湘南美容皮フ科五反田院 院長 林 篤志医師、美容医療の実践型フォーラム「Cutting Edge 2026」に登壇

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う湘南美容皮フ科五反田院 院長の林 篤志（はやし あつし）医師が、2026年2月9日（月）から2日間にかけて開催された、美容医療の本質と臨床判断を共有する実践型フォーラム「Cutting Edge 2026」に登壇し、講演を行いました。

「Cutting Edge」は、美容医療における「本質」と「判断」を共有し、より高度で実践的な技術・知見を研鑽することを目的としたフォーラムです。業界を牽引するエキスパートが集い、臨床現場に直結するエビデンスや治療戦略について議論が交わされる場として注目を集めています。

「Cutting Edge 2026」において林医師は、ヒアルロン酸注入をはじめとする注入治療の安全性と効果を向上させるための、新たな解剖学的アプローチについて発表しました 。下眼瞼（目の下）領域は非常に繊細な構造を有しており、治療には高度な専門知識が求められます。林医師は、グループ内での大規模な臨床データに基づき、「組織を壊さずに構造を理解する」という視点から下眼瞼の解剖を再定義し、術者によるばらつきを抑えた再現性の高い安全な治療法について解説しました 。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の共有や学術連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、広い視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、フォーラム参加や学術発表、研究機関との交流を通じて先進的な取り組みを推進し、美容医療の持続的な発展に寄与してまいります。

「Cutting Edge 2026」開催概要

開催地：TOKYO NODE（虎ノ門ヒルズ）

開催日程：2026年2月9日（月）～2026年2月10日（火）

公式サイト：https://jihi-cuttingedge.com/

発表演題

壊さずに見る解剖 ―注入医の視点から再定義する下眼瞼―

林 篤志医師について

湘南美容皮フ科五反田院 院長。注入治療をはじめとした低侵襲治療を中心に、お客さま一人ひとりの状態やお顔全体のバランスを踏まえた、専門的かつ総合的な治療設計を行っています。長期的な視点でお客さまに寄り添い、年齢とともに現れる変化や悩みに向き合いながら、施術の組み合わせやスケジュール設計、将来を見据えたエイジングケアまで含めたサポートを提供。美容医療を通じて、お客さまが日々をより明るく、前向きな気持ちで過ごせるよう支えることを目指しています。

林医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/hayashi-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

湘南美容皮フ科：https://www.s-b-c.net/hifuka/

