佐野ブランドキャラクター「さのまる」誕生15周年記念特別ラッピング車両「さのまるっと(ハート)とれいん」初乗りツアーを発売します！

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、佐野ブランドキャラクター「さのまる」誕生15周年を記念した東武鉄道の特別ラッピング列車「さのまるっと(ハート)とれいん」の運行開始に合わせ、その一番列車に乗車できる日帰りツアーの販売を開始いたしますのでお知らせします。

佐野市の魅力を発信するために2026年2月21日(土)にデビューする「さのまるっと(ハート)とれいん」は、愛らしい「さのまる」のイラストがデザインされた東武鉄道の特別車両です。

本ツアーでは、東武動物公園駅から運行初日の「一番列車」に乗車し、出発式が実施される佐野駅に立ち寄り、葛生駅構内で行われる運行記念マルシェやツアー参加者専用撮影会にご参加いただけるほか、同日佐野市あくとぷらざにて開催される「第10回さのまるの日」イベント（入場無料・無料シャトルバスあり）への参加など、特別な体験をご提供いたします。

ツアー概要

■日にち：2026年2月21日（土）■出発場所：東武動物公園駅■ツアーのポイントと概要- 「さのまるっと(ハート)とれいん」一番列車に乗車：東武動物公園駅から運行初日の特別車両に乗車し、佐野駅へ。- 貸切運行＆撮影会：ふたたび佐野駅から列車に乗車し葛生駅へ。同駅構内では運行記念マルシェが行われるほか、特別車両のツアー参加者専用撮影会（自由撮影）にもご参加いただけます。- 限定グッズ：参加者全員に、本ツアーでしか手に入らない「さのまるオリジナルグッズ」をプレゼント。- 地域イベント連動：葛生駅下車後は「第10回さのまるの日」イベントもあわせてお楽しみいただけます。（葛生駅から徒歩約15分、佐野市あくとプラザにて開催、入場無料・無料シャトルバス有）。■ツアー詳細

https://tobutoptours.jp/domestic/tour_detail.html/?plan_code=0960049S1&adult=1&date=20260221(https://tobutoptours.jp/domestic/tour_detail.html/?plan_code=0960049S1&adult=1&date=20260221)

「さのまるっと(ハート)とれいん」は、今後栃木エリアだけでなく、群馬・埼玉・東京エリアでも運行を予定しています。

当社は今後も地域の魅力発掘を通じた、その価値の向上に貢献してまいります。