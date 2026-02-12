スニーカーファン待望！名古屋に再び上陸する世界最大級のスニーカーイベント『Sneaker Con NAGOYA x Def Jam Cafe 2026』にモンスターエナジーブースが出展

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、2026年2月14日（土）にポートメッセなごやで開催される世界最大級のスニーカーイベント「Sneaker Con TOKYO 2026」にブースを出展いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

Sneaker Conは、ストリートファッションの聖地、ニューヨークやシカゴ、ホノルルなど米国主要都市から世界30都市以上、30を超える国と地域で行われる世界最大級のスニーカーの祭典です。2024年の開催以降、待望の二度目の名古屋上陸となる今年は、Def Jam Cafeとタッグを組み、会場限定の各種公式グッズの販売が行われます。

モンスターブース内では、数量限定でモンスターエナジーを無料サンプリングを実施いたします。さらに、Xフォロー＆リポストで限定ギアが当たるオンサイトキャンペーンも開催予定。モンスターを飲みながらイベントを楽しめます。

「Sneaker Con NAGOYA x Def Jam Cafe 2026」はスニーカーヘッズだけでなく、ファッション、音楽などライフスタイルカルチャー好きなら見逃せないイベント。お気に入りのスニーカーを履いて来場し、モンスターエナジーを飲みながら楽しもう！

■「Sneaker Con NAGOYA x Def Jam Cafe 2026」について

開催日：2026年2月14日（土）

会場 ：ポートメッセなごや 第３展示館

時間 ：12:00～18:00

URL ：https://sneakercon.com/event/sneaker-con-x-def-jam-cafe-nagoya-japan-feb-14-2026/

■プロ総合格闘家 平本蓮 撮影会について

プロ総合格闘家 平本蓮氏が Sneaker Con Nagoya に登場。

Sneaker Con公式物販ブース限定で販売される「Sneaker Con × AMNJX」コラボTシャツの購入者を対象に、平本氏との撮影会を実施します。

開催時間：15:00開始予定

参加条件：コラボTシャツまたはAMNJX商品をご購入いただいた方

※先着順／定員に達し次第終了

※1組1回の撮影

会場では、平本氏が手がけるアパレルブランド「AMNJX」もぜひチェックしてください。