施期間】

１. 2026年2月25日(水) ～ 2026年3月29日(日)

２. 2026年4月3日(金) ～ 2026年5月6日(水)

【キャンペーン概要】

■第1弾:2026年2月25日(水) ～ 3月29日(日)

フォロー&リポストキャンペーン(後日抽選)

・A賞:コラボ缶バッジ コンプリートセット(全7種) … 5名様

・B賞:ジャンカラ ルーム料金100円引きクーポン … 100名様

■第2弾:2026年4月3日(金) ～ 5月6日(水)

フォロー&リポストキャンペーン(後日抽選)

・A賞:つながるアクリルスタンド コンプリートセット(全7種) … 5名様

・B賞:ジャンカラ ルーム料金100円引きクーポン … 100名様

▶ジャンカラ公式X (旧Twitter)アカウント: https://x.com/jankara

※キャンペーンの詳細や応募方法については、公式SNSおよび特設ページをご確認ください

■「葬送のフリーレン」について

『葬送のフリーレン』

TVアニメ第2期

2026年1月16日放送開始

毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット

“FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎 シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里 コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹 美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子 音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種崎敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司

【イントロダクション】

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回（2023年度）小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。そして現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。

【ストーリー】

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中／Blu-ray&DVD全7巻発売中

【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp 【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/

【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren

《コミックス情報》

シリーズ世界累計部数3500万部突破！

「葬送のフリーレン」

原作／山田鐘人 作画／アベツカサ

少年サンデーコミックス

発行／小学館

第15巻12月18日発売！

第1巻～第14巻発売中！

【原作公式HP】https://websunday.net/work/708/

【原作公式X】https://twitter.com/FRIEREN_PR

【原作公式TikTok】https://www.tiktok.com/@frieren_pr

【原作公式Instagram】https://www.instagram.com/frieren_pr

【原作公式Blusky】https://bsky.app/profile/frieren.websunday.net

【週刊少年サンデー公式HP】https://websunday.net/

【週刊少年サンデー公式X】https://twitter.com/shonen_sunday

【原作コピーライト】(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

セルフフラワーショップ「kleine geluk」：https://jankara.ne.jp/kleinegeluk/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。