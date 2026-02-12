【技術・経験者区分 採用強化！】北九州市職員採用試験が進化します！　～令和8年度北九州市職員採用試験の日程・変更点を公表しました～

福岡県北九州市（北九州市役所）

令和８年度の北九州市職員採用試験の日程及び変更点を公表しました。

技術区分（土木・建築・電気・機械）や社会人経験者区分を始め、より多くの皆さまに北九州市職員採用試験にチャレンジしていただけるような変更となっています。

すでに公務員を目指されている方はもちろん、民間企業を志望されている方、理系学生の方、UIJターンをご検討中の方も、ぜひご注目ください！

【 日 程 】

令和８年度 北九州市職員採用試験の日程について(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/cms/wp-content/uploads/2026/02/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E8%81%B7%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88PDF%E5%BD%A2%E5%BC%8F%EF%BC%9A535KB%EF%BC%89.pdf) をご覧ください。（PDF形式：535KB）

【 変更点 】

令和８年度 北九州市職員採用試験の変更点について(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/cms/wp-content/uploads/2026/02/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E8%81%B7%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E7%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88PDF%E5%BD%A2%E5%BC%8F%EF%BC%9A1277KB%EF%BC%89.pdf) をご覧ください。（PDF形式：1277KB）

〈変更点のポイント〉

１ 技術区分（土木・建築・電気・機械）の採用を強化！

上級の受験可能年齢(下限）を「20歳から」に引き下げ(年齢は令和９年４月１日時点)

・高等専門学校５年生、短期大学２年生、大学２年生等も受験可能となります。

・受験要件は年齢のみ。学歴は問いません。

・申込時点で在学中の学校(大学、大学院等)を正規の修学年数で卒業するまでの間、採用を猶予します。

・高等専門学校や短期大学の最終学年の方が、合格後に大学への編入を希望する場合、採用を猶予します（最大２年間）。

・大学４年生が、合格後に大学院への進学を希望する場合、採用を猶予します。

（令和７年度から実施中。）

２ 社会人経験者の募集を拡大！

「行政II(民間等経験)」「行政II(行政経験)」の募集数を拡大します！

・令和７年度の採用予定数９名を、２０名程度に倍増！

・「ＳＰＩ３＋ＷＥＢ面接＋個別面接」チャレンジしやすい試験内容です。

・社会人経験をいかして、市役所でご活躍いただきます。

３ よりチャレンジしやすい試験に！

（１）【春季枠】【秋季枠】技術区分の第３次試験の事前課題を廃止

（２）【通常枠】上級消防士の第２次筆記試験「小論文」を廃止

◎その他、試験に関する情報は北九州市職員募集ホームページ(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/)をご確認ください！

【☆説明会情報☆】

北九州市役所での働き方や採用試験に関する情報は、下記ホームページ及びSNSで随時更新中！

〇北九州市職員募集ホームページ(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/)

〇北九州市職員募集Xアカウント(https://x.com/kitakyu_saiyo)

〇北九州市LINE公式アカウント(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/jinji/14200229.html)

また、Zoomを使った、どこからでも参加できる相談会を毎週実施中です。市役所の仕事や採用試験に関す様々なご質問に職員がお答えします！もちろん、質問がなくてもOK。ほかの参加者の質問が参考になるという声も。顔出しなし、マイクもOFFでOKなので、気軽に参加いただけます。

申し込みは2時間前まで受け付けています。採用試験のことに限らず、北九州市役所の仕事が気になったらどうぞご参加ください！

〇北九州市役所のオンライン相談会「おしゃべり質問タイム♪」(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/meeting01/)

次回：2月18日(水) 12時~

北九州市とは…

北九州市は、福岡県の北部、九州最北端に位置し、関門海峡を隔てて本州に面するまちです。1963年（昭和38年）に、門司、小倉、戸畑、八幡、若松の5市による新設合併により誕生し、三大都市圏や県庁所在地以外では初めて、そして九州で初めての政令指定都市となりました。大都市である一方で、日本海にも瀬戸内海にも面していたり、三大カルストのひとつ平尾台や、日本新三大夜景都市に選ばれるなど、「大都市」と「自然」が共存するまちです。

また、工業都市のイメージが強いですが、山陽新幹線のぞみ号が全て停車する小倉駅、24時間離着陸可能な北九州空港、国際拠点港湾である北九州港、九州道・東九州道・中国道・など四方に広がる道路網等、交通の結節点としても発展しています。

さらに、「次世代育成環境ランキング」の政令指定都市部門で1４年連続第１位に選ばれるなど、住みよいまち、子育てしやすいまちとしても注目されています。

【お問合せ先】

北九州市人事委員会行政委員会事務局任用課

担当：藤本（課長）、花井（係長）



〒803-8510

福岡県北九州市小倉北区大手町1番1号

電話：093-582-3041

FAX：093-582-3047

Mail：gyou-ninyo@city.kitakyushu.lg.jp

