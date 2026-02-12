台湾の大型ドローンシステム会社・7A Dronesと空飛ぶクルマ「SKYDRIVE 」の機体購入に向け基本合意（LOI）

株式会社SkyDrive

「空飛ぶクルマ」（※1）の開発・製造・販売を行う株式会社SkyDrive（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 福澤知浩、以下「SkyDrive」）は、台湾の大型ドローンシステム会社・新楽飛無人機（英語名：7A Drones Co., Ltd.、以下「7A Drones」)と、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE （SkyDrive式SD-05型）」の機体購入に向けた基本合意書（LOI）を締結したことをお知らせいたします。これにより、10機の購入および具体的な価格・納品スケジュールの基本条件合意に至りました。また、澎湖諸島澎湖本島（馬公）と二次離島（虎井）を結ぶ緊急医療搬送航路案を策定しました。

■ 背景

SkyDriveは「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに掲げ、空が日常的な移動手段として活用される未来の実現に向け、空飛ぶクルマを開発しております。2025年の大阪・関西万博および大阪都市部にて、約1ヶ月半にわたるデモフライトを成功させ（※2）、次の大きなマイルストーンとして、2028年の商用化を見据えた活動をおこなっております。

7A Dronesは、台湾においてドローンの高度な運用やコンサルティング、パイロット育成など、空のモビリティに関する幅広いソリューションを提供しています。

両社は2025年5月、台湾における「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた業務提携を締結しました。同時に、最大10機のプレオーダーに合意し、台湾・澎湖諸島での患者や医師の緊急医療輸送を対象としたユースケースの検討を進めてまいりました。（※3）

その後、両社は商用化に向けた具体的なタイムラインについて、協議を重ねてまいりました。その結果、これまでの「検討段階」から前進し、「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」10機の購入および具体的な価格・納品スケジュールの基本条件合意に至りました。本合意には、2028年に1機、2029年に4機のデリバリーが含まれます。

■ 澎湖諸島における具体的な航路計画について

SkyDriveは、7A Dronesと協議を重ねた結果、具体的な第一歩として、澎湖諸島の中心地である澎湖本島（馬公市）と、二次離島の虎井を結ぶ緊急医療搬送航路案を策定しました。

澎湖諸島は大小90の島々で構成され、冬季の荒天時には船舶が欠航し、離島間の移動が制限されるという慢性的な課題を抱えています。特に、人口約860人の虎井には簡易的な公設診療所しかなく、重症患者が発生した際は、高度な診療能力を持つ馬公市の病院への迅速な搬送が不可欠です。

従来の船舶やヘリコプター搬送を補完する新たな手段として、即応性に優れた「SKYDRIVE （SkyDrive式SD-05型）」を活用することで、海況に左右されにくい安定した救急医療体制の構築を目指します。

■ コメント

株式会社SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩

この度、台湾のパートナーである7A Drones社と機体購入に関する基本合意（LOI）を締結できたことを大変嬉しく思います。今回の合意は、SkyDriveにとってアジア市場における初めてのLOI締結であり、私たちの海外展開における極めて重要なマイルストーンとなります。

特に注目すべきは、澎湖諸島における緊急医療搬送という、SkyDriveにとって初めての医療分野でのユースケースを具体化した点です。島嶼部特有の交通課題に対し、「空飛ぶクルマ」が持つ即応性と安定性を活かすことで、救急医療体制の強化という社会貢献性の高い事業に挑戦できることに大きな意義を感じています。

2028年の商用化に向け、7A Drones社およびITRIとの連携をさらに深め、台湾の皆様に安全で利便性の高い『空の移動』を一日も早くお届けできるよう、機体開発と社会実装を加速させてまいります。

新楽飛無人機 (7A Drones Co., Ltd.) CEO Hsin-Sheng, Hsu（許新勝）

この度、SkyDrive社と機体の購入検討に関する基本合意書（LOI）を締結できたことを、大変嬉しく思います。この合意は、当社にとって非常に意義深いマイルストーンであると考えています。本LOIは、次世代エアモビリティ分野におけるSkyDriveをはじめとする日本企業との協業の可能性を探る上での重要な一歩となります。

特に、澎湖諸島における緊急医療輸送に空飛ぶクルマを活用するという構想は、交通制約や医療サービスへの公平なアクセスなど、離島コミュニティが直面する課題を解決するための有効なアプローチの一つになり得ると考えています。

いわゆる「空飛ぶクルマ」のような新しいモビリティが、いかに実用的かつ社会的に意義のある形で地域社会に貢献できるか、ステークホルダーの皆さまと慎重かつ建設的な対話を進めていくことが不可欠だと考えています。当社は今後、SkyDriveをはじめとするパートナーと緊密に連携し、情報や知見を共有しながら、本取り組みの実現に必要な技術や運用、および規制面について綿密に検討していきます。

本プロジェクトを通じて、台湾と日本の民間レベルでの実質的な協力と対話が深まり、次世代モビリティ分野における国境を越えた長期的な連携の発展に貢献したいと考えています。

■ 新楽飛無人機（7A Drones Co., Ltd)について

7A Drones Co., Ltd.は、2018年に設立された台湾の義美グループ傘下の企業で、各種無人航空機（UAV）の開発・製造を手がけています。農業、物流、防災、医療搬送など多様な分野で高性能ドローンを提供し、台湾および海外でスマートモビリティの発展に貢献しています。同社は、台湾で唯一、25kg超のマルチコプター型UAVの型式認証を取得し、民間航空局（CAA）の公式訓練機としても採用されています。物流分野では、中華郵政・交通部運輸研究所が主導するプロジェクトの一環として、150kg級ドローンの特別型式認証も取得し、次世代物流モデルの実用化を目指しています。独自の特許技術も多数保有し、今後は法制度やインフラ整備を含めた空のモビリティ・エコシステムの構築を推進していきます。

※1 空飛ぶクルマとは：電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility（AAM）や Urban Air Mobility（UAM）と呼ばれています。

