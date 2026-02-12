【なか卯】コク深い鶏塩うどんに白髪ねぎをたっぷりのせた一杯！なか卯が「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2月18日（水）AM11:00より、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売します。

「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品です。

スープは、関西風のうどんだしに、コクのある鶏油(チーユ)やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げました。鶏の旨みがたっぷり詰まったスープと柔らかい鶏肉、食感の良い白髪ねぎが織りなす、やみつきになる味わいをご堪能ください。お好みで別添えのペッパーガーリックをかけると、ニンニクの風味がより加わり、パンチのある味わいへの変化もお楽しみいただけます。

同時に、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えてお召し上がりいただく「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」も販売します。ザクザク食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛な味わいをプラスし食欲をかき立てます。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」をお召し上がりください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/915_1_a6d699622a8602f4499fb99361575590.jpg?v=202602121151 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 445店舗で販売予定です。（2月12日時点）