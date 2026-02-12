水戸由菜さんがスニーカーブランド「b/m」の2026年春夏キービジュアルに登場

株式会社ムーンスター

株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市／東京支社：東京都中央区勝どき／代表取締役社長：井田 祥一）は、より良い快適さと遊び心がコンセプトのスニーカーブランド「b/m（ビーエム）」の2026年春夏キービジュアルに俳優・モデルの水戸由菜さんを起用します。新ビジュアルでは、ムーンスターが大正～昭和期に使用していた販促ポスターに現代のエッセンスを重ねてオマージュし、ｂ/ｍらしいユニークな世界観を表現しています。キービジュアルはポスター化し全国の取扱店舗で掲出予定です。水戸さん着用のモデルは新作の「B/Mフリーゴ（ブラック）」「B/M04オルタ（シルバー）」「B/M01チャグ（グレイ）」の3型。靴専門店・量販店等のほか、ムーンスターオンラインストアで2026年2月下旬より順次発売いたします。※一部3月発売商品があります。

【b/m ブランドサイト】 https://www.moonstar.co.jp/bm/

【b/m Instagram】 https://www.instagram.com/moonstar_bm/

【画像】モデル：水戸由菜、着用靴：左からB/M04オルタ(スチール)、B/Mフリーゴ(ブラック)、B/M01チャグ(グレイ)

■キービジュアル紹介

大正～昭和期に実際に使用していた販促ポスターをモチーフにしています。色味や雰囲気をくみ取りながらボリューミーなドレス、チュールやレース、ヘアアクセサリーを用いて華やかさを出しています。そこに現代のターゲットに向けてデザインされたb/mを合わせることで、エッジのきいたユニークな仕上がりに。

motif１.：輸出向けポスター（制作時期：不明）

ムーンスターは1927年より輸出用の靴の製造を開始しました。カートンに表記されているように、宗教や文化的背景への配慮から輸出先によっては通常の「月星印」に代えて、縁起が良いとされていた「コウモリ（BAT）印」を採用していました。

motif２.：つちや地下たび 販売開始頃のポスター（制作時期：大正12年頃）

ムーンスターは明治6年（1873年）、座敷足袋の製造・販売を行う「つちやたび店」として創業しました。創業者・倉田雲平の祖先伝来の屋号「槌屋（つちや）」が社名の由来です。家紋であった「打ち出の小槌」が今でいう会社ロゴマークでした。

motif３.：中国向けポスター（制作時期：昭和6～8年頃）

中国向けのポスターで、女性の横には月と星を組み合わせた当時「つちやたび株式会社」のロゴマークが描かれています。左下の文字は、当時の現地代理店名であると考えられています。

■水戸由菜さんプロフィール

2004年4月7日生まれ。2023年、『最高の生徒 ～余命1年のラストダンス～』（日本テレビ）で地上波ドラマ初出演を果たし、その熱演が話題に。現在、ドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』（MBSほか）に吉木友里役でメインキャストとして出演中。俳優・モデルとして、多方面で活躍の場を広げている。

【Instagram】https://www.instagram.com/yuna_3047

【水戸さんコメント】

大正から昭和初期の実際のポスターを再現すると伺い、その時代からポスター文化があったことにとても驚きました。今は「昭和レトロ」といった言葉が注目されている時代でもあるので、当時実際に存在していたものと現代的な感覚を重ね合わせることで、すごく面白い表現ができるなと感じて、今までにない撮影になるんじゃないかと撮影前からワクワクしていました。履きやすくて､どんなコーデにも馴染むデザインもお気に入りです！

時代を超えて愛されてきたムーンスターの魅力を、ぜひ楽しんでください。

■NEW PRODUCT

B/M01チャグ

ストリートとスポーツのミックススタイルでボリュームのあるソールが特徴の定番「B/M01チャグ」にどんなコーディネートにも合わせやすい新色登場。ベロ部とアッパーを一体化させた構造なのでスリッポン感覚で履くことができます。

発売 ： 2026年2月

価格 ： 9,350円（税込）

カラー： グレイ

サイズ： 22.0cm～27.0cm、28.0cm（2E）

素材 ： 皮革繊維再生複合材／合成繊維

B/M04オルタ

人気モデル「B/M04オルタ」にトレンドのシルバーカラーが登場。サンダルとスニーカーが融合したハイブリッドなスニーカーで、ソックスとの相性もいいデザインなのでシーズン問わず履けます。面ファスナーのストラップで脱ぎ履き簡単。タウンユースにもおすすめです。

発売 ： 2026年2月

価格 ： 9,350円（税込）

カラー： スチール

サイズ： 22.0cm～27.0cm、28.0cm（2E）

素材 ： 皮革繊維再生複合材／合成繊維

B/Mエアヴェル

通気性に優れたシアーメッシュ素材の春夏らしいスリッポンスニーカー。甲の締めつけ感を感じにくく、ゆったりとした履き心地です。取り外して洗えるカップインソールとグリップ力を発揮するラバーアウトソールを搭載。クイックシューレースでフィット感の調節も簡単で、撥水加工のメッシュで水ハネがつきにくくお手入れのしやすさも嬉しいポイント。

発売 ： 2026年2月

価格 ： 9,350円（税込）

カラー： セージ、サンド

サイズ： 22.0cm～27.0cm、28.0cm（2E）

素材 ： 皮革繊維再生複合材／合成繊維

B/Mフリーゴ

通気性に優れたアッパーオープンのスニーカーサンダルです。足なじみが良いストレッチ素材を使用しサンダルのような解放感がありながらもスニーカーのような快適さ。クイックシューレースとヒールストラップでお好みのフィット感に調整できます。取り外して洗えるカップインソールとグリップ力を発揮するラバーアウトソールを搭載。素足やソックスと合わせて、シーズンレスに楽しめる1足です。タウンユースからアウトドアまでおすすめです。

発売 ： 2026年3月

価格 ： 9,350円（税込）

カラー： ブラック、アイボリー

サイズ： 22.0cm～27.0cm、28.0cm（2E）

素材 ： 皮革繊維再生複合材／合成繊維

■ブランドコンセプト

ブランド名である「b/m （ビーエム）」は「 borderless （ボーダーレス）」「moonstar （ムーンスター）」が由来となっています。「そのときの自分の居場所により良い快適さと遊び心を。」をテーマに、性別や年齢、暮らしや働き方に捉われず、日々変わりゆく常識と多様性の広がる社会に適応したプロダクトを提案するブランドです。アッパーやソールには再利用された素材を採用し、環境に配慮した設計も特徴です。また持続可能な社会の発展に貢献するため、地球に優しいスニーカーを目指し、 SDGsへの貢献に繋がる活動を実施しています。2024年、2025年と発展途上国のこども達へ運動靴を寄付しており、2026年も継続した取り組みを計画中です。

■Feature (機能と特徴)

１.ABSOREN(R) （アブソレン）

インソールに独自開発のクッション材「 ABSOREN(R) 」を搭載。 着地時の衝撃を吸収することにより歩行時の負担を軽減します。

２.unisex

すべての商品がユニセックスで履けるサイズ展開。

３.Eco material

アッパーやソールには再利用された素材を採用し、環境への負担を減らす靴づくりをおこなっています。

1. ボンデッドレザーファイバ

…本来なら破棄される天然皮革の端材部分を粉砕し、シート状にした皮革繊維再生複合材です。

2. エコメッシュ

…使用済みペットボトルを原料とした繊維でつくられたメッシュ生地を採用しています 。

3. リサイクルラバー

…使用されたラバー材を回収し、粒状に裁断した後に通常のラバーに加えて再利用したソールラバーです。

4. エコ包装

…プラスチックを使用せず、再生紙やインクの使用量を最小限に削減。

※商品によって搭載されている機能は異なります。

MOONSTAR HP https://www.moonstar.co.jp

MOONSTAR X https://x.com/Moonstar_1873

MOONSTAR ONLINE STORE

https://www.moonstar.co.jp/store/

