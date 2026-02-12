口福堂で祝う “いちごと桜の春まつり” 　ひなまつり・お花見・ギフトにぴったりな和菓子が続々登場！

株式会社柿安本店

明治4年（1871年）牛鍋店として創業以来、150余年の歴史を誇る肉の老舗、株式会社柿安本店（本社：三重県桑名市／代表取締役社長：赤塚保正、以下：柿安）の和菓子ブランド「口福堂」は、“いちごと桜の春まつり”と題し、春限定の和菓子を順次販売しております。

ひなまつりやお花見、お祝いやご挨拶のギフトにぴったりな華やかで可愛らしい口福堂の和菓子をお楽しみください。

ひなまつりに向けて 『いちご桜』も新登場！

口福堂の“いちごと桜の春まつり”イメージ

口福堂では、うららかな春の訪れを祝う“いちごと桜の春まつり”と題し、いちごや桜を使った期間限定商品を順次ご用意しております。

なかでも新登場の『いちご桜』は、春の和菓子の代表格『桜餅（こしあん）』にいちごを丸ごと1粒使った、見た目も華やかな一品です。口福堂の桜餅は国産道明寺粉100％使用の関西風で、口どけ滑らかに炊き上げたこしあんと甘酸っぱいいちご、道明寺のつぶつぶ食感、桜葉の香りと塩気が絶妙なバランスとなるよう仕上げております。

またこの時期の人気商品である桜餅は、こしあん（ピンク）と桜あん（白）の2種類をご用意。雛人形のように対にして、ひなまつりをお祝いする和菓子としてもおすすめです。

そのほかにも、ひなまつり・お花見にぴったりな『桜いちご大福』や『桜おはぎ』『花より団子』など、淡いピンク色やよもぎの緑色が美しい、春を感じる商品が店頭を彩ります。ご家族やご友人、大切な方とともに口福堂の和菓子で心和むひとときをお過ごしください。

口福堂の春限定商品紹介（一部）

１.『いちご桜』２.『桜餅（こしあん）』３.『桜餅（桜あん）』４.『桜いちご大福』５.『桜おはぎ』６.『花より団子』７.『うぐいす餅』８.『草餅』[表: https://prtimes.jp/data/corp/118723/table/45_1_f9805ac5cd551ed1a2aff3669b8ffee3.jpg?v=202602121151 ]

※販売予定期間は2月12日時点。仕入れ状況や店舗によって異なる場合がございます。

春のお彼岸は口福堂の看板商品「おはぎ」がおすすめ

口福堂の看板商品「おはぎ」の中でも最も人気を誇る『おはぎ（つぶ）』は、職人が試行錯誤して作り上げた一品です。

つぶあんには厳選した北海道十勝産の小豆を100％使用。自社工場「スイーツファクトリー」で、程良いつぶ感を残しながら丁寧に炊き上げ、小豆本来の風味を最大限に引き出します。さらに、砂糖を極限まで減らし、塩味を加えることで上品な甘みが際立ちます。シャリは店頭で毎日蒸し上げており、もっちりとした食感と餡とのバランスが絶妙で、最後まで飽きのこないおいしさです。

そのほか『おはぎ（きなこ）』や『ずんだおはぎ』、季節限定『桜おはぎ』などを含め、約20種類のおはぎをご用意しております。

これから迎える春のお彼岸＜3月17日（火）～3月23日（月）＞には、一部商品が増量タイプの特別バージョン（※）で登場する予定です。

（※）お彼岸期間は商品によって内容量や価格が異なる場合がございます。

『おはぎ（つぶ）』『おはぎ（きなこ）』『ずんだおはぎ』

※画像はイメージです。

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

※店舗により販売期間、内容、価格が異なる場合がございます。

口福堂について

2005年11月に開業した柿安本店の和菓子業態。古くから日本の家庭で親しまれてきた「おはぎ」や「団子」「大福」など、昔ながらの製法を大切に季節に合った和菓子を提供。量販店やショッピングモールを中心に全国へ出店し、ご家庭で気軽に楽しむ和菓子として好評を博す。ホームページ：https://www.kakiyasuhonten.co.jp/cate/brand/?c=001006001