【Poled】赤ちゃん用クールシート最新モデル「エアラブ5」が『BabyTech(R) Awards 2025-26 育児家事向け家電部門 優秀賞』を受賞

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、Poled日本総代理店）は、赤ちゃん用クールシート「airluv.（エアラブ）」の2026年最新モデル「エアラブ5」が、国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰する「BabyTech(R) Awards 2025-26」において、「育児家事向け家電部門 優秀賞」を受賞したことをお知らせします。

なお、エアラブシリーズとしての受賞は今回で2回目となります。

近年、夏の猛暑は年々厳しさを増しており、乳幼児の暑さ対策は多くのご家庭にとって重要なテーマとなっています。「エアラブ」シリーズは、暑い夏のお出かけを快適にサポートする、赤ちゃん用の送風機付きクールシートです。世界累計販売台数は100万台を突破※し、夏のお出かけを支える必需品として多くのご家庭に選ばれています。

今回の受賞では、夏場の猛暑時においても、ベビーカーでの外出を必要とするご家庭の行動範囲や外出機会の創出につながる点が高く評価されました。

今後もPoledは、子育て中のご家族が安心して夏を過ごせるよう、製品づくりを通じて貢献してまいります。

※2024年12月時点

■ エアラブシリーズについて

エアラブシリーズは、モバイルバッテリーに接続して使用する送風機付きクールシートです。ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることで、赤ちゃんの背中にやさしい風を送り、夏場の蒸れ対策や体温調節をサポートします。

人体工学に基づいた送風設計に加え、保冷剤ポケットを搭載。シリーズとして改良を重ね、風量・吸気力を向上させた最新モデル「エアラブ5」 は、2026年3月4日（水）より発売いたします。

▶特設ページ

https://emos-store.com/pages/airluv5

■ BabyTech(R) Awards とは

国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するアワードです。

2019 年に国内で初めてパパスマイルが開催、2023 年より実行委員会による主催に移行しました。7回目となる 2025 年は、FY での開催とし 2025-26 となります。13 部門で審査を行い、応募総数は 60 点、一次審査を経て BabyTech(R) Awards 2025-26 認定商品が 42 点、⼆次審査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞を決定しました。

▶ BabyTech(R) Awards 2025-26 公式サイト

https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

■ 受賞製品概要

airluv.5 DONUT（エアラブ5 ドーナッツ）

本体価格 ： 11,800円（税込）

製品特長 ： コストパフォーマンス重視のベーシックグレード

商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-dn





airluv.5 LOLLIPOP（エアラブ5 ロリポップ）

本体価格 ： 14,800円（税込）

製品特長 ： 足元に防水生地を採用・お手入れ簡単

商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-lo





airluv.5 MACARON（エアラブ5 マカロン）



本体価格 ： 19,800円（税込）

製品特長 ： シリーズ最上位グレード・リモコン付き

商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-mc

■ Poled について

Poled（ポレッド）は、"赤ちゃんの安全を守りながら、家族の時間をもっと快適にしたい"という想いから生まれた、韓国発のプレミアム育児ブランドです。airluv.（エアラブ）やHUGBEAR（ハグベアー）など、毎日の育児をやさしく支える革新的なアイテムをお届けしています。

公式サイト：https://shop.poled.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/poled_japan/

公式X：https://x.com/poled_japan

公式LINE：https://lin.ee/Qun4RXs

■ emo’s store について

emo’s store（エモズストア）は「買ってよかった」「贈りたい」「便利になった」そんなプラスの感情が湧き出るような商品をセレクトし、皆様の毎日を少しでも豊かに、そして幸せな時間を増やすお手伝いをしたいという想いから生まれたベビー＆ママ・パパのためのオンラインショップです。日々の生活がもっと楽しくなるような、心躍るアイテムを展開しています。

公式サイト：https://emos-store.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/emos_store.official/

公式X：https://x.com/emos_store/

公式LINE：https://lin.ee/QfPiTR7

【会社概要】

社名 ： コマースメディア株式会社

代表者 ： 代表取締役 井澤 孝宏

設立 ： 2016年5月

本社所在地： 東京都豊島区南大塚3丁目20-6

福岡支店 ： 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

公式サイト： https://commerce-media.info

【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：西塔

メールアドレス：customer@emos-store.com