ホテル、民泊、レンタルスペースの鍵を遠隔管理できる新製品を国際ホテル・レストランショーで展示

株式会社ゴール

株式会社ゴール（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長 岸本俊仁、以下「ゴール」）は、2月17日(火)～2月20(金)に東京ビッグサイトで開催される国際ホテル・レストランショーに出展いたします。

本展示会では、当社が展開する新製品Arc LINK Room(以下、ALR)をメインに、ホテル・宿泊施設向けのホテルロック製品を展示し、宿泊施設の省人化・業務効率化・セキュリティ向上を支援するソリューションをご紹介いたします。

■出展の見どころ

1．Arc LINK Room（ALR）

ALRは、ホテル、民泊などの宿泊施設やレンタルスペースなどにおける鍵管理を起点としたスマート運用を実現するソリューションです。

フロント業務や施設運営の効率化を図りながら、利用者の利便性と安全性を両立します。

展示ブースでは、実機・デモを通じて、

・ 宿泊施設における運用イメージ

・ 既存システムとの連携可能性

などを具体的にご紹介いたします。

2．ホテル向け製品の展示

ホテル・宿泊施設で採用実績のある、当社のホテルロック製品を展示します。

耐久性・セキュリティ性能はもちろん、デザイン性や運用のしやすさもご確認いただけます。

■こんな方におすすめ

・ ホテル・宿泊施設の新規開業、改修を検討されている方

・ 省人化・業務効率化を進めたい宿泊施設運営者様

・ スマートロック、入退室管理システムの導入を検討中の施設管理(レンタルルーム・店舗など)運営者様

■展示会概要

展示会：HCJ2026（第54回国際ホテル・レストラン・ショー）

日時：2026年2月17日(火)～20日(金)／10:00～17:00（最終日のみ16:30まで）

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

出展内容：Arc LINK Room（ALR）、ホテル向けロック製品

出展カテゴリ：AI/TECH/INNOVATION ZONE

ブース番号：西展示棟4ホール Ｗ4-H31

公式WEBサイト：https://hcj.jma.or.jp/(https://hcj.jma.or.jp/)

※ご来場いただくには事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご参照ください。

【株式会社ゴール 会社概要】

会社名 ： 株式会社ゴール

所在地 ： 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目16-6

代表者 ： 代表取締役社長 岸本 俊仁

創業 ： 1914年

事業内容 ： ピッキングに強いディンプルキー GP・V18・GV シリンダー、 各種扉錠、 電気錠、カードロック、非接触キーリーダーやテンキーなどの各種出入管理装置、防災システムの製造販売

ＵＲＬ ： https://www.goal-lock.com/