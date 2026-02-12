リロの不動産、ライナフの「スマート置き配」導入を開始

株式会社ライナフ

株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）は、全国12万戸超の賃貸管理実績をもつ株式会社リロパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高井 健蔵）及びその子会社である全国の不動産会社（以下「リロパートナーズグループ」）が運営する「リロの不動産」において、リロパートナーズグループの賃貸管理会社が管理するオートロック付きマンションを対象に、「スマート置き配」の導入が開始されたことをお知らせいたします。既に東京都・大阪府・福岡県などのエリアでサービス導入が進んでおり、今後提供エリアの拡大を予定しています。

■居住者・管理者双方にメリット。利便性向上に加え管理業務も効率化

「スマート置き配」が導入されたオートロック付きマンションでは、入館権限を付与された配達員がデジタルキーを活用し、共用エントランスの鍵を安全に解錠することで、不在時でも各住戸の玄関前まで荷物の置き配が可能となります。これにより、再配達の削減や居住者の利便性向上を図るとともに、宅配に関するトラブルの軽減によって管理業務の効率化にも寄与します。



■EC需要拡大による宅配課題に対応。全国の管理物件に展開を予定

昨今のEC市場拡大により、荷物の受け取り方法に対するニーズは多様化していますが、既存の宅配ボックスだけでは対応しきれないケースも増加しており、再配達による物流負荷の増加が社会的な課題となっています。こうした背景から、リロパートナーズグループでは「スマート置き配」を、居住者の満足度向上と社会課題解決に貢献するソリューションとして位置づけ採用を決定しました。今後は全国の管理物件へ展開を広げ、快適で持続可能な住環境づくりを支援してまいります。



■「スマート置き配」概要（https://linough.com/package-drop-service/(https://linough.com/package-drop-service/)）

スマートロック「NinjaEntrance（ニンジャエントランス）」を用いて、オートロック付きマンションの共用エントランスの鍵をデジタル化することで、入館権限を付与された配達員がオートロックを解錠できるようになり、受取側があらかじめ指定した場所への配達が可能となるサービスです。解錠履歴は全て記録されるため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけるほか、マンション管理会社様・オーナー様・管理組合様の費用負担なく導入が可能です。

■会社概要

社 名：株式会社ライナフ（https://linough.com/）

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容

・スマートロックブランド「NinjaLock」シリーズの製造・販売

・不動産管理ソリューション「ライナフスマートサービス」の開発・運営

・オートロックマンション向け「置き配対応化サービス」の開発・運営



社 名：株式会社リロパートナーズ（https://relo-fudosan.jp/company/）

本 社：東京都新宿区新宿3-1-22 NSOビル5F

設 立：2015年3月2日

代表者：代表取締役社長 高井 健蔵

事業内容

（リロパートナーズグループ）

・不動産管理

・不動産仲介、売買

・リフォーム・リノベーション



※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は、各社の登録商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表日現在の情報となります。最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。