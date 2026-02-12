SB C&Sが取り扱う、“誰でも迷わず災害に備えられる”防災製品の販売店舗を「スマホ教室 防災講座」開催のソフトバンクショップ約800店へ拡大

SB C&S株式会社

世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）が全国のソフトバンクショップで開催する「スマホ教室 防災講座」と連携し、SB C&Sが取り扱う防災製品の販売店舗を、2026年2月13日から、同講座を実施する約800店舗へ順次拡大します。

これにより、「スマホ教室 防災講座」を受講したお客さまは、防災に関する知識の習得から、日常防災に役立つ製品の購入による備えまでを、スムーズに行うことができます。

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発し、停電をはじめとするライフラインの遮断によって、私たちの生活に直結するリスクが高まっています。一方で、「何を準備すればよいか分からない」「防災用品を選ぶのが難しい」「どこで購入できるか分からない」といった理由から、十分な備えができていない人も少なくありません。こうした課題に対し、ソフトバンクショップという身近な場で、防災を学び、理解し、行動に移せる機会を提供することが重要だと考え、2025年7月から限定店舗での販売を開始しました。そして今回、この取り組みを全国の約800店舗へと順次拡大します。

豊富な防災製品の知見と、丁寧な案内を両立する取り組み

SB C&Sは、メーカーおよびディストリビューターとして、コンシューマ向けには約7万7,000点の製品を取り扱っています。スマートフォン（スマホ）のアクセサリーのみならず、防災・災害対策に役立つ製品を含め、豊富な販売実績を誇ります。その中で、防災や災害対策に関連する製品については、使用用途や過去の災害における事例など、お客さまへの丁寧な案内が必要であることが課題としてありました。ソフトバンクの「スマホ教室 防災講座」では、スマホを活用した災害情報の入手方法や避難所の探し方、緊急時に役立つ機能など、地域に根ざした情報を含め、スマホアドバイザー(R)による丁寧なご案内が大きな特長であり、多くのお客さまに受講いただいています。

学びの場で“備え”まで完結できる仕組み

今回の取り組みでは、防災講座を実施しているソフトバンクショップにおいて、講座を受けたお客さまの防災への関心が高まるタイミングで、SB C&Sが取り扱う防災製品をスマホアドバイザー(R)がご案内します。

大きな製品などは店舗で購入手続き後、自宅などへ配送されるため、再来店の必要がなく、重い製品を持ち帰る負担もありません。防災を「知る」だけで終わらせず、「備える」行動へとつなげられる環境を目指しています。

日常生活でも役立つ防災製品のラインアップ

取り扱う製品には、災害時だけでなく日常生活でも活用できるポータブル電源をはじめ、日常防災の考え方に基づいた製品が含まれています。専門的な知識がなくても理解できるよう、店頭で分かりやすく説明を受けながら検討できる点が特長であり、スマホアドバイザー(R)の説明を受けながら用途や特長を理解し、自身の生活スタイルに合った防災製品を選ぶことができます。

【代表的な取り扱い製品例】

・停電時の電力確保やスマートフォンの充電に活用できるポータブル電源

・災害時の情報収集に役立つラジオ機能付き防災機器

・断線に強く、非常時にも安心して使える屈曲耐久の充電ケーブル

・SOS信号に活用できる、バッテリーを内蔵した音声操作LED電球

・ライト付きコンパクトラジオを含む防災バッグ

・約4日分（1人あたり1日5回の使用を想定）の簡易トイレをコンパクトにまとめたセット

多様な防災製品を取り扱うSB C&Sは、全国に展開するソフトバンクショップの店舗網を活用し、防災をより身近なことと捉えることで、地域や世代を問わず、誰もが安心して災害に備えられる社会の実現に貢献していきます。そして、防災を特別なものではなく、日常の中で自然に備えられるものとして定着させることを目指し、店舗を通した防災対策の浸透や環境づくり、サービスの拡充に取り組んでいきます。

※ 「スマホ教室 防災講座」の受講には予約が必要です。店頭またはお電話で事前にご予約ください。

※ 講座へのお申し込みや防災製品のご購入は、ソフトバンクのサービスをご利用中でないお客さまも対象です。

※ オンライン講座を受講し、防災製品の購入を希望される場合は、一度ソフトバンクショップへご来店ください。

※ 取り扱い店舗は予告なく変更となる場合があります。

※ 取り扱い製品は店舗や時期により異なります。

※ 配送可能な商品は、お取り寄せ対象商品に限ります。

【ソフトバンク「スマホ教室 防災講座」特設サイト】

https://www.softbank.jp/corp/special/answer/feature/bousaikouza/

ソフトバンクの「スマホ教室」について

「スマホ教室」は、ソフトバンクが独自に資格認定するスマートフォンのスペシャリスト「スマホアドバイザー(R)」が在籍する全国のソフトバンクショップで実施している、どなたでも参加可能なスマートフォンの学びの場です。「画面の見方」や「通話の仕方」などの基本講座から、「スマホ決済」「スマホで詐欺対策」などの活用講座まで、利用者のレベルや目的に応じたさまざまな講座※1を開催しています。2021年には「スマホ教室 防災講座」を開講し、設定編、避難訓練編、LINE活用編などを受講することができます。

https://www.softbank.jp/mobile/special/sumaho-adviser/

※1 スマホ教室には、一部有料の講座があります。

