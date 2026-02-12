株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、家電を必要な期間だけレンタルしてお試しいただける家電レンタル・サブスクサービス「kikito（読み：キキト）」の提供を、2026年6月18日（木）をもって終了いたします。また、サービス提供の終了に先立ち、2026年3月12日（木）午後3時をもちまして、レンタルお申込みの新規受付を停止いたします。

「kikito」は、カメラやプロジェクター、フィットネスデバイスなどさまざまな家電を、最短2泊3日の短期プランや月単位でお借りいただける月額サブスクプランで、必要な期間に合わせてレンタルいただけるサービスです。オンラインでのお申込み後、ご自宅で商品をお受け取りいただき、ご利用後はご自宅やコンビニエンスストアからご返却いただけます。家電を「一定期間のみ使いたい」、「購入前に試したい」というお客さまにもお気軽にお試しいただくため、2021年4月1日（木）からサービスを提供してまいりましたが、このたび「kikito」の提供を終了いたします。

「kikito」でレンタルされているお客さまにおかれましては、誠にお手数ですが、2026年6月18日（木）までに商品のご返却またはお買取をお願いいたします。

詳細につきましては、kikitoホームページもしくは「kikito」会員の皆さまにお送りするご案内メール

をご確認ください。

kikitoホームページ：https://rental.kikito.docomo.ne.jp/lp/notice/

ドコモは、今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解のほど

お願い申し上げます。