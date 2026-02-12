玉山銀行が「E.SUN Art Awards 2026」を開催。国際部門の最優秀賞は賞金36,000米ドル（約550万円）

株式会社TODOROKI

株式会社TODOROKI（本社：東京都渋谷区／代表取締役：井上 雅也、以下TODOROKI）は、台湾を代表する金融機関である玉山銀行（E.SUN Bank）が主催する国際公募展「E.SUN Art Awards 2026」において、本アワードの日本国内での広報活動を担当することをお知らせいたします。

玉山銀行は金融分野にとどまらず文化芸術の振興からアーティストの活動支援に至るまで幅広く力を注いでおり、2012年の第1回以来、これまで3度にわたりアート公募展「E.SUN Awards」を主催。2022年の第3回開催時には新たに国際部門を設け、72ヶ国から合計2,200点以上の作品が寄せられるなど、高い注目を集めています。

■国際公募展「E.SUN Art Awards 2026」とは

「E.SUN Art Awards 2026」DMビジュアル

第4回にあたるE.SUN Art Awards 2026は、アジアを中心に国際的なアーティストの発掘・支援を目的として開催される公募型アートアワードです。今回の賞金総額は13万米ドル（約2,000万円）にのぼり、国や地域、ジャンルを越えた多様な表現が集まる国際的なプラットフォームとして注目を集めています。

台湾最高峰・玉山（ユイシャン／Jade Mountain）を主題とする本アワードは、自然と芸術への深い関心を出発点に、世界中のアーティストに創作の場を開く国際的な美術コンペティションです。

本アワードはこれまでに、5大陸72ヶ国から延べ5,000点以上の応募を集め、台湾を代表する国際美術賞のひとつとして知られてきました。今年の国際部門（日本を含む外国籍作家対象）では、最優秀賞に賞金36,000米ドル（約550万円）を授与するほか、特選、優秀賞など複数の賞を設け、優れた表現を顕彰します。

■ 応募テーマについて

「E.SUN Art Awards 2022」国際部門最優秀賞の受賞作品、ワン・ハイフイ《The Treasures of Yushan》 All images courtesy of E.SUN Bank

今回のテーマは「玉山」と「音楽」の2つ。応募者は少なくとも1つを選択する形式となっています。「玉山」では、玉山国立公園の自然風景や文化的特質を描き、環境の持続可能性や大地への想い、生命力あふれる玉山の美を表現することが求められます。

一方、「音楽」は、言語や文化、時空を越えて人々の感情をつなぐ音楽の力を、絵画表現として可視化する試みです。自然と芸術、さらには音楽という異分野の横断を通じて、環境意識と表現の可能性を広げることが本アワードの狙いです。

■ 応募作品の条件・スケジュール

高山春雪／楊三郎 All images courtesy of E.SUN Bank管弦楽団／Paul Guiramand All images courtesy of E.SUN Bank

応募可能な作品は、油彩、アクリル、日本画を基本とし、作品サイズは72.5×91cm以内。応募は1人1点までで、オンラインによる一次審査の応募締切は、7月17日(金)23時59分（台北時間基準。日本時間7月18日(土) 0時59分）です。

※詳しい応募要項や詳細については、公式ウェブサイトをご確認ください。

■ 審査および発表について

一次審査通過後は原作品による本審査が行われ、受賞作品は9月下旬に発表される予定です。審査は、主催者が招聘する美術分野の著名な研究者や専門家によって行われ、受賞作品は10月から12月にかけての展覧会で公開されます。

■ 本アワードの趣旨

玉山銀行は本アワードを通じて「台湾の自然と文化への理解を深めるとともに、国際的なアーティストの創造性を支援し、芸術が持つ社会的・環境的なメッセージを発信していく」としています。

■主催者ご挨拶

「E.SUN Art Awards 2026」は、美しい台湾への深い愛と、文化芸術を重んじる気持ちを出発点とした国際公募展です。

本アワードは、審査を経て選出された作品を展覧会や授賞の機会を通じて広く紹介し、次代を担うアーティストの創作活動を継続的に支援することを目的としています。これまでの開催においても、多くの応募者が本アワードをきっかけに新たな挑戦へと踏み出し、国内外で活躍の場を広げてきました。

絵画を愛するアーティストの皆さま、ぜひご応募ください。

創造性にあふれる作品を通じて玉山と音楽文化の美を表現していただく本アワードが、アーティストの育成にささやかながら貢献できることを願っています。

＜E.SUN Art Awards 2026 概要＞

名称：E.SUN Art Awards 2026

主催機関：玉山金融控股公司、玉山銀行、玉山文教基金会

公式サイト（ご応募はこちらから）：

https://event.esunbank.com.tw/mkt/drawesun/esunbank_jp.html

スケジュール（台北時間基準）：

一次審査応募受付

2026年7月17日（金）23:59まで｜オンライン申し込み

※日本時間 : 7月18日(土) 0時59分

一次審査結果発表

2026年8月上旬までに発表｜玉山銀行ウェブサイトトップページ

本審査用原作品受付

2026年8月17日（月）～8月28日（金）｜玉山銀行（本店）

受賞作品の発表

2026年9月下旬までに発表｜玉山銀行ウェブサイトトップページ

授賞式

2026年10月 別途招待状を送付｜玉山銀行

展覧会

2026年10～12月｜玉山銀行

選外作品の返却

本審査結果の発表後3週間以内｜玉山銀行（本店）

※審査費無料

＜お問い合わせ先＞

連絡先：玉山銀行「E.SUN Art Awards」活動係

所在地：No.117, Sec.3, Minsheng E.Rd., Songshan Dist.,Taipei City 105-46, Taiwan

電話（英語/中国語のみ）：+886-2-21751313

内線：#8126 謝依珊 資深副理 | #8128 張琬琳 副理

e-mail（英語/中国語のみ）：esun-awards@esunbank.com

■TODOROKIが本イベントを運営する背景

本アワードは、金融機関であるE.SUN Bankが長年にわたり文化・芸術支援を重要な社会的活動の一環として位置付けてきた背景のもと、アートを通じた国際交流や次世代クリエイターの育成を目的に実施されています。2026年の開催に向けては、日本国内のアーティストからの応募拡大、応募導線や情報発信の最適化を図ることを目的に、アート領域における国際プロジェクト運営、デジタル活用、およびマーケティング・コミュニケーション設計に実績を持つTODOROKIが、E.SUN Art Awards 2026の日本国内での広報活動を担当することとなりました。

TODOROKIは本プロジェクトにおいて、これまで日本国内外で培ってきたアートフェア、展覧会、アワード運営の知見を活かし、分かりやすく、参加しやすいアワード運営を実現することを目指します。

■TODOROKI(https://tdrk-inc.co.jp/)について

TODOROKIは、「アートの価値を翻訳し、人と社会に新しい視点を。」をPurposeに掲げ、アートを社会・経済に接続する仕組みづくりに取り組むクリエイティブカンパニーです。アートと多様な領域を結びつける企画・プロデュースをはじめ、アーティスト支援やアートフェア運営、企業・行政との共創プロジェクトなど、翻訳者としてアートの価値を社会に届ける幅広い事業を展開しています。アートを通じて人や地域、企業の可能性を拡張し、持続的な文化・産業の発展に貢献していくことを目指しています。