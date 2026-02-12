【グランドニッコー東京 台場】「メロンパフェ」提供期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、国産マスクメロンの甘みと芳しい香りが広がる「メロンパフェ」を2026年3月1日（日）～4月30日（木）の期間に提供いたします。

3・4月は、鮮やかなライトグリーンが目を引く「メロンパフェ」をご用意しました。

グラスの下層には、メロンの香りを閉じ込めたパンナコッタ、果汁感あふれるメロンゼリー、ココナツのコクとまろやかな甘みが広がるロワイヤルココを重ね、香りと甘みの変化を段階的に楽しめる三層構成にしました。中層には、爽やかなメロンシャーベットと、香ばしく軽やかな食感のココナツサブレを配し、味わいと食感のコントラストを際立たせています。

さらに、スポンジにメロンのカスタードクリームを合わせ、トップには甘み豊かな国産マスクメロンと金箔を贅沢にあしらいました。果実本来のみずみずしさと上品な甘みを存分に堪能できる、春の午後に彩りを添えるご褒美パフェです。

【The Lobby Cafe「メロンパフェ」概要】

メロンパンナコッタ／メロンゼリー／

ロワイヤルココ／メロンシャーベット／

ココナツサブレ／メロンカスタードクリーム／

ジェノワーズ／マスクメロン／

メロンシャンティクリーム／チョコレート／

セルフィーユ／金箔

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4136_1_954253efd73347637c51a0d43c467eb5.jpg?v=202602121151 ]

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル2カ所、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/