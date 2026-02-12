あれ？！待合室にも？！タッチパネルにも？！シリーズ累計20万部越え！迷作絵本『ねこいる！』の世界観が楽しめるかっぱのカプセルトイに「ねこいる！ アソートコレクション」が初登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、人気絵本『ねこいる！』（たなかひかる作）とコラボレーションしたカプセルトイ企画「かっぱのカプセルトイ ねこいる！アソートコレクション」を、全国のかっぱ寿司店舗にて展開いたします。

かっぱ寿司ではこのたび、絵本『ねこいる！』の世界観を活かした、ここでしか手に入らないオリジナルアイテム全6種を展開します。本企画は、かっぱ寿司の「おこさまメニュー」や「カプセルトイコイン」をご注文いただいたお客様にお渡しする「カプセルトイ専用コイン」で、店内のカプセルトイマシンを回してお楽しみいただける限定企画です。

ラインアップは、ラバーキーホルダー（A・B）、ミニメモパッド（A・B）、マスキングテープ（A・B）の全6種。

あわせて、店内の待合スペースで思わぬところにいる「ねこ」を探して楽しめる参加型企画の実施や、注文用タッチパネルで絵本『ねこいる！』の動画が流れる特別演出など、来店がもっと楽しくなるさまざまな取り組みも展開します。

この機会にぜひ「おこさまメニュー」を食べて、絵本の世界観が詰まったアイテムを集めてみてください。

かっぱ寿司はこれからも、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【かっぱのカプセルトイ「ねこいる！ アソートコレクション」概要】

実施期間：2026年3月5日（木）～なくなり次第終了

実施場所：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

対象商品：かっぱ寿司「おこさまメニュー」各種

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/neko-iru

内容：専用コイン1枚で回せるカプセルトイ（全6種）

アソートコレクションの種類

ラバーキーホルダーA

「ねこいる！」の世界観がぎゅっと詰まった、ラバーキーホルダー。バッグやポーチにつけて、いつでも「ねこいる！」を楽しめます♪

ラバーキーホルダー B

あの有名なワンシーンと一緒におでかけ！

思わず「ねこいる！」と言いたくなるデザインのラバーキーホルダーです。

ミニメモパッド A

絵本『ねこいる！』の表紙が、そのままミニメモパッドに！使うたびに、あのワクワク感がよみがえります。

ミニメモパッド B

大好きなあのシーンが、ミニメモパッドで楽しめちゃう！ちょっとしたメモも楽しくなるアイテムです。

マスキングテープ A

「ねこいる！」…ときどき「いぬいる！」

遊び心たっぷりのマスキングテープを、好きなところに貼って楽しんでください！

マスキングテープ B

「ババーン！」の驚きを何度でも。

ついリピートして貼りたくなる、インパクト抜群のマスキングテープです。

※おもちゃの種類はお選びいただけません。

【「ねこいる！ コラボレーション企画 概要】

実施期間：2026年3月5日（木）～

実施場所：かっぱ寿司全店 （一部改装中店舗は除く）

実施内容：コラボレーション企画１.待合スペースに「ねこいる！」

コラボレーション企画２.タッチパネルに「ねこいる！」

コラボレーション企画３.数量限定！ねこいる！オリジナルぬりえ配布

コラボレーション企画４.一部店舗限定 「ねこいる！ステッカー」販売

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/neko-iru



コラボレーション企画１.： 待合スペースに「ねこいる！」

ねこからの挑戦状！

全店の待合スペースにいる『ねこいる！』の“ねこ”たちを探す参加型企画です。

待合スペースのどこかに隠れている「ねこ」を見つけて、

何匹見つけられるかチャレンジしてみてください。

お食事の待ち時間も、親子で楽しくお過ごしいただけます。

コラボレーション企画２.： タッチパネルに「ねこいる！」

注文用タッチパネルにも「ねこいる！」

店内の注文用タッチパネルでは、『ねこいる！』のアニメーション演出が登場します。

ねこたちのかわいい動きにも、ぜひご注目ください。



コラボレーション企画３.： 数量限定「ねこいる！」オリジナルぬりえ配布！

さらに、コラボレーション企画の一環として、『ねこいる！』のオリジナルぬりえを各店数量限定で無料配布します。

「ねこ」をすきな色にぬって楽しめるコンテンツとして、お食事の待ち時間やご自宅でもお楽しみいただけます。

※各店なくなり次第終了となります。配布終了の際はご容赦ください。

※店舗にて、ぬりえ用の画材(色鉛筆やクレヨンなど)のご用意はありません。



コラボレーション企画４.： 数量限定「ねこいる！ステッカー」を一部対象店舗にて販売

ねこがいるのか、いないのか。ただそれだけ！

待合スペースに登場する「ねこ」をデザインした「ねこいる！ステッカー」を、対象店舗にて数量限定で販売いたします。

販売価格：1シート 750円（税込825円）

対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1038_1_5fcda3ec4919ae15294af175f97be44a.jpg?v=202602121151 ]

※川崎市坪店・横須賀三春店は、一部期間改装予定があります。

■絵本「ねこいる！」について

MOE絵本屋さん大賞 第5位(2022)

未来屋えほん大賞 第3位(2022)

TSUTAYAえほん大賞 第7位(2022)

ねこがいるのか、いないのか。ただそれだけ！

バケットやリコーダーなどの思わぬところから、ただ、ただ、ねこが現れる絵本です。シンプルな展開と言葉の繰り返しが、子どもたちの笑いのツボを刺激します！ 斬新すぎるラストにも注目です。

作者は『ぱんつさん』（ポプラ社）で日本絵本賞を受賞した、たなかひかるさん。『サラリーマン山崎シゲル』（ポニーキャニオン）の著者としても知られています。

神出鬼没なねこがクセになる、著者渾身の「頭は良くならない絵本」です。

2026年2月には、待望の続編『ねこいる！ いる！』が刊行になりました。

ポプラ社 「ねこいる！」: https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900443.html

■たなかひかるさん プロフィール

株式会社グレープカンパニー所属のお笑い芸人。漫画家としても活動しており 「サラリーマン山崎シゲル」シリーズ（ポニーキャニオン）や『レタス2個分のステキ』（小学館）など。 代表作『山崎シゲル』の公式Twitterアカウントのフォロワー数は29万人。



絵本代表作・受賞歴：

『ぱんつさん』（ポプラ社）：第25回日本絵本賞

『ねこいる！』（ポプラ社）：第6回未来屋えほん大賞3位、MOE絵本屋さん大賞2022総合5位

『すしん』（ポプラ社）：第14回リブロ絵本大賞・大賞

その他、『おばけのかわをむいたら』、『しりながおばけ』、『そそそそ』、『ももたろう』、『ぷ』など

■カプセルトイコイン対象のおこさまメニューについて

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

※カプセルトイコイン1枚付き

※店内飲食限定となります。

※商品・価格は2月12日（木）時点の情報となり、変更となる場合があります。

※一部店舗は価格が異なります。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※掲載写真はイメージです。

■カプセルトイコイン対象商品

かっぱ寿司では、おこさまから人気のネタやカレーを「新幹線プレート」に乗せてお届けするメニューや、小さなおこさまでも食べやすいよう短くカットされた「うどん」など、ワクワクするメニューが勢揃い！

『おこさまにぎりとハンバーグセット』

通常価格510円（税込）～

『おこさまカレーとハンバーグセット』

通常価格510円（税込）～

『おこさまポテトプレート』

通常価格310円（税込）～

『おこさまプレート』

通常価格310円（税込）～

『おこさまうどん』

通常価格310円（税込）～

『おこさまパンケーキ』

通常価格510円（税込）～

■カプセルトイコインのみも購入可能！

『カプセルトイコイン』

190円（税込）～

リリース内画像素材： https://x.gd/Cy6Ym