持続可能な地球の未来に向けた国内最大規模ドローンショー「DIG SHIBUYA 2026/Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」に協賛

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野浩明、以下「当社」）は、渋谷区共催のアートとテクノロジーの祭典「DIG SHIBUYA 2026」のオフィシャルパートナープログラムとして開催される「DIG SHIBUYA 2026/Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」（以下、「本イベント」）に協賛いたします。当社は、この協賛に合わせ、代々木公園BE STAGEでのサテライト会場の設置や、同施設内の、本場ハワイを味わう都内最大級のパークフロントダイニング「Tiki’s Tokyo」での限定観覧スペースの設置など、様々な連携施策を実施いたします。

■イベントへの協賛背景

本イベントは、昨年度に初開催となった国内最大規模のドローンショーで、前回よりも使用ドローン数を大幅に増加しての開催となります。今回は「持続可能な地球の未来に向けたドローンショー」と題され、環境先進企業である当社も協賛し、広域渋谷圏※各施設にて特別観覧やライブビューイングなどの連携を行います。なお、本イベントで利用する電力は、当社による再生可能エネルギ―の電力供給を予定しています。

※広域渋谷圏とは、東急グループが「働く」「遊ぶ」「暮らす」が融合した持続性あるまちを目指し、 まちづくり戦略“Greater SHIBUYA 2.0”において定めた、渋谷駅から半径約 2.5km のエリアのことを指します。

■「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」開催概要

開催日時：2026年2月14日（土）日没後15～20分間 （１回）

※開催時刻は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また、安全を最優先するため、当日の天候次第ではドローンショーが中止となる場合があります。

開催場所：代々木公園上空（東京都渋谷区）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会、株式会社デジタルガレージ

共催：渋谷区、株式会社レッドクリフ

協賛：東急不動産株式会社、株式会社カカクコム

▼ドローンショー「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」ティザームービー

https://www.youtube.com/watch?v=mICyfkLHF9E



■連携施策概要

内容：代々木公園BE STAGE ライブビューイング

メイン会場の代々木公園イベント広場の近くにある、昨年度開業したBE STAGEで、ゆっくりとドローンショーとライブ映像の配信をご覧いただけます。

場所：東京都渋谷区神南1-1-1 代々木公園(神南一丁目地区)内

URL：https://tokyu.yoyogi-cpark.com/

内容：本場ハワイアンダイニング「Tiki‘s Tokyo」での特別観覧スペースの設置

同日夜の時間帯にご利用いただくお客様限定で、特別観覧スペースをご用意いたします。ショー時間帯に特別観覧スペースへご案内し、ショーの前後はゆっくりとお過ごしいただけます。

場所：東京都渋谷区神南1-1-1 代々木公園BE STAGE 1階

予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/tikis/reserve/message

内容：SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL ライブビューイング

渋谷サクラステージ4階内のビアホールで、ゆっくりとドローンショーとライブ映像の配信をご覧いただけます。

場所：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ4階

URL：https://shibuya-foodmet.com/

※座席には限りがあるため、満席の場合は入場いただけない場合があります。

そのほか、代々木公園の現地会場でも本場ハワイアンダイニング「Tiki’s Tokyo」によるキッチンカーの出店などを予定しています。

■DIG SHIBUYA 2026 開催概要

SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会（所在：東京都渋谷区、実行委員長：大西賢治）が、渋谷区とともに2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間開催する最新カルチャーを体験できるイベントです。本年は30以上のプログラムを展開し、渋谷の街を歩くだけでテクノロジーとアート、そして最新カルチャーに触れていただけます。

名称：DIG SHIBUYA 2026 （ディグシブヤ）

開催日程：2026年2月13日（金）から2月15日（日）の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

参加費用：無料（※一部のプログラムは有料）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

URL：https://digshibuya.com (https://digshibuya.com)

Instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/ (https://www.instagram.com/digshibuya/)

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約 2.5km のエリアを広域渋谷圏とし注力しています。「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。本イベントでは、 渋谷区及び地域の皆様と連携して、まちのにぎわい創出を図ってまいります。

LIFE LAND SHIBUYA

HP：https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくり

HP：https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html