ピーティックス、若年層向けイベント「Z ERA FES 2026」「バイブスジャパン東京」のメディアパートナーに決定

イベント・コミュニティのプラットフォーム・ピーティックス ( Peatix ) を運営するPeatix Inc.（本社 ：米国ニューヨーク州、CEO：原田 卓、以下「ピーティックス」) は、若年層・Z世代に向けた2つのイベント「Z ERA FES 2026」および「バイブスジャパン東京」のメディアパートナーとして、告知・PRを支援いたします。

ピーティックスは、昨年の「Z ERA FES 2025」におけるメディアパートナーシップを継続するとともに、本年は支援対象を拡大。未来を担う若きリーダーやアントレプレナーが、志を同じくする仲間と出会い、活動の幅を広げる機会を提供いたします。

パートナーシップの背景

ピーティックスは創業以来、「人々が自分の情熱を発見し、尊重しあえる仲間に出会える場所」として、様々なコミュニティの活動を支援してきました。

これからの社会を切り拓く若年層にとって、オフラインで価値観を共有できる場は、活動の原動力となる重要な要素です。

昨年、ピーティックスは「Z ERA FES 2025」のメディアパートナーとして、Z世代の挑戦を支援しました。本年はその取り組みをさらに進めるため、「Z ERA FES 2026」への継続支援に加え、関西で実績のある「バイブスジャパン」の東京初開催となる「バイブスジャパン東京」とも連携いたします。

意思ある若者が集う場を多角的に支援することで、次世代の挑戦が生まれ、広がっていく環境づくりに貢献してまいります。

イベント概要

1. Z ERA FES 2026

Z世代で「本気で挑戦している・これから挑戦したい」人々が集まり、リアルな経験や価値観を語り合うリアルトーク型イベントです。 Z世代ですでにリーダーとして活躍している若手経営者や起業家、スタートアップや政治の第一線で挑戦を続ける実践者たちが登壇。教科書的な成功論ではなく、悩み・葛藤・失敗・決断まで含めた「その場限りのリアルな話」を、トークセッション形式でお届けします。

開催日時：2026年3月13日(金) / 14日(土) 14:00～18:50

会場：トンネル東京

主催・運営：Z ERA FES 実行委員会 / 株式会社Neeew Local

公式サイト：https://zerafes.com/

イベントページ：https://zerafes2026.peatix.com/

2. バイブスジャパン東京

関西最大級の実績を持つキャリアフェス「バイブスジャパン」の東京初開催イベントです。累計参加者3,000名以上の実績を誇り、今回は「若者の選択肢を広げること」「学生と企業の出会いをつくること」を目的に開催されます。

肩書きや学歴ではなく、“想い・人柄・価値観”でつながる場を目指しており、従来の就職説明会とは一線を画す、「共感」や「熱量」を軸にした体験型キャリアフェスです。

開催日時：2026年3月1日 (日) 13:00～18:00

会場：Tokyo Innovation Base

主催：株式会社やるかやらんか

イベントページ：https://vibesjapantokyo202603.peatix.com/

【連動企画】ピーティックス主催イベントについて

20代の生存戦略：キャリア×地域コミュニティで切り拓く「新しい生き方」｜コミュニティテラス for U29

「Z ERA FES 2026」の開催に先駆け、サテライトプログラムとしてピーティックス主催のトークイベントを開催いたします。これまでオンラインで開催してきた、29歳以下のコミュニティ・イベント主催者が集う「コミュニティテラス for U29」を初のオフライン形式で実施します。

「地域に根ざした活動のリアル」と「変化の時代の働き方・生き方」をテーマに、SNSやメディアには載らないリアルな経験や葛藤をシェアします。Z世代のコミュニティリーダー同士が横のつながりを作り、熱量を高め合う場を提供いたします。

開催日時：2026年2月19日(木) 18:30～21:30

会場：Flux Lounge（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 24階）

登壇者：

濱田 健太郎 氏 （株式会社Neeew Local 代表取締役）

宮崎 かずま 氏（大田区議会議員）

森 陽菜 氏（太平洋商事株式会社 / n/編集長）

岡崎 祥太郎 氏（ひととみらい株式会社 代表取締役）

大橋 真衣 氏（株式会社やるかやらんか / 株式会社アップルワールド）

岩崎 聖奈 氏（一般社団法人日本若者キャリア支援協会 代表理事）

詳細・申し込み：https://communityterraceforu29-offline.peatix.com

「コミュニティテラス for U29」について

「コミュニティテラス for U29」は、29歳以下のコミュニティ主催者やイベント運営者が集い、経験や実践知をシェアするイベントシリーズです。

「どうやって人を集めるか」「継続させるには」といった運営ならではの課題に向き合い、同世代の仲間と共に解決のヒントを模索。 次世代のリーダーたちが互いに刺激し合い、新たな挑戦へのエネルギーやインスピレーションを得られる機会を提供します。

過去の開催レポートはこちら(https://note.peatix.com/m/m8f2708a175e2)

ピーティックス ( Peatix ) について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。

https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月